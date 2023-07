Cette première opération depuis le rachat des actifs de Navya par Gaussin-Macnica-Mobility en avril dernier s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec des opérateurs japonais sur un projet d'envergure lancé par le gouvernement japonais

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, et MACNICA Inc, leader mondial japonais des semi-conducteurs, des appareils électroniques, des réseaux et des produits de cybersécurité, annoncent que leur coentreprise Gaussin-Macnica-Mobility a reçu une commande de 7 navettes de la part de MACNICA en vue de leur vente à des opérateurs et des municipalités japonais, tandis que 5 autres navettes sont également prévues cette année.

Gaussin-Macnica-Mobility est dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises. Cette coentreprise, détenue à 51% par GAUSSIN et à 49% par MACNICA, est basée en France et a récemment repris les actifs de NAVYA, le leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome (cf. CP du 18 avril 2023).

Cette commande fait suite au lancement par le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, le 26 mai 2023, d'un appel public aux gouvernements locaux pour la mise en œuvre de projets de solutions de mobilité autonome L4 sur 50 sites au Japon d'ici 2025, en utilisant le FY2022 "Regional Public Transportation Securement, Maintenance and Improvement Project Expense Subsidy" (subvention des dépenses des projets de sécurisation, d'entretien et d'amélioration des transports publics régionaux). MACNICA, en tant que distributeur officiel des solutions de mobilité autonomes de Gaussin-Macnica-Mobility (GMM) au Japon, a commandé à Gaussin-Macnica-Mobility (GMM) 7 navettes ARMA qui seront vendues à deux grands opérateurs japonais et des municipalités avec une prévision de 5 navettes supplémentaires en 2023.

Les équipes de Zenmov, Macnica et Gaussin-Macnica Mobility dans les bureaux de la Défense, Paris

Gaussin-Macnica-Mobility à la conquête du marché asiatique

L'opération réunit des acteurs clés de la mobilité autonome autour d'un projet commun.

MACNICA, en tant que distributeur historique clé formé à toutes les étapes de la mise en service et de l'exploitation des véhicules GMM, se positionne dans une série de projets lancés par le gouvernement japonais et visant à accélérer les tests de véhicules autonomes jusqu'au niveau d'autonomie L4.

Dans ce cadre, Gaussin-Macnica-Mobility livrera 7 navettes à MACNICA, avec la prévision de 5 navettes supplémentaires cette année.

La première partie du projet se déroulera selon les étapes suivantes :

Une première phase d'expérimentation à court terme de novembre 2023 à février 2024, où des navettes autonomes seront mises à disposition. Cette phase doit permettre à Gaussin-Macnica-Mobility de valider la mise en place de solutions pérennes.

Les résultats seront transmis au gouvernement japonais fin février 2024 pour valider la phase d'exploitation régulière de ces véhicules autonomes sur le long terme.

MACNICA vise trois objectifs sur les différents projets lancés et financés par le gouvernement japonais. Le premier est de continuer à conquérir et à innover sur le marché asiatique de la mobilité autonome. Le second est de répondre au besoin de sécurité du public face à l'augmentation du nombre d'accidents de la route causés par les erreurs de conduite de conducteurs âgés. Enfin, répondre à la baisse de la population dans certaines régions et au manque de solutions de transport nécessaires au déplacement des personnes pour l'accès aux soins, l'emploi et la vie quotidienne.

La navette ARMA de Gaussin-Macnica-Mobility au Japon

GAUSSIN et MACNICA : une alliance stratégique pour relever les défis d'un marché en pleine expansion

Cette commande confirme la position de Gaussin-Macnica-Mobility comme l'un des leaders des solutions de véhicules autonomes au Japon, ainsi que la mise en œuvre d'une stratégie efficace qui implique à la fois le développement technologique du L4 et la poursuite d'une activité répondant aux attentes des clients et aux besoins du marché du transport de passagers. D'autant plus que le gouvernement japonais prévoit de financer un total de 30-40 projets si les résultats des essais de la navette sont concluants, ce qui constitue une perspective prometteuse pour la coentreprise.

Cet accord représente donc un départ réussi pour Gaussin-Macnica-Mobility, quelques semaines seulement après que GAUSSIN et MACNICA aient repris les actifs de Navya en avril dernier.

La nouvelle coentreprise se concentre sur quatre marchés clés - la logistique, les ports, les aéroports et le transport public et privé de passagers - où GAUSSIN et MACNICA sont déjà bien implantés. Elle est divisée en deux unités commerciales, l'une offrant des solutions complètes pour le déplacement autonome de conteneurs, de remorques et de bagages, et l'autre fournissant des solutions durables et innovantes pour la mobilité des personnes, en s'adressant à des segments de marché mal desservis. GAUSSIN et MACNICA prévoient pour la nouvelle coentreprise un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros en 2024 et de 120 millions d'euros en 2025.

« Je suis très fier que GAUSSIN et MACNICA aient repris les actifs de NAVYA en avril dernier, car NAVYA dispose d'une fantastique technologie de véhicule autonome fabriquée en France et dotée d'un grand potentiel. J'étais convaincu que Gaussin-Macnica-Mobility attirerait rapidement de nouveaux clients dans le monde entier et cette première commande confirme nos grands espoirs pour cette coentreprise. Bien sûr, le Japon est un marché clé, MACNICA ayant une forte présence dans le pays, mais nous sommes prêts à fournir aux clients asiatiques et internationaux en général des solutions autonomes de classe mondiale et à les soutenir dans leur transition vers l'écologie et l'automatisation », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN et Président de Gaussin-Macnica-Mobility.

« La mobilité intelligente, zéro émission est au cœur de la stratégie de mobilité de MACNICA. Nous avons créé et investi dans Gaussin-Macnica-Mobilité pour accélérer notre développement et fournir des solutions autonomes globales pour la mobilité des personnes et des marchandises. Cette commande est une démonstration de notre leadership mondial dans l'industrie de la mobilité autonome avec un énorme potentiel de marché. Je suis convaincu que l'équipe de Gaussin-Macnica-Mobility nous permettra de réaliser nos ambitions stratégiques », déclare Atsushi Sato, Directeur Général du Strategic Innovation Business Group de MACNICA.

« Ce contrat pour 7 navettes autonomes ARMA, avec une prévision de 5 supplémentaires, est la plus grosse commande reçue dans l'histoire de Navya. Ce succès est pour Gaussin-Macnica-Mobility la démonstration de la dynamique de reprise de notre entreprise. Deux mois après l'acquisition des actifs de Navya par Gaussin-Macnica-Mobility, cette opération renforce la confiance de nos équipes et je suis fier de leurs réalisations. C'est une première étape prometteuse dans notre feuille de route », déclare Jean-Claude Bailly, Directeur Général de Gaussin-Macnica-Mobility.

Prochains rendez-vous

Assemblée générale des actionnaires de GAUSSIN : 31 juillet 2023

À propos de GAUSSIN-MACNICA-MOBILITY

Gaussin Macnica Mobility (GMM) est une co-entreprise de GAUSSIN et MACNICA qui ont acquis les actifs de Navya le 24 avril 2023.

L'entreprise est leader dans le domaine des solutions de mobilité autonome pour le transport de personnes et de marchandises en France et à l'international.

Forte d'expertises technologiques et logistiques éprouvées mais aussi de partenaires prestigieux, Gaussin Macnica Mobility fournit à ses clients des solutions de systèmes de conduite clefs en main, et un écosystème d'acteurs aguerris qui font de GMM l'acteur de référence dans le secteur de la mobilité autonome et zéro-émission.

Les deux actionnaires de GMM, Gaussin et Macnica, ouvrent ainsi de nouvelles synergies et opportunités de croissance à cette entité qui associe la mise à disposition des navettes autonomes Arma et Evo, et le développement d'une technologie de conduite autonome dernière génération L4 qui pourra s'intégrer à la fois sur une plateforme de transport de personnes, mais aussi sur les plateformes développées par GAUSSIN pour les secteurs logistiques et portuaires.

L'Autonom® Tract dédié au transport de marchandises poursuit également ses activités de développement au sein de Charlatte Autonom.

La nouvelle co-entreprise, qui dispose désormais des ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs et apporter des solutions durables, innovantes et fiables à ses clients, peut ainsi adresser quatre marchés en plein expansion et en forte demande de mobilité autonome : le transport public et privé de passagers, la logistique, les ports, et les aéroports.

Gaussin Macnica Mobility est dirigé par Jean-Claude Bailly qui en est le Directeur Général.

Site internet des solutions : https://navya.tech/en/

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

En avril 2023, GAUSSIN s'est associé avec le géant japonais MACNICA pour reprendre les actifs de NAVYA, leader français de la conduite autonome, au travers la création d'une société commune dédiée à la mobilité autonome et propre.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

À propos de Macnica Inc.

Depuis sa création en 1972, Macnica fournit des semi-conducteurs, des appareils électroniques, des réseaux et des produits de cybersécurité de pointe avec une technologie à haute valeur ajoutée. Macnica développe activement de nouvelles activités dans les domaines de l'IA, de l'IoT, de la conduite automatisée et de la robotique, en s'appuyant sur sa force en matière d'approvisionnement mondial et de planification stratégique pour les technologies de pointe. Avec son slogan « Co.Tomorrowing », Macnica relie les technologies de pointe à l'intelligence « Macnica » pour fournir des services et des solutions uniques, créant de la valeur sociale et contribuant à l'amélioration des sociétés futures. Basée à Yokohama, l'activité mondiale de Macnica s'étend sur 23 pays et 85 sites dans le monde.

www.macnica.co.jp/

Création de l'entreprise : 30 octobre 1972

Emplacement : 1-6-3 Shin-Yokohama 1-6-3 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama

Représentant : Kazumasa Hara, président et directeur général

URL : https://www.macnica.co.jp/en/

