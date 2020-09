Gaussin : Advanced Mobility Electric, G.A.M.E., signe un accord avec Qatar Free Zone Authority (QFZA) pour etablir son siège social à Doha et deux unités d'assemblage de véhicules électriques et autonomes GAUSSIN dans la zone franche de Ras Bufontasfr

Héricourt, 21 septembre 2020 Gaussin Advanced Mobility Electric, G.A.M.E., signe un accord avec Qatar Free Zone Authority (QFZA) pour etablir son siège social à Doha et deux unités d'assemblage de véhicules électriques et autonomes GAUSSIN dans la zone franche de Ras Bufontas GAUSSIN (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce la signature, via G.A.M.E. (Gaussin Advanced Mobility Electric), sa joint-venture avec Al Attiya Motors, d'un accord avec l'Autorité des zones franches du Qatar (QFZA) pour l'installation dans la zone franche de Ras Bufontas de deux unités d'assemblage des véhicules électriques Gaussin et du siège de G.A.M.E. Cet accord fait suite la signature d'une licence exclusive de 20 ans avec Al Attiya Motors and Trading Co. ( cf le communiqué du 16 juillet 2020 ) portant sur les véhicules électriques Gaussin dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux Smart cities. La première usine d'assemblage de véhicules électriques au Qatar La cérémonie de signature, qui a eu lieu dans le parc d'innovation commerciale de la zone franche de Ras Bufontas, a été suivie par SE le ministre d'État et président de QFZA Ahmad bin Mohamed al- Sayed, Abdul Aziz al-Attiya, Président d'Al Attiya Motors and Trading Company, Christophe Gaussin, PDG de la société Gaussin (par video-conférence depuis la France) et Lim Meng Hui, PDG de QFZA. L'accord a été signé entre M. Abdulla Al Misnad, directeur général adjoint de l'Autorité des zones franches du Qatar, M. Abdul Aziz Al Attiya, président d'Al Attiya Motors and Trading Company, et M. Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, par visioconférence depuis la France. SE le ministre d'État et Président de QFZA, Ahmad bin Mohamed al-Sayed, a décalré « Nous nous félicitons de la création de la Gaussin Advance Mobility Company, qui ouvrira la voie à la création de la première usine d'assemblage de véhicules électriques au Qatar. Nous saluons également le partenariat entre Gaussin Company et Al Attiya Motors and Trading Company, qui reflète la profondeur des relations commerciales et économiques bilatérales entre le Qatar et la France, et le rôle des zones franches dans la création d'un environnement commercial attractif pour les partenariats entre le secteur privé, le secteur public et les entreprises internationales. Au niveau national, ce partenariat permettra de soutenir davantage nos champions locaux, en plus de créer un centre de R&D pour soutenir le développement de technologies et de produits automobiles, qui à son tour soutiendra la croissance et le succès des entreprises dans ce domaine vital." Christophe Gaussin, PDG du groupe GAUSSIN a déclaré : « Cette actualisation de notre accord initial avec QFZA est un pas en avant prometteur pour notre développement au Qatar et au Moyen- Orient. L'innovation de Gaussin est de plus en plus reconnue dans le secteur des transports et de la

logistique et notre activité prend de l'ampleur. Ce nouveau contrat de location ouvrira la voie à une coopération de long terme en faveur de véhicules plus propres. Je tiens à remercier S.E. Abdul Aziz Al Attiyah, S.E. Ahmad Al Sayed et l'équipe de QFZA pour avoir fait de l'assemblage de véhicules électriques une réalité. Grâce à "Gaussin Advanced Mobility Electric", je ne doute pas que l'objectif de la Vision nationale 2030 du Qatar, qui est de rendre le Qatar 100% vert et autonome, sera atteint. » Un partenariat tourné vers l'innovation M. Abdulaziz bin Mohammad Al Attiya, président d'Al Attiya Motors and Trading Company, a ajouté : « Al Attiya Motors and Trading Company est fière de jouer un rôle majeur de soutien à une initiative prise au Qatar, inspirée par la sage vision de Son Altesse l'Emir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et en concordance avec la Vision nationale 2030 du Qatar. Nous sommes honorés de lancer une collaboration stratégique avec l'Autorité des zones franches du Qatar, en partenariat avec un leader innovant de classe mondiale, GAUSSIN. Ces véhicules compteront parmi les machines les plus avancées technologiquement et totalement autonomes au service des ports maritimes, des aéroports, de la logistique et des villes intelligentes du Qatar. Ce partenariat promet d'offrir des opportunités exceptionnelles qui bénéficieront à la fois à la région et au monde entier. Nous avons créé une incroyable joint-venturepour assurer le succès à long terme du partenariat entre les deux sociétés et accélérer le déploiement des véhicules Gaussin Smart et sans émissions dans la région ». M. Abdulla Al Misnad, directeur général adjoint de l'Autorité des zones franches du Qatar, a déclaré : « Alors que le monde s'oriente vers des modes de commerce et de production plus durables, nous sommes fiers que cet accord contribue à un avenir plus propre et plus intelligent pour l'industrie automobile. C'est également une opportunité pour le Qatar de devenir un leader dans l'exportation de véhicules autonomes et électriques. Au niveau national, ce projet nous permettra de soutenir davantage nos champions nationaux en ouvrant la porte à de futures opportunités commerciales favorisant la croissance d'un tout nouveau secteur d'entreprises ». Dans un avenir proche, l'accord conduira à la création d'un centre de R&D pour soutenir le développement de technologies et de produits, et verra la joint-venture travailler avec des fournisseurs nationaux pour fabriquer les composants utilisés dans leurs produits. Des initiatives comme celle-ci créeront de nouveaux emplois nécessitant des travailleurs hautement qualifiés et développeront des industries nationales compétitives au niveau mondial. Prochains rendez-vous Assemblée Générale Extraordinaire le 19 octobre 2020 Assemblées des titulaires de BSAR et BSA-2016NC le 19 octobre 2020 Salon « Hydrogen Business for Climate » à Belfort : 13 et 14 janvier 2021 Salon de L'intelligence Artificielle à Belfort : 16 et 17 juin 2021 À propos de Gaussin GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN

bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires. En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ». GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.gaussin.com À propos de Al Attiya Le groupe Al Attiya, l'un des principaux groupes d'entreprises familiales du Qatar, est né des efforts et de la vision sans compromis de son fondateur, feu Mohammed Bin Abdallah Al Attiya, pour construire un avenir pour le Qatar et sa famille grâce au développement d'entreprises locales intègres et engagées dans la responsabilité sociale et un service client de qualité supérieure. Couvrant les secteurs de l'automobile, de l'immobilier, de l'ingénierie, de la fabrication, du conseil et de l'informatique, le groupe Al Attiya est l'une des plus grandes entreprises privées du Qatar et dispose de droits de distribution exclusifs sur certaines des plus grandes marques mondiales ainsi que sur ses propres marques qataries. propos de l'Autorité des zones franches du Qatar (QFZA) L'Autorité des zones franches du Qatar (Qatar Free Zones Authority) a commencé ses activités en 2019. Elle supervise et réglemente les zones franches de classe mondiale au Qatar et garantit les investissements fixes dans ces zones. La QFZA offre des opportunités et des avantages exceptionnels aux entreprises qui cherchent à s'établir et à se développer au niveau régional et mondial. Elle fournit des infrastructures de qualité, une main-d'œuvre qualifiée, une participation étrangère à 100%, l'accès à des fonds d'investissement, des exonérations fiscales et des possibilités de partenariat avec des entités qataries. Contacts GAUSSIN Christophe Gaussin, invest@gaussin.com+33(0)3.84.46.13.45 Ulysse Communication Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

À propos de l'Autorité des zones franches du Qatar (QFZA) L'Autorité des zones franches du Qatar (Qatar Free Zones Authority) a commencé ses activités en 2019. Elle supervise et réglemente les zones franches de classe mondiale au Qatar et garantit les investissements fixes dans ces zones. La QFZA offre des opportunités et des avantages exceptionnels aux entreprises qui cherchent à s'établir et à se développer au niveau régional et mondial. Elle fournit des infrastructures de qualité, une main-d'œuvre qualifiée, une participation étrangère à 100%, l'accès à des fonds d'investissement, des exonérations fiscales et des possibilités de partenariat avec des entités qataries.

