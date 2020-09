Une première utilisation de véhicules portuaires équipés de cette nouvelle technologie en Afrique

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce la mise en service des deux tracteurs APM 75T HE 100% électriques commandés par le terminal portuaire d'Abidjan, opéré par BOLLORE PORTS (cf communiqué du 25 mars 2019). Il s'agit du premier terminal en Afrique à recevoir et mettre en opération cette nouvelle technologie dédiée au transport de conteneurs.

Partenariat Gaussin - Blue Solutions - Bolloré Ports

Ces tracteurs sont l'aboutissement d'une mise en synergie des expertises de GAUSSIN dans la conception et la production de véhicules électriques, de BLUE SOLUTIONS dans la production de batteries électriques et de BOLLORE PORTS dans la logistique portuaire. L'APM 75T HE FULL ELEC a notamment été conçu de façon à intégrer les spécifications techniques utilisées par Bolloré Ports sur les ports qu'il opère.

Ce partenariat innovant entre entreprises françaises permet le développement de solutions logistiques électriques éco-responsables et idéales pour les environnements extrêmes (tropicaux et désertiques) où la chaleur altère les composants sensibles, notamment les batteries.

L'APM HE est la première solution de transport de conteneurs conçue spécifiquement pour les pays chauds, grâce à sa technologie unique de batterie à l'état solide, insensible aux variations de températures extérieures de -20°C à +60°C.

Ce modèle « FULL ELEC HE » permet de réaliser d'importantes économies d'exploitation en termes de coûts de maintenance et dépenses énergétiques, sans pollution sonore et de viser 0 émission de CO2, tout en augmentant la productivité, la sécurité et le confort de conduite.

APM 75T HE 100% électriques en fonctionnement sur le port d'Abidjan

La batterie LMP® : une technologie de batteries électriques adaptée aux conditions extrêmes.

La batterie LMP® est une technologie innovante, entièrement solide, conçue et produite par Blue Solutions, filiale du groupe Bolloré. Issue d'une production 100% française, elle se distingue par sa forte densité énergétique et sa sécurité d'utilisation. L'électrolyte solide lui confère un niveau très élevé de sécurité sans risque d'emballement thermique. Elle est tout particulièrement adaptée aux contraintes climatiques extrêmes et aux conditions exigeantes de productivité des véhicules lourds de manutention.

Les batteries LMP® ne contiennent ni cobalt, nickel, solvant, ni « terres rares », garantissant une indépendance vis-à-vis de matériaux de plus en plus critiques sur le plan sociétal et environnemental et apportant ainsi de réels avantages compétitifs sur le marché actuel.

Un véhicule 100% éco-responsable

L'APM 75T HE FULL ELEC s'inscrit dans la démarche éco-responsible que prône GAUSSIN pour l'ensemble de sa gamme de véhicules. Zéro émission de CO2, zero nuisance sonore : l'APM 75T HE FULL ELEC permet de concilier performance et environnement dans le secteur portuaire. Une priorité qui trouve un écho particulier en ce 24 septembre 2020, Journée Mondiale de la Mer, dédiée cette année aux transports maritimes durables.

A propos de Blue Solutions

Blue Solutions est la société qui regroupe les activités de stockage d'électricité développées par le Groupe Bolloré. En diversifiant son activité historique de producteur de papiers et de films plastiques ultrafins, le Groupe Bolloré est devenu producteur de composants électriques complets pour condensateurs, jusqu'à détenir plus d'un tiers du marché mondial. À partir de cette expertise et après plus de 20 ans de R&D, le Groupe a mis au point des batteries et solutions de stockage d'électricité qui reposent sur une technologie unique, la batterie LMP® (Lithium Métal Polymère). Ces batteries tout solides sont utilisées dans des applications mobiles (autopartage, bus, voitures), mais aussi dans des applications stationnaires (stockage d'électricité pour les entreprises, les collectivités…), développées et commercialisées par d'autres entités du Groupe réunies au sein de Blue Applications, qui connaissent, depuis 2011, un développement rapide sur tous les continents.

Plus d'informations sur : www.blue-solutions.com

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Catégorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

