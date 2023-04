GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la création d'une société commune avec le groupe japonais MACNICA Inc. dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises. Cette coentreprise, détenue à 51 % par GAUSSIN et à 49 % par MACNICA Inc., va reprendre les actifs de NAVYA, leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome, conformément à la décision du tribunal de commerce de Lyon rendue le mardi 18 avril 2023. Basée en France, la nouvelle coentreprise sera présidée par Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, tandis que Jean-Claude Bailly, jusqu'alors Vice-Président Exécutif de GAUSSIN, en sera le CEO. La coentreprise sera gérée conjointement par GAUSSIN et MACNICA, avec une représentation égale au conseil d'administration. Cette acquisition permet la sauvegarde de 143 emplois en France et 6 à Singapour, soit 70% des effectifs actuels de NAVYA. De plus, des propositions de reclassement seront faites aux autres salariés afin d'intégrer le site de production de GAUSSIN à Saint-Vallier (71), dans le cadre de son plan de recrutement.

Le principal actif de NAVYA réside dans l'expertise de ses collaborateurs, dont les 120 ingénieurs qui sont en cours de développement d'une suite logicielle de conduite autonome de niveau 4 unique au monde. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome pour le transport de passagers et dispose d'une gamme parfaitement adaptée à la mobilité courte distance telle que la navette ARMA et EVO mais aussi la navette BlueBus 6m en collaboration avec Bolloré. Plus de 200 exemplaires ont été commercialisés dans 25 pays. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Les synergies avec l'activité logistique et portuaire de GAUSSIN sont extrêmement importantes et devraient accélérer le développement d'une mobilité autonome décarbonée.

La reprise des actifs représente un montant de 1,5 million d'euros, dont 1,4 million d'euros de valeur d'actifs, auquel s'ajoute un financement de l'activité sur les 12 premiers mois d'intégration de 15 millions d'euros. Deux tiers seront pris en charge par MACNICA et un tiers par GAUSSIN. La nouvelle coentreprise vise un chiffre d'affaires de 23 millions d'euros dès la première année, principalement à l'export.

Quatre marchés clés et deux business units

MACNICA, distributeur et investisseur de NAVYA, est un géant de la technologie spécialisé dans les semi-conducteurs, produits de réseau, cybersécurité et IA/IoT et mobilité, également pionnier en matière de solutions innovantes avec son expertise dans les systèmes cyber-physiques, tels que la ville intelligente, l'usine intelligente et la mobilité autonome. Il emploie près de 4 000 collaborateurs, dont plus de 1 000 ingénieurs, dans 24 pays et son chiffre d'affaires 2022 dépasse les 7 milliards d'euros. Son investissement substantiel dans la reprise des actifs de NAVYA fournit à la nouvelle coentreprise les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs et apporter des solutions autonomes de classe mondiale à ses clients partout dans le monde.

GAUSSIN, pour sa part, va transférer son équipe de conduite autonome à cette nouvelle joint-venture et acquérir le kit de conduite autonome développé par NAVYA afin d'élargir son offre et de fournir des solutions clé en main pour des déploiements à grande échelle de ses propres véhicules autonomes.

La nouvelle coentreprise va se concentrer sur quatre marchés clés - la logistique, les ports, les aéroports et les transports publics et privés de passagers – où GAUSSIN et MACNICA ont déjà des positions établies. Elle sera divisée en deux business units, chacune avec des équipes dédiées.

La première offrira des solutions complètes pour les mouvements autonomes de conteneurs, de remorques et de bagages. Sa technologie sera intégrée dans les véhicules électriques existants de GAUSSIN et dans les plateformes de fabricants tiers.

La seconde fournira des solutions durables et innovantes pour la mobilité des personnes, en s'adressant à des segments de marché mal desservis. Le logiciel de mobilité autonome de l'entreprise, qui en est actuellement au stade de l'intégration finale sur la plateforme de pointe Bluebus IT3, révolutionnera l'expérience de mobilité des passagers, en leur offrant un trajet fiable et confortable. Cette solution est respectueuse de l'environnement et rentable, offrant des avantages à la fois aux opérateurs et aux systèmes de transport public.

De nombreuses opportunités de marché

La complémentarité entre GAUSSIN, NAVYA et MACNICA ouvre de nouveaux axes de croissance pour cette nouvelle entité. Outre le développement des navettes autonomes de dernière génération, la technologie de conduite autonome développée par NAVYA pourra être intégrée sur les plateformes développées par GAUSSIN pour la logistique et le portuaire dont les ventes sont en forte croissance avec une forte demande de mobilité autonome.

Ainsi, GAUSSIN et MACNICA ont projeté un chiffre d'affaires pour la nouvelle coentreprise de 38 M€ en 2024 et de 120 M€ en 2025. En effet, dès 2025, il sera possible d'intégrer à grande échelle les logiciels de conduite autonome de niveau 4 sur les véhicules GAUSSIN, aussi bien portuaires que logistiques. L'intégration de la technologie NAVYA va se traduire par une montée en gamme des véhicules du Groupe.

La nouvelle direction entend également, dès le démarrage de la coentreprise, optimiser les contrats signés précédemment par NAVYA pour ramener les comptes à l'équilibre en se concentrant sur les projets à forte rentabilité.

Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN a déclaré : « L'acquisition des actifs de NAVYA est une grande fierté. L'essentiel des emplois sont ainsi préservés et l'équipe talentueuse, transférée à une nouvelle société basée en France, poursuivra ses missions. C'est une démonstration claire de la résilience du modèle 'Made in France', auquel nous croyons. Les compétences, la technologie et l'expertise resteront ici dans nos territoires. Nous avons confiance en notre pays et en sa capacité à attirer les meilleurs talents et à soutenir les entreprises dans leur développement. Avec la nouvelle coentreprise créée avec notre partenaire MACNICA, nous sommes prêts à accompagner nos clients existants dans le monde entier dans leur transition écologique et vers l'automatisation, en tirant parti d'un grand nombre d'experts capables de déployer des solutions autonomes simultanément dans diverses opérations régionales ou mondiales. Cette acquisition témoigne de notre engagement à favoriser le progrès et l'innovation dans le secteur des transports et à fournir à nos clients les meilleures solutions possibles pour répondre à l'évolution de leurs besoins. Nous sommes heureux de faire partie de cette nouvelle entreprise et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs communs. »

Jean-Claude Bailly, CEO de la coentreprise associant GAUSSIN et MACNICA, a déclaré : « Quelles que soient les difficultés que NAVYA a traversées, sa technologie de mobilité autonome et son équipe d'ingénieurs sont des atouts puissants, que l'alliance stratégique entre GAUSSIN et MACNICA va être en mesure d'exploiter pleinement, car ensemble nous disposons de la maîtrise technologique, de la pénétration commerciale et des moyens financiers pour s'imposer sur ce marché au niveau mondial et faire fructifier les actifs de NAVYA au service d'une mobilité toujours plus propre, intelligente et autonome. »

Seu David Daekyung, Managing Director de MACNICA, a déclaré : « Ayant travaillé avec NAVYA depuis 2020, nous savons pertinemment que NAVYA fournit la meilleure solution autonome sur route avec ses navettes. Avec notre partenaire GAUSSIN, nous étendrons l'expertise de NAVYA en matière de logiciels, de mise en œuvre et d'exploitation dans le domaine de la mobilité autonome aux véhicules tout-terrain. Avec GAUSSIN, nous fournirons à la nouvelle entité la technologie, le capital et la couverture du marché mondial nécessaires à une croissance durable et exponentielle. »

Olivier Le Cornec, jusqu'à présent CEO de NAVYA, a déclaré : « La reprise des actifs de NAVYA par la joint-venture créée par GAUSSIN et MACNICA permet non seulement de proroger l'expertise technologique, mais aussi de sauvegarder plus de 70 % de ses talents. MACNICA, en tant qu'acteur majeur des semi-conducteurs, et GAUSSIN en tant que leader de la logistique industrielle française, sont parfaitement positionnés pour assurer le développement international et les nouvelles applications commerciales de nos systèmes de mobilité autonome. »

Prochains rendez-vous

Publication des résultats 2022 du groupe GAUSSIN : 27 avril 2023

Centenaire de METALLIANCE (visite de la ligne de production ATM® Amérique du Nord et démonstration des véhicules) : 16 juin 2023

Journée Portes Ouvertes de METALLIANCE : 17 juin 2023

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

En avril 2023, GAUSSIN s'est associé avec le géant japonais MACNICA pour reprendre les actifs de NAVYA, leader français de la conduite autonome, au travers la création d'une société commune dédiée à la mobilité autonome et propre.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

À propos de MACNICA

Depuis sa création en 1972, Macnica fournit des semi-conducteurs, des appareils électroniques, des réseaux et des produits de cybersécurité de pointe avec une technologie à haute valeur ajoutée. Macnica développe activement de nouvelles activités dans les domaines de l'IA, de l'IoT, de la conduite automatisée et de la robotique, en s'appuyant sur sa force en matière d'approvisionnement mondial et de planification stratégique pour les technologies de pointe. Avec son slogan « Co.Tomorrowing », Macnica relie les technologies de pointe à l'intelligence « Macnica » pour fournir des services et des solutions uniques, créant de la valeur sociale et contribuant à l'amélioration des sociétés futures. Basée à Yokohama, l'activité mondiale de Macnica s'étend sur 23 pays et 85 sites dans le monde.

Création de l'entreprise : 30 octobre 1972

Emplacement : 1-6-3 Shin-Yokohama 1-6-3 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama

Représentant : Kazumasa Hara, président et directeur général

URL : https://www.macnica.co.jp/en/

