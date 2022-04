Situé à Saint Vallier en Bourgogne-Franche-Comté sur 13,6 hectares, ce nouveau site immédiatement disponible et équipé va permettre d'assurer la montée en puissance de la production des véhicules d'ATM® et APM® FULL ELEC et HYDROGEN

GAUSSIN (EURONEXT CROISSANCE ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport propre et intelligent dédié aux biens et aux personnes, annonce l'accroissement de ses capacités de production avec l'installation d'un nouveau site de 28 000 m2 à Saint Vallier, en Saône-et-Loire. Il sera dédié à la production des véhicules ATM® logistique et APM® portuaire afin de répondre à la hausse de la demande sur les marchés européen et américain notamment. Ce nouveau site renforce également l'ancrage territorial historique du Groupe.

Un site immédiatement disponible avec de grands halls adaptés aux produits GAUSSIN, parfaitement équipé en moyens de levages, installations industrielles et terrains d'essai

Ce nouveau site à Saint Vallier s'intègre sur un territoire où le groupe GAUSSIN est déjà implanté. GAUSSIN via sa filiale METALLIANCE (cf. CP du 24 juin 2021) a créé deux lignes d'assemblage de véhicules ATM® et APM® dans cette ville de Saône-et-Loire, implantées en partie dans des locaux industriels de 8 000 m2 alors en cours de réhabilitation par la Communauté Urbaine Creusot Montceau.

Immédiatement disponible, et précédemment aux mains du groupe américain de manutention TEREX, puis du groupe scandinave KONECRANES qui l'a fermé en mars 2021,ce nouveau site ne nécessite pas de permis de construire et dispose déjà d'infrastructures indispensables. La SEMCIB (Société D'économie Mixte Pour La Coopération Industrielle En Bourgogne) en est le propriétaire-bailleur.

Un changement de dimension pour GAUSSIN qui a signé des MPA (Masters Purchase Agreement) en fin d'année 2020

Le site pourra accueillir 8 lignes de production pouvant fabriquer 200 véhicules chacune, soit à terme une capacité de 1 600 véhicules par an. Il portera au total une capacité de 2 400 véhicules par an. Il va dans l'immédiat permettre la production de 400 véhicules supplémentaires par an et permettre de répondre aux contrats signés avec les leaders mondiaux du e-commerce, du transport et de la logistique.

« L'acquisition de ce nouveau site est une excellente nouvelle qui traduit la montée en puissance et le changement de dimension de GAUSSIN. Il va nous permettre de faire face à la forte croissance du marché, et notamment à la demande de grands acteurs du retail et du e-commerce en Europe et en Amérique du Nord pour nos véhicules ATM et APM », déclare Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN.

