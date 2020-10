Gaussin : Compte-rendu des Assemblées Générales de GAUSSIN du 19 octobre 2020

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires et l'Assemblée Générale des porteurs de BSAR de la société du 19 octobre 2020 n'ont pas pu se tenir sur première convocation, les quorums requis n'ayant pas été atteints.

Le conseil d'administration a décidé de convoquer une nouvelle Assemblée Générale des porteurs de BSAR le 16 novembre 2020 à 9 heures 30 et une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires le 16 novembre 2020 à 10 heures avec les mêmes ordres du jour.

Dans le contexte d'épidémie de coronavirus (Covid-19) et compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, prise en application de l'article 11 de la loi n°2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020, et au décret n°2020-925 du 29 juillet 2020, le conseil d'administration, lors de sa séance du 19 octobre 2020, a décidé que les assemblées générales de GAUSSIN SA convoquées le 16 novembre 2020 à 9 heures 30 et 10 heures se tiendront à huis clos, hors la présence physique de leurs participants, virtuellement au siège de la société à Héricourt (Haute-Saône).

Les formulaires uniques de vote et de procuration adressés à la société pour l'assemblée générale à l'occasion de la première convocation resteront valables lors de la deuxième convocation.

Les actionnaires sont néanmoins invités à transmettre à la société une nouvelle attestation de participation (incluant la mention du nombre d'actions détenues par l'actionnaire) délivrée par l'établissement bancaire qui détient leur compte.

La totalité des BSA-2016NC ayant été exercée entre la date de la convocation et la date de l'Assemblée Générale des porteurs de BSA-2016NC, l'Assemblée Générale des porteurs de BSA-2016NC est devenue sans objet. Il n'y aura donc plus lieu de la tenir.

Par ailleurs, la résolution n°2 de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires relative à la modification des conditions d'exercice des BSA-2016NC restant à exercer n'a plus d'objet et ne sera donc plus soumise au vote.

Tous les documents relatifs à cette assemblée générale restent consultables et/ou téléchargeables sur le site internet de la société www.gaussin.com.

Prochains rendez-vous

Assemblée Générale Extraordinaire le 16 novembre 2020

Assemblée des titulaires de BSAR le 16 novembre 2020

Salon « Hydrogen Business for Climate » à Belfort : 13 et 14 janvier 2021

Salon de L'intelligence Artificielle à Belfort : 16 et 17 juin 2021

