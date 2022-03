Le Groupe confirme sa vision stratégique d'une mobilité décarbonée et accélère sur le déploiement international de ses véhicules et de ses licences. Il vise un chiffre d'affaires consolidé de 75 M€ en 2022 et

100 M€ en 2023*.

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, dévoile sa vision stratégique et ses objectifs pour 2022 à l'occasion des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène, qui ont sacré Christophe Gaussin « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie organisée à l'Assemblée nationale le 15 mars 2022. Fort de son avance technologique et des projets en cours, le Groupe GAUSSIN annonce viser un chiffre d'affaires consolidé de 75 M€ cette année, en hausse de 42%, puis de 100 M€ en 2023*.

Christophe Gaussin, sacré « Personnalité hydrogène de l'année »

Christophe Gaussin (gauche) reçoit le prix de la « Personnalité hydrogène de l'année » des mains de l'artiste Ghass (droite)

Christophe Gaussin a reçu le prix de la « Personnalité hydrogène de l'année » mardi 15 mars à l'Assemblée nationale, lors de la cérémonie annuelle des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène, qui décernait ce prix spécial pour la première fois. Les Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène constituent l'événement de référence pour le secteur de l'hydrogène en France, co-organisé par le magazine Hydrogenium, la fédération France Hydrogène – qui réunit plus de 400 membres et représente les acteurs de la filière auprès des pouvoirs publics – et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Les élus du groupe d'étude sur l'hydrogène, présidé par le député Michel Delpon (LREM), soutiennent et ont participé également à la cérémonie.

Le prix de « Personnalité hydrogène de l'année » est une statue élaborée par l'artiste Ghass, reconnu à l'international et présent lors de l'événement. Lors de la remise du prix, Christophe Gaussin a remercié ses collaborateurs et a dévoilé les objectifs et la stratégie du Groupe. « Je suis très honoré de ce prix prestigieux, qui vient consacrer des années de travail et de recherche au sein du Groupe GAUSSIN, et qui salue les perspectives d'une année 2022 qui s'annonce extrêmement fructueuse pour nous », déclare Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN.

« Le jury des Hydrogénies, complètement indépendant et composé notamment de chercheurs du CEA et du CNRS, a unanimement décidé de remettre à Christophe Gaussin le prix de la personnalité hydrogène de l'année, considérant que la vision stratégique qu'il porte et la qualité de la technologie du Groupe qu'il dirige sont aujourd'hui uniques et absolument prometteuses », ajoute André Asse, cofondateur du magazine Hydrogenium.

La cérémonie des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène, suivie d'un cocktail à l'Assemblée nationale, a aussi été l'occasion pour Christophe Gaussin d'engager et poursuivre des discussions avec des acteurs du transport et de la logistique, notamment des représentants de très haut niveau de groupes tels que Toyota et Mitsubishi.

Cérémonie des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène à l'Assemblée nationale

Une vision stratégique et une mission centrée plus que jamais sur la mobilité propre

L'événement des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène, qui rassemble les acteurs de la filière, était également l'opportunité pour GAUSSIN de rappeler sa mission et sa vision stratégique, et de dévoiler ses objectifs pour 2022.

La mission du Groupe s'inscrit plus que jamais dans la lutte contre le changement climatique et la conciliation des exigences environnementales avec les besoins liés au commerce international. Cet objectif, au cœur des enjeux du 21ème siècle, passe pour GAUSSIN par la décarbonisation des activités de transport et de logistique et l'émergence d'une mobilité propre. Pionnier des véhicules électriques et à hydrogène, mais aussi des véhicules autonomes, GAUSSIN entend y contribuer à travers l'enrichissement de son offre de véhicules propres, le déploiement massif de ses véhicules existants auprès des acteurs portuaires, aéroportuaires et de transport sur route, ainsi que du développement de son activité de licences.

Alors que le H2 Racing Truck était de passage à Paris, devant l'Assemblée nationale, à l'occasion des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène, GAUSSIN a mis l'accent sur le potentiel de ses poids lourds fonctionnant à l'hydrogène. Le camion à hydrogène de GAUSSIN, qui a participé en première mondiale au rallye Dakar en janvier dernier, a entamé une tournée mondiale qui va servir de vitrine pour la technologie du Groupe, notamment au salon ACT de Los Angeles, où sera présent GAUSSIN du 9 au 12 mai.

Des perspectives de résultats financiers en très forte hausse

Au vu des contrats et développements en cours, GAUSSIN affiche par ailleurs des perspectives financières particulièrement ambitieuses. Le Groupe vise dès cette année un chiffre d'affaires consolidé de 75 M€, en hausse de 42%, et un chiffre d'affaires de 100 M€ en 2023*. Dans la gamme de véhicules GAUSSIN, les ATM et APM devraient connaître un succès particulier, avec 114 véhicules facturés contre 25 précédemment.

GAUSSIN devrait être très peu impacté par les tensions géopolitiques actuelles, alors que le Groupe a peu d'intérêts commerciaux en Russie et entretient une stratégie internationale centrée avant tout sur le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Asie.

Le Groupe GAUSSIN renforce par ailleurs les synergies parmi ses diverses activités à travers la stratégie « One Gaussin », qui comprend notamment la mise en place d'un ERP commun à GAUSSIN et METALLIANCE.

« La vision de notre Groupe, consacrée par ce prix de personnalité de l'année à mon égard, est en train de porter ses fruits et je suis en mesure d'afficher non seulement de la reconnaissance envers les multiples acteurs qui croient en GAUSSIN, mais aussi un optimisme résolu au vu des perspectives de développement en cours », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Christophe Gaussin (gauche) présente le H2 Racing Truck avec Michel Delpon, député de Dordogne (droite), devant l'Assemblée Nationale

Prochains rendez-vous

Journées Portes Ouvertes à Héricourt : 17 & 18 mars

Meet4Hydrogen à Toulon : 23-24 mars

H2 Racing Truck World Tour à Marseille : 25 mars

GAUSSIN Investor Days à Héricourt : 28-29-30 mars

Paris Investor Access : 4 avril

H2 Racing Truck World Tour à Zeebrugge: 6 avril

Publication des résultats 2021 : 26 avril

Advanced Clean Transportation (ACT) Expo à Los Angeles : 9 au 12 mai

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

