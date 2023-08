GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) annonce que l'Assemblée Générale Mixte, Ordinaire annuelle et Extraordinaire, de la société s'est réunie le 31 juillet 2023 sur deuxième convocation, le quorum ayant été atteint.

Les actionnaires de la société ont approuvé la quasi-totalité des résolutions ordinaires et extraordinaires agréées leur ayant été soumises et publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 12 juillet 2023 qui les a mis sur son site et qui peut être consulté ici. Les résolutions 6, 7, 8 et 9 n'ayant plus d'objet, celles-ci n'ont pas été mises au vote des actionnaires. La résolution 17 n'a pas pu être mise au vote des actionnaires, faute de quorum.

L'Assemblée Générale s'est déroulée en présence notamment de TABLON s.a, société d'investissement de CSG Czechoslovak Group (CSG), qui s'est rapprochée de GAUSSIN lors de la récente augmentation de capital d'un montant de 15 millions d'euros (cf. CP du 15 mars 2023).

Un plan d'actions gratuites visant à atteindre les objectifs fixés par le Groupe

GAUSSIN a toujours privilégié l'actionnariat salarié comme un moyen de renforcer la cohésion et le lien social dans l'entreprise, de sensibiliser les salariés aux objectifs opérationnels, économiques et financiers de l'entreprise et de stabiliser le capital. Il est sain et souhaitable que le succès de l'entreprise puisse bénéficier aux talents qui y ont contribué.

Des plans d'attribution gratuite d'actions 2023 seront ainsi conditionnés à des objectifs d'entreprise spécifiques, mesurables et alignés avec la stratégie du Groupe.

Concernant le plan général, l'atteinte des volumes de fabrication de 329 ATM® (cf. CP du 14 décembre 2022) et la mise en œuvre du nouvel ERP unifié One Gaussin sont notamment les conditions d'acquisition définitive des actions.

Concernant le plan du COMEX, le plan d'attribution gratuite des actions sera conditionné au retour à la rentabilité de Gaussin SA dès 2023 et confirmé en 2024.

Prochains rendez-vous

Publication des revenus S1 2023 et perspectives de croissance : 03 août 2023

Mecateammeetings : 20-23 septembre 2023 à Montceau-les-Mines

Forum Hydrogen Business for Climate : 3-4 octobre 2023 à Montbéliard

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

En avril 2023, GAUSSIN s'est associé avec le géant japonais MACNICA pour reprendre les actifs de NAVYA, leader français de la conduite autonome, au travers la création d'une société commune dédiée à la mobilité autonome et propre.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81358-cp-gaussin_compte-rendu-ag-31-juillet-2023_vdef.pdf

