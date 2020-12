Gaussin : GAUSSIN annonce le lancement commercial de la gamme de véhicules intelligents Rendez-vous (RDV) dédiée aux transports rapides aéroportuaires

Nouveaux véhicules 100% électriques ou à hydrogène *

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, annonce le lancement commercial de la gamme Rendez-vous (RDV) composée de véhicules intelligents 100% électriques ou à hydrogène destinés aux transports rapides aéroportuaires.

Une extension de la gamme de véhicules aéroportuaires de GAUSSIN

Équipés d'une plateforme automatique de chargement et déchargement, les véhicules sont destinés au transport rapide de tous types de containers à bagages et palettes cargo (ULDs) jusqu'à 40 km/h.

La gamme RDV de véhicules modulaires est disponible en version 2 ou 3 passagers, avec chauffeur ou autonome, électrique batterie ou hydrogène afin d'accompagner la transition vers un transport décarboné de marchandises et répondre à l'ensemble des nouveaux besoins de mobilité en milieu aéroportuaire.

Un lancement qui s'inscrit dans un contexte favorable pour GAUSSIN

Le lancement commercial du RDV répond à une demande croissante du transport aérien cargo de la part des acteurs internationaux du E-commerce et de la logistique, dynamisés par des achats en ligne en plein essor, avec une croissance de plus de 200 % aux États-Unis depuis la crise sanitaire.

La nouvelle offre de GAUSSIN consacre en outre la volonté des acteurs E-commerce et logistique de se reporter sur des véhicules propres et, de plus en plus, autonomes. Le Groupe récolte ainsi les fruits de son déploiement de ces dernières années sur ce créneau. Il démontre aussi sa capacité à résister et même à surperformer durant cette pandémie qui met en difficulté nombre de secteurs.

De gauche à droite : RDV version autonome, RDV version standard

Prochains rendez-vous

Hydrogen Business For Climate : les 13 & 14 janvier 2021 à Belfort

SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.gaussin.com

Contacts

GAUSSIN Ulysse Communication

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, ccourbet@ulysse-communication.com

+33(0)6.28.93.03.06

For more information about GAUSSIN, go to www.gaussin.com

* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de Gaussin et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. Gaussin attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Gaussin opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de Gaussin, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel Gaussin opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. Gaussin ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.

