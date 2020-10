GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce l'arrivée de Guillaume Pepy, ancien PDG de la SNCF, au conseil d'administration de Gaussin Advanced Mobility Electric (G.A.M.E), la nouvelle joint-venture associant GAUSSIN à AL ATTIYA, l'un des principaux acteurs économiques du Qatar (cf communiqué du 16 juillet 2020). Il sera administrateur aux côtés de Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN, et de deux administrateurs qui seront désignés par le Groupe AL ATTIYA.

M. Pepy rejoint également le nouveau « Comité scientifique et stratégique ORIZON » du Groupe GAUSSIN.

Diplômé de Sciences Po et ancien élève de l'ENA, Guillaume Pepy, 62 ans, apporte sa grande expérience dans le domaine des transports et de la logistique. D'abord auditeur au Conseil d'Etat, il poursuit une carrière de haut fonctionnaire avant de rejoindre la SNCF en 1988 en tant que directeur de cabinet du Président du conseil d'administration. Directeur de cabinet ministériel par la suite, il revient à la SNCF en tant que Directeur de l'économie, de la stratégie et des investissements, avant de prendre la tête des Grandes lignes (TGV). Il devient Président de la SNCF en 2008, avec pour priorités le développement et la modernisation de l'entreprise publique, une mission qu'il poursuivra jusqu'en 2019.

Désormais président d'Initiative France, réseau associatif de financement et d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise, il est également Président du Conseil France-Qatar du Medef international – un rôle stratégique au vu des liens privilégiés entretenus par GAUSSIN avec ce pays.

« Guillaume Pepy a un parcours absolument remarquable, une personnalité, outre son expérience dans le secteur du transport c'est un homme de réseaux d'influence internationalement reconnue. Il dispose d'une connaissance très fine des enjeux à venir, que cela soit la réduction des émissions de CO2 ou encore l'autonomisation des véhicules, deux points cruciaux du secteur. Son rôle au sein du MEDEF international et ses liens avec le Qatar représentent en outre un atout de premier plan pour notre Groupe. Je suis donc très heureux de son arrivée au cœur de la g rande famille GAUSSIN », déclare Christophe Gaussin, PDG du groupe GAUSSIN.

Guillaume Pepy, administrateur de G.A.M.E. et membre du « Comité scientifique et stratégique ORIZON »

Création du Comité scientifique et stratégique ORIZON, fer de lance de l'ambition du Groupe GAUSSIN d'accéder au rang de champion global de la mobilité propre

Le Groupe GAUSSIN annonce la création d'ORIZON, un Comité scientifique et stratégique dont le premier membre est Guillaume Pepy, ancien Président de la SNCF. Composé de personnalités reconnues dans leur domaine d'expertise, provenant d'horizons divers, nationaux et internationaux, ORIZON aura pour mission de conseiller et d'éclairer la direction générale de GAUSSIN pour ses décisions stratégiques. Son rôle sera clé dans l'ambition de GAUSSIN de franchir rapidement les étapes lui permettant d'accéder au statut de Licorne dans le domaine de la mobilité propre.

En effet, cette alliance entre le monde académique et le monde de l'entreprise vise à stimuler le déploiement à grande échelle des technologies d'automation dans les transports développées par GAUSSIN. Le Comité scientifique aura pour cela accès au laboratoire de recherche du groupe. Il pourra également mener des expérimentations avec les véhicules automatiques développés par le Groupe.

« GAUSSIN cueille les fruits de ses immenses efforts en R&D qui lui ont permis de se doter d'une technologie désormais reconnue au niveau international dans le domaine de la mobilité électrique, autonome et bientôt à hydrogène. Fort de nos premiers succès avec de grands groupes mondiaux, notre objectif est aujourd'hui de devenir un acteur majeur d'un monde sans énergie fossile permettant de concilier le développement de l'activité humaine et la protection de la faune et de la flore », déclare Christophe Gaussin.

« GAUSSIN est un acteur d'excellence du secteur de la mobilité moderne des personnes et des marchandises avec une expertise pointue de la logistique, une preuve concrète du génie d'innovation français et de notre capacité à réaliser avec succès des projets industriels majeurs. Le Groupe est particulièrement engagé dans la transition énergétique et l'autonomisation des véhicules et je suis fier d'apporter mon expertise et mon expérience pour contribuer à ses succès à venir », déclare Guillaume Pepy, nouvel administrateur de G.A.M.E et membre du Comité scientifique et stratégique de GAUSSIN.

Prochains rendez-vous

Journée Portes Ouvertes de GAUSSIN à Héricourt le 6 octobre 2020

Assemblée Générale Extraordinaire le 19 octobre 2020

Assemblées des titulaires de BSAR et BSA-2016NC le 19 octobre 2020

Présentation des résultats du 1er semestre 2020 : 30 octobre 2020

Salon « Hydrogen Business for Climate » à Belfort : 13 et 14 janvier 2021

Salon de L'intelligence Artificielle à Belfort : 16 et 17 juin 2021

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.gaussin.com

