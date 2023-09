GAMA dévoile sa nouvelle identité et participe à Busworld à Bruxelles du 7 au 12 octobre 2023

Busworld est le 1er salon auquel participe la nouvelle entité (ex-Navya) issue de l'association entre GAUSSIN et MACNICA et sera l'occasion pour GAMA de présenter sa technologie de mobilité autonome et décarbonée

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, et MACNICA Inc, leader mondial japonais des semi-conducteurs, des appareils électroniques, des réseaux et des produits de cybersécurité, annoncent que leur coentreprise Gaussin-Macnica-Mobility, issue de la reprise des actifs de Navya (cf. CP du 18 avril 2023), devient GAMA.

Cette coentreprise basée en France est détenue à 51% par GAUSSIN et à 49% par MACNICA. Son activité est dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises. Elle vise à capitaliser sur la technologie pionnière de Navya, expert de la fourniture de systèmes de mobilité autonome, et à l'associer au savoir-faire et à la puissance commerciale de GAUSSIN et MACNICA pour créer un leader mondial de la mobilité autonome et propre.

La nouvelle entité GAMA participe du 7 au 12 octobre à Bruxelles à son premier salon, Busworld Europe, rendez-vous mondial des acteurs du secteur autocars et autobus. GAMA sera présent au stand 807B, hall 8, et aura l'occasion de présenter sa technologie L4 dans le cadre du projet EFIBA (Emergence Filière Bus Autonomes), soutenu par France Relance.

Gaussin Macnica Mobility (ex-Navya) devient GAMA

GAMA est la nouvelle marque commerciale de la coentreprise Gaussin Macnica Mobility.

Le nom GAMA créé à partir de la contraction des deux groupes (GAUSSIN et MACNICA) représente aussi la troisième lettre de l'alphabet grec, régulièrement utilisée dans le domaine scientifique, en parfaite adéquation avec notre ADN : Une R&D à la pointe de la conduite autonome multi-plateforme au service des opérations de nos clients.

Un positionnement pertinent face aux enjeux de la mobilité de demain

Fruit d'une alliance stratégique pour relever les défis du marché en pleine expansion de la mobilité autonome et propre, GAMA se concentre sur cinq marchés clés - la logistique, les ports, les aéroports, les sites industriels et le transport public et privé de passagers - où GAUSSIN et MACNICA sont déjà bien implantés. La société est divisée en deux unités commerciales, l'une offrant des solutions complètes pour le déplacement autonome de marchandises (conteneurs, remorques, bagages…) et l'autre fournissant des solutions durables et innovantes pour la mobilité des personnes.

Cette complémentarité d'expertise unique dans l'univers de la mobilité autonome confère à GAMA une position de leader dans le développement de systèmes de conduite autonomes multi-plateformes et assoit sa croissance à travers les usages off-road tels que l'ATM, l'APM et l'AGV de Gaussin, le tract de Charlatte Autonom et les applications relatives à sa technologie autonome de niveau 4 pour le transport de passagers.

Forte de cet atout unique, GAMA place le succès de ses clients, de leurs opérations et objectifs de performance, au centre de sa stratégie.

« Les marchés de la mobilité sur les sites logistiques, industriels, portuaires et aéroportuaires sont en forte demande de solutions autonomes. Avec GAMA dans le Groupe GAUSSIN, avec le Groupe MACNICA nous avons une complémentarité unique qui nous positionne en leader dans ce domaine. GAMA a tous les atouts pour assoir son développement et les équipes de GAMA seront heureuses de vous accueillir sur notre stand à Busworld. » déclare Christophe Gaussin, PDG de Gaussin et Président de GAMA.

« La nouvelle identité de GAMA traduit parfaitement son ambition de devenir le leader des solutions de mobilité autonome pour le transport de personnes et de marchandises en France et à l'international. Elle renforce les atouts de l'ex-Navya grâce aux synergies de cette coentreprise avec les Groupes GAUSSIN et MACNICA. Aussi, nous sommes confiants pour l'avenir et heureux de présenter la société et les avancées technologiques de GAMA à l'occasion du salon Busworld à Bruxelles », déclare Jean-Claude Bailly, directeur général de GAMA.

« Les navettes Navya ont été les véhicules autonomes les plus performants, produits jusqu'à présent. Macnica est fière de parrainer ainsi la renaissance et la continuité de la génération actuelle et l'avancement vers la prochaine étape des navettes L4 dans le cadre de Gaussin Macnica Mobility (GAMA). En tant que premier fournisseur de véhicules autonomes en Asie, Macnica aidera GAMA à produire des navettes autonomes plus intelligentes, plus sûres et de meilleure qualité pour les marchés mondiaux. », déclare David Seu, directeur général de Macnica.

Prochains rendez-vous

Busworld à Bruxelles : du 7 au 12 octobre 2023

À propos de GAMA

GAMA (Gaussin Macnica Mobility) est une co-entreprise de GAUSSIN et MACNICA qui ont acquis les actifs de Navya le 24 avril 2023.

L'entreprise est leader dans le domaine des solutions de mobilité autonome pour le transport de personnes et de marchandises en France et à l'international.

Forte d'expertises technologiques et logistiques éprouvées mais aussi de partenaires prestigieux, GAMA fournit à ses clients des solutions de systèmes de conduite clefs en main, et un écosystème d'acteurs aguerris qui font de GAMA l'acteur de référence dans le secteur de la mobilité autonome et zéro-émission.

Les deux actionnaires de GAMA, Gaussin et Macnica, ouvrent ainsi de nouvelles synergies et opportunités de croissance à cette entité qui associe la mise à disposition des navettes autonomes Arma et Evo, et le développement d'une technologie de conduite autonome dernière génération L4 qui pourra s'intégrer à la fois sur une plateforme de transport de personnes, mais aussi sur les plateformes développées par GAUSSIN pour les secteurs logistiques et portuaires.

L'Autonom® Tract dédié au transport de marchandises poursuit également ses activités de développement au sein de Charlatte Autonom.

La nouvelle co-entreprise, qui dispose désormais des ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs et apporter des solutions durables, innovantes et fiables à ses clients, peut ainsi adresser quatre marchés en plein expansion et en forte demande de mobilité autonome : le transport public et privé de passagers, la logistique, les ports, et les aéroports.

GAMA est dirigé par Jean-Claude Bailly qui en est le Directeur Général.

Site internet des solutions : https://navya.tech/en/

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

En avril 2023, GAUSSIN s'est associé avec le géant japonais MACNICA pour reprendre les actifs de NAVYA, leader français de la conduite autonome, au travers la création d'une société commune dédiée à la mobilité autonome et propre.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

À propos de Macnica Inc.

Depuis sa création en 1972, Macnica fournit des semi-conducteurs, des appareils électroniques, des réseaux et des produits de cybersécurité de pointe avec une technologie à haute valeur ajoutée. Macnica développe activement de nouvelles activités dans les domaines de l'IA, de l'IoT, de la conduite automatisée et de la robotique, en s'appuyant sur sa force en matière d'approvisionnement mondial et de planification stratégique pour les technologies de pointe. Avec son slogan « Co.Tomorrowing », Macnica relie les technologies de pointe à l'intelligence « Macnica » pour fournir des services et des solutions uniques, créant de la valeur sociale et contribuant à l'amélioration des sociétés futures. Basée à Yokohama, l'activité mondiale de Macnica s'étend sur 23 pays et 85 sites dans le monde.

www.macnica.co.jp/

Création de l'entreprise : 30 octobre 1972

Emplacement : 1-6-3 Shin-Yokohama 1-6-3 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama

Représentant : Kazumasa Hara, président et directeur général

URL : https://www.macnica.co.jp/en/

