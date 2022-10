Gaussin : GAUSSIN et Lhyfe nouent un partenariat stratégique visant à accélérer le développement de la mobilité hydrogène sur les sites portuaires, aéroportuaires et logistiques

La lettre d'intention ambitionne de proposer une solution globale de production et distribution de mobilité verte

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, et Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, annoncent la signature d'une lettre d'intention (Memorandum of Understanding) en vue d'un partenariat stratégique. L'accord doit permettre d'accélérer le développement de la mobilité hydrogène sur les sites portuaires, aéroportuaires et logistiques en proposant une solution globale de production et distribution de mobilité décarbonée.

Un partenariat stratégique pour GAUSSIN et Lhyfe

Selon les termes de la lettre d'intention signée par GAUSSIN et Lhyfe, les deux acteurs vont étudier la possibilité de développer une solution de mobilité renouvelable globale associant les véhicules à hydrogène de GAUSSIN et l'hydrogène vert et renouvelable produit par Lhyfe.

Ce partenariat comprend également un volet commercial visant à identifier des clients potentiels en France et à l'international, susceptibles d'être intéressés par une telle solution de mobilité renouvelable globale à destination des sites logistiques, portuaires et aéroportuaires.

Des synergies prometteuses

Lhyfe produit de l'hydrogène vert et renouvelable à partir d'eau et d'énergies renouvelables (par électrolyse de l'eau). La société, qui a inauguré son premier site de production en 2021, dispose déjà d'un pipeline commercial représentant une capacité totale de production installée de 9,8 GW à l'horizon 2030 (donnée à mi-septembre 2022). Elle souhaite développer et opérer des sites de production d'hydrogène vert et renouvelable à travers l'Europe pour décarboner les transports et l'industrie.

L'activité de Lhyfe est ainsi complémentaire à celle de GAUSSIN, qui conçoit des véhicules de manutention lourde fonctionnant à l'hydrogène. Conscientes des synergies possibles entre leurs domaines d'activité, Lhyfe et GAUSSIN souhaitent proposer une solution globale de mobilité à hydrogène vert pour l'écosystème du transport et de la logistique.

« L'hydrogène vert renouvelable est dès aujourd'hui une solution extrêmement pertinente pour la filière logistique, et ce à tous points de vue : écologique, pratique et économique », déclare Christophe Dubruque, directeur développement Mobilité de Lhyfe. « Ce protocole d'accord avec GAUSSIN va nous permettre d'approcher le secteur très spécifique des sites logistiques, portuaires et aéroportuaires avec une solution clés-en-main parfaitement adaptée. »

« GAUSSIN dispose d'une gamme complète de véhicules fonctionnant à l'hydrogène, et nous souhaitons accélérer la mise en œuvre de ces solutions de mobilité en permettant via Lhyfe de faciliter la distribution d'hydrogène vert. Notre partenariat peut ainsi permettre de combiner véhicules à hydrogène et distribution d'hydrogène renouvelable à travers une offre globale de mobilité verte qui peut aller jusqu'au « transport as a service ». Cet accord complète une année déjà riche pour GAUSSIN dans le domaine de l'hydrogène, marquée notamment par le succès de notre H2 Racing Truck au rallye Dakar et son tour du monde, le prix de « Personnalité hydrogène de l'année » qui m'a été remis à l'Assemblée nationale et le lancement de l'AGV® (Automated Guided Vehicle) H2. Nous partageons avec Lhyfe une ambition commune pour la montée en puissance de la filière hydrogène et je suis confiant concernant la poursuite des négociations », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

À propos de Lhyfe

Lancée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l'industrie. Ses sites et son pipeline commercial de projets visent à permettre d'accéder à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et d'entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. La société est membre de France Hydrogène et d'Hydrogen Europe.

Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert renouvelable au 2nd semestre 2021. La société dispose d'un pipeline commercial représentant une capacité totale de production installée de 9,8 GW à l'horizon 2030 (données à mi-septembre 2022). Par ailleurs, le programme de développement offshore engagé depuis 2019 par la société a conduit en septembre 2022 à l'entrée en phase de test en conditions réelles du premier site pilote de production d'hydrogène renouvelable offshore au monde.

Pour plus d'informations, consultez le site www.lhyfe.com

