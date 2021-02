Gaussin : GAUSSIN à nouveau finaliste du concours mondial du véhicule autonome Dubai World Challenge 2021, en consortium avec Neolix Chine

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce être finaliste pour la deuxième fois consécutive du concours mondial du véhicule autonome Dubaï World Challenge 2021. GAUSSIN, pour cette nouvelle édition, est en consortium avec Neolix Chine.

Sept organisations en finale dans la catégorie « Leading companies »

Son Excellence Mattar Mohammed Al Tayer, Directeur général et Président du conseil d'administration de la Roads and Transport Authority (RTA), a annoncé que 7 organisations locales et mondiales sont qualifiées pour la finale du Dubai World Challenge for Self-Driving Transport dans la catégorie "Leading Companies".

Gaussin participe au concours avec Neolix, leader chinois de la mobilité autonome pour la livraison de marchandises au dernier kilomètre sur route publique.

Le défi du dernier kilomètre

La 2ème édition du défi est consacrée aux services logistiques autonomes pour la livraison du dernier kilomètre. Un choix qui découle des efforts de RTA pour soutenir le secteur logistique à Dubaï.

Dubaï recense environ 6.000 sociétés d'expédition et estime à 64.000 le nombre de camions sur son territoire. Or, avec quelque 306.000 trajets par jour, ils représentent environ 13 % du total des déplacements quotidiens à Dubaï.

« L'expédition de cargaisons sur le premier et le dernier kilomètre de la ville fait partie des services clés qui ont un impact sur l'économie en général. Par conséquent, il est prévu que de nouveaux modèles d'exploitation ainsi que des véhicules innovants soient développés pour la livraison de marchandises dans un avenir proche. La volonté de RTA d'élargir la portée des services logistiques autonomes, y compris le transport terrestre et les drones, vise à ouvrir de nouveaux horizons et à engager les plus grandes entreprises dans différentes catégories de défis », a déclaré Son Excellence Mattar Mohammed Al Tayer.

La prochaine étape du Dubaï World Challenge va consister à tester au printemps 2021 les projets retenus sur le site d'essai de Silicon Oasis de Dubaï.

Un consortium prometteur avec Neolix

Cette coopération avec Neolix est un nouveau pas en avant pour GAUSSIN dans le cadre de sa politique d'innovation.

Neolix ambitionne de définir le futur mode de vie de la ville intelligente en s'appuyant sur des technologies de pointe. Grâce à la conduite autonome, les communications 5G, l'Internet des véhicules, les objets connectés et une giga usine de véhicules autonomes inaugurée en 2019, Neolix connaît une forte croissance depuis le début de sa R&D Produits en 2016. Neolix a déployé commercialement des véhicules dans des centaines de situations spécifiques à travers le monde afin de créer un écosystème de services intelligents avec des partenaires de confiance et d'offrir aux consommateurs une expérience optimale.

Prochains rendez-vous

Publication des résultats annuels 2020 : le 16 mars 2021 (après bourse)

SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

