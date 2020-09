Gaussin Advanced Mobility Electric, G.A.M.E., signe un accord avec Qatar Free Zone Authority (QFZA) pour etablir son siège social à Doha et deux unités d'assemblage de véhicules électriques et autonomes GAUSSIN dans la zone franche de Ras Bufontas

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce la signature, via G.A.M.E. (Gaussin Advanced Mobility Electric), sa joint-venture avec Al Attiya Motors, d'un accord avec l'Autorité des zones franches du Qatar (QFZA) pour l'installation dans la zone franche de Ras Bufontas de deux unités d'assemblage des véhicules électriques Gaussin et du siège de G.A.M.E. Cet accord fait suite à la signature d'une licence exclusive de 20 ans avec Al Attiya Motors and Trading Co. (cf le communiqué du 16 juillet 2020) portant sur les véhicules électriques Gaussin dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux Smart cities.

La première usine d'assemblage de véhicules électriques au Qatar

La cérémonie de signature, qui a eu lieu dans le parc d'innovation commerciale de la zone franche de Ras Bufontas, a été suivie par SE le ministre d'État et président de QFZA Ahmad bin Mohamed al-Sayed, Abdul Aziz al-Attiya, Président d'Al Attiya Motors and Trading Company, Christophe Gaussin, PDG de la société Gaussin (par video-conférence depuis la France) et Lim Meng Hui, PDG de QFZA.

L'accord a été signé entre M. Abdulla Al Misnad, directeur général adjoint de l'Autorité des zones franches du Qatar, M. Abdul Aziz Al Attiya, président d'Al Attiya Motors and Trading Company, et M. Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, par visioconférence depuis la France.

SE le ministre d'État et Président de QFZA, Ahmad bin Mohamed al-Sayed, a décalré « Nous nous félicitons de la création de la Gaussin Advance Mobility Company, qui ouvrira la voie à la création de la première usine d'assemblage de véhicules électriques au Qatar. Nous saluons également le partenariat entre Gaussin Company et Al Attiya Motors and Trading Company, qui reflète la profondeur des relations commerciales et économiques bilatérales entre le Qatar et la France, et le rôle des zones franches dans la création d'un environnement commercial attractif pour les partenariats entre le secteur privé, le secteur public et les entreprises internationales.Au niveau national, ce partenariat permettra de soutenir davantage nos champions locaux, en plus de créer un centre de R&D pour soutenir le développement de technologies et de produits automobiles, qui à son tour soutiendra la croissance et le succès des entreprises dans ce domaine vital.'

Christophe Gaussin, PDG du groupe GAUSSIN a déclaré : « Cette actualisation de notre accord initial avec QFZA est un pas en avant prometteur pour notre développement au Qatar et au Moyen-Orient. L'innovation de Gaussin est de plus en plus reconnue dans le secteur des transports et de la logistique et notre activité prend de l'ampleur. Ce nouveau contrat de location ouvrira la voie à une coopération de long terme en faveur de véhicules plus propres. Je tiens à remercier S.E. Abdul Aziz Al Attiyah, S.E. Ahmad Al Sayed et l'équipe de QFZA pour avoir fait de l'assemblage de véhicules électriques une réalité. Grâce à 'Gaussin Advanced Mobility Electric', je ne doute pas que l'objectif de la Vision nationale 2030 du Qatar, qui est de rendre le Qatar 100% vert et autonome, sera atteint. »

Un partenariat tourné vers l'innovation

M. Abdulaziz bin Mohammad Al Attiya, président d'Al Attiya Motors and Trading Company, a ajouté : « Al Attiya Motors and Trading Company est fière de jouer un rôle majeur de soutien à une initiative prise au Qatar, inspirée par la sage vision de Son Altesse l'Emir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et en concordance avec la Vision nationale 2030 du Qatar. Nous sommes honorés de lancer une collaboration stratégique avec l'Autorité des zones franches du Qatar, en partenariat avec un leader innovant de classe mondiale, GAUSSIN. Ces véhicules compteront parmi les machines les plus avancées technologiquement et totalement autonomes au service des ports maritimes, des aéroports, de la logistique et des villes intelligentes du Qatar. Ce partenariat promet d'offrir des opportunités exceptionnelles qui bénéficieront à la fois à la région et au monde entier. Nous avons créé une incroyable joint-venture pour assurer le succès à long terme du partenariat entre les deux sociétés et accélérer le déploiement des véhicules Gaussin Smart et sans émissions dans la région ».

M. Abdulla Al Misnad, directeur général adjoint de l'Autorité des zones franches du Qatar, a déclaré : « Alors que le monde s'oriente vers des modes de commerce et de production plus durables, nous sommes fiers que cet accord contribue à un avenir plus propre et plus intelligent pour l'industrie automobile. C'est également une opportunité pour le Qatar de devenir un leader dans l'exportation de véhicules autonomes et électriques. Au niveau national, ce projet nous permettra de soutenir davantage nos champions nationaux en ouvrant la porte à de futures opportunités commerciales favorisant la croissance d'un tout nouveau secteur d'entreprises ».

Dans un avenir proche, l'accord conduira à la création d'un centre de R&D pour soutenir le développement de technologies et de produits, et verra la joint-venture travailler avec des fournisseurs nationaux pour fabriquer les composants utilisés dans leurs produits. Des initiatives comme celle-ci créeront de nouveaux emplois nécessitant des travailleurs hautement qualifiés et développeront des industries nationales compétitives au niveau mondial.

