Gaussin : GAUSSIN accélère sa stratégie nord-américaine avec une montée en puissance de la production à Saint-Vallier

GAUSSIN vise un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars en 2025 aux Etats-Unis et une progression vers une production locale complète dans 3 ans, grâce à une forte croissance du marché et à des partenariats stratégiques

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la montée en puissance de sa stratégie nord-américaine à l'issue des Journées Portes Ouvertes de son site industriel situé à Saint-Vallier, en Saône-et-Loire. Grâce à une extension récente qui a porté sa capacité totale à 2 400 véhicules par an, incluant les ATM® (logistique), APM® (portuaire) et MSV (sous-terrain), le site de Saint-Vallier est prêt à répondre aux exigences de production des plus de 300 tracteurs de parc électriques que GAUSSIN s'engage à livrer aux États-Unis d'ici la fin de 2023 (cf. communiqué de presse du 14 décembre 2022).

Dans cette perspective, le Groupe déploie une 3ème ligne d'assemblage en 2x8 afin d'accroître les cadences de production. Cette expansion démontre l'engagement de GAUSSIN à répondre à la demande croissante et à soutenir la mise en œuvre de sa stratégie nord-américaine. Par ailleurs, le site de Saint-Vallier accueille également depuis peu la ligne de production des navettes ARMA et EVO, suite à la reprise des actifs de Navya par GAUSSIN-MACNICA MOBILITY (cf. communiqué de presse du 18 avril 2023).

ATM® 38 T FULL ELEC pour le transport logistique

Le rôle central à venir de Gaussin North America

Gaussin North America (NA), filiale américaine détenue à 100% par GAUSSIN, est appelée à jouer un rôle central dans la stratégie du Groupe au cours des années à venir. Avec une demande structurellement élevée pour les tracteurs de parc GAUSSIN ATM® 38T FULL ELEC, Gaussin North America répond à l'urgence de remplacer les 50 000 tracteurs à moteur diesel actuellement en service dans les ports et les centres logistiques américains. Ces remplacements sont essentiels pour atteindre les objectifs ambitieux de décarbonation au cours de la prochaine décennie.

L'APM® pour le transport portuaire

Le contexte particulièrement porteur permet à GAUSSIN d'afficher un objectif de 700 ATM®/an et un chiffre d'affaires outre-Atlantique de 200 M$ en 2025, incluant la vente d'APM® sous licence avec des cash-flow récurrents de royalties, mais aussi potentiellement des AMDT® et des MSV (souterrains). GAUSSIN devrait localiser aux Etats-Unis sa production pour les clients américains avec une montée en puissance vers une fabrication locale complète dans 3 ans avec un partenaire industriel et commercial.

Avant même la commande de plus de 300 ATM® en décembre dernier, GAUSSIN a déjà remporté des succès sur le marché nord-américain en partenariat avec des acteurs majeurs de la mobilité et de la logistique. Par exemple, Plug Power a commandé 20 tracteurs de parc hydrogène ATM®-H2 pour ses clients en Amérique du Nord (cf. communiqué de presse du 16 août 2021).

De plus, GAUSSIN poursuit une stratégie axée sur le développement d'un écosystème local en établissant des partenariats technologiques et commerciaux. C'est notamment le cas avec TravelCenters of America (TA), l'une des plus grandes sociétés de centres de voyages à service complet cotées en bourse aux États-Unis, qui va fournir toute une gamme de services et d'assistance pour les véhicules GAUSSIN déployés à travers le pays. GAUSSIN et TravelCenters of America collaborent pour assurer l'exploitation, la maintenance et l'assistance sans faille des véhicules de pointe de GAUSSIN, y compris les véhicules électriques et autonomes, sur l'ensemble du territoire américain. TravelCenters of America, avec son vaste réseau de centres de voyage à service complet, est particulièrement bien placé pour offrir l'infrastructure, les services et l'expertise nécessaires pour faciliter le déploiement réussi et l'exploitation continue des solutions de transport de pointe de GAUSSIN.

Multi-Service Vehicle pour la logistique des tunnels

Enfin, le marché nord-américain représente une opportunité privilégiée pour METALLIANCE, filiale de Gaussin historiquement implantée à Saint-Vallier. Les véhicules de METALLIANCE destinés à la logistique des tunnels en construction, notamment le Multi-Service Vehicle (MSV), trouvent un marché prometteur en Amérique du Nord.

Montée en puissance de la production des ATM® au 2ème semestre 2023

Revue des options de financement stratégique

Gaussin North America a engagé Cohen & Company Capital Markets ("CCM") pour agir en tant que conseiller financier principal et agent de placement afin d'explorer les options de financement stratégique pour les actionnaires. Cette collaboration avec CCM vise à exploiter pleinement leur expertise et leurs conseils afin de saisir les opportunités de croissance exceptionnelles offertes par les marchés nord-américains. CCM possède un solide historique avec 48 transactions annoncées ou finalisées, représentant un volume total de fusions-acquisitions dépassant les 18 milliards de dollars et des levées de capitaux d'environ 5 milliards de dollars depuis le lancement de la société en 2021.

« Notre partenariat avec CCM pour aborder le marché des capitaux américains est un levier stratégique majeur pour GAUSSIN. En exploitant le marché des capitaux outre-Atlantique, notre objectif est d'accélérer notre trajectoire de croissance en Amérique du Nord, d'attirer de nouveaux investisseurs et de consolider notre position de leader dans le secteur du transport durable de marchandises. Grâce à l'expertise et au soutien de CCM, Gaussin North America s'engage résolument sur la voie de l'innovation disruptive, apportant une valeur ajoutée durable à toutes nos parties prenantes », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Navette autonome ARMA pour transport de passagers

Déploiement de la stratégie de licences sur le continent nord-américain

L'implantation de GAUSSIN en Amérique du Nord vise également à renforcer la stratégie de licences de l'entreprise, qui doit permettre d'accélérer le déploiement de la technologie GAUSSIN à l'échelle mondiale. Cette stratégie présente un fort potentiel, comme en témoignent les licences vendues à Singapour, au Qatar, en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui ont déjà généré un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros ces dernières années et ont ouvert la voie à de nombreuses opportunités. En effet, de nombreux pays accordent des avantages privilégiés aux fournisseurs de technologies stratégiques à forte valeur ajoutée qui choisissent de localiser leur production. Aux États-Unis, cela est particulièrement vrai avec l'Inflation Reduction Act, adopté en 2022, qui offre des incitations pour les entreprises innovantes.

L'expansion de GAUSSIN en Amérique du Nord offre ainsi une plateforme idéale pour déployer sa stratégie de licences et tirer parti des avantages réglementaires et économiques offerts par le marché américain.

Une stratégie de financement adaptée au changement de dimension du Groupe

Dans le cadre de son expansion et de son changement de dimension, GAUSSIN a mis en place une stratégie de financement adaptée pour soutenir sa croissance. Récemment, le Groupe a réalisé une augmentation de capital réservée au profit de TABLON s.a, une société d'investissement appartenant au conglomérat tchèque CSG Czechoslovak Group (CSG), pour un montant brut total de 15 millions d'euros (cf. communiqué de presse du 15 mars 2023). Le souscripteur s'est engagé à conserver les actions pendant une période de 2 ans.

Par ailleurs, le Groupe a récemment annoncé une levée de 30 millions d'euros en obligations simples via la plateforme d'investissement participatif Lumo, spécialisée dans le financement de projets liés à la transition écologique (cf. communiqué de presse du 23 mai 2023). Cette opération, conçue pour financer le développement industriel de GAUSSIN de manière non dilutive pour les actionnaires, comprend une offre d'obligations simples dans le cadre d'un financement participatif pouvant atteindre 8 millions d'euros maximum, ainsi qu'un placement privé d'obligations simples réservé à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs d'un montant de 22 millions d'euros. Cette levée de fonds rencontre déjà un vif succès, avec la première tranche ayant permis de collecter 4 millions d'euros en seulement 48 heures auprès de 722 investisseurs. La deuxième tranche de 2 millions d'euros a été ouverte le 15 juin 2023 et a également un vif succès avec une collecte complète en moins de 24h.

Ces initiatives de financement illustrent la capacité de GAUSSIN à attirer des investisseurs stratégiques et à mobiliser des ressources financières importantes pour soutenir sa croissance et son développement industriel. Le Groupe s'engage ainsi à mettre en place des solutions de financement adaptées à ses besoins, tout en préservant les intérêts de ses actionnaires.

Prochains rendez-vous

JDL Energy à Beaune : du 21 au 23 juin 2023

Assemblée générale des actionnaires GAUSSIN : 27 juin 2023

La Grande Exposition du Fabriqué en France à l'Elysée : 1-2 juillet 2023

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

En avril 2023, GAUSSIN s'est associé avec le géant japonais MACNICA pour reprendre les actifs de NAVYA, leader français de la conduite autonome, au travers la création d'une société commune dédiée à la mobilité autonome et propre.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

À propos de Cohen & Company Capital Markets

Cohen & Company Capital Markets, une division de J.V.B. Financial Group, LLC, a été créée en 2021 pour développer une banque d'investissement d'élite à service complet, avec une expertise différenciée des produits et un ADN digne des plus grandes banques d'investissement. Depuis sa création, CCM a été un conseiller de premier plan pour les entreprises émergentes dans tous les secteurs afin de répondre à leurs opportunités stratégiques et financières. CCM s'appuie sur une solide réputation, un vaste réseau et un service client premium pour servir en priorité et en permanence les intérêts de ses clients.

Plus d'informations sur https://www.cohencm.com/

Contacts

GAUSSIN Ulysse Communication

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, ccourbet@ulysse-communication.com

+33(0)6.28.93.03.06

More information on www.gaussin.com

* Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de GAUSSIN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GAUSSIN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux difficultés d'approvisionnement liées à la situation sanitaire, à la pénurie de matières premières ou aux conflits actuels, les décisions des autorités Étatiques, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'inflation. GAUSSIN ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yW1skcaaY2vJynJplsZtamiXaZmSw2CUlmiampNsa5rIa2+Vl2xiaZ2aZnFhmW5r

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80495-cp-gaussin_strategie-nord-americaine-vf_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews