Gaussin : GAUSSIN et ROBOTIC RESEARCH annoncent un accord stratégique pour collaborer sur la technologie des véhicules autonomes en Amérique du Nord

L'objectif est d'équiper les véhicules FULL ELEC et Hydrogènes GAUSSIN avec les kits de conduite autonome de Robotic Research

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, et Robotic Research LLC, un leader mondial dans la fourniture de technologies autonomes, annoncent un accord stratégique pour collaborer à la fourniture de solutions de véhicules autonomes avec la technologie AD Kit de Robotic Research aux opérations de flottes dans leurs secteurs cibles respectifs.

L'objectif d'un déploiement à grande échelle de la technologie des véhicules autonomes

GAUSSIN, leader dans le domaine des déploiements de véhicules électriques et autonomes sans émission, a choisi d'étendre ses propres capacités de conduite autonome, primées à l'international, avec Robotic Research. Le Groupe peut s'appuyer sur la technologie éprouvée de Robotic Research, leader du secteur, basée sur l'intelligence artificielle, associée à sa vaste expérience dans la fourniture d'applications de conduite autonome pour des clients de la communauté de la défense et du renseignement, y compris le ministère américain de la défense.

GAUSSIN a développé une gamme complète de véhicules lourds à batterie électrique et à pile à combustible pour ses principaux segments de transport cibles, à savoir les centres logistiques, les ports, les aéroports et les villes intelligentes.

Robotic Research concevra, développera, produira et fournira à GAUSSIN les systèmes de conduite autonome AutoDrive de Robotic Research, le système de navigation RR-N-140, les modules de perception, de détection et d'évitement d'obstacles PerCV et la station de base Beacon V2I RTK ("AutoDrive™ Stack"). L'AutoDrive™ Stack sera intégré aux véhicules autonomes de GAUSSIN.

La solution combinée présente d'ores et déjà un intérêt pour l'automatisation des chantiers logistiques, où les véhicules à conduite autonome ont la capacité d'améliorer les processus de transport de marchandises et de manutention des remorques afin d'accroître l'efficacité globale. Les véhicules autonomes peuvent également accroître considérablement la sécurité des processus de transport et de chargement.

Renforcer la présence de GAUSSIN en Amérique du Nord

Robotic Research est une entreprise privée américaine d'ingénierie et de technologie innovante qui fournit des logiciels, des technologies robotiques et des solutions autonomes à des clients commerciaux et gouvernementaux. Cet accord stratégique est une nouvelle étape pour la présence de GAUSSIN en Amérique du Nord après la récente signature d'un partenariat avec le géant canadien des technologies de la mobilité Magna et le fournisseur américain Plug Power, leader dans le domaine de l'hydrogène propre et des solutions de piles à combustible à émission zéro. Les marchés européens sont également une cible clé de cet accord.

“Nous sommes ravis de travailler avec GAUSSIN, qui produit des véhicules de classe mondiale ayant un fort impact sur les marchés du transport et de la logistique", a déclaré Alberto Lacaze, président de Robotic Research. "Ces deux marchés bénéficient fortement de l'automatisation. Ainsi, en combinant les capacités autonomes de pointe de Robotic Research et les plates-formes uniques de GAUSSIN, nous serons en mesure d'étendre encore la portée de nos solutions de pointe basées sur l'IA à l'ensemble du secteur.”

“Ce nouvel accord stratégique avec Robotic Research est une fantastique opportunité pour GAUSSIN d'améliorer sa technologie de véhicule autonome. Robotic Research jouit d'une excellente réputation en tant que fournisseur d'autonomie et de technologie robotique, qui complétera les capacités propres de GAUSSIN. C'est également une occasion pour le groupe d'étendre sa présence en Amérique du Nord, où il a pris de l'ampleur ces derniers temps”, a déclaré Christophe Gaussin, PDG du groupe GAUSSIN.

Hydrogen Business For Climate: les 13 & 14 janvier 2021 à Belfort

SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

À propos de Robotic Research

Robotic Research, LLC, est un fournisseur primé et de premier plan de technologies autonomes et de robotique qui favorise la transformation des opérations commerciales et gouvernementales autonomes grâce à des systèmes innovants et intelligents. Qu'il s'agisse de fournir des véhicules autonomes à l'armée pour assurer la sécurité des combattants, de livrer des robots transformables sans pilote pour étendre la portée des unités des forces spéciales ou de rendre le transport commercial plus sûr et plus efficace, Robotic Research est à la tête de cette révolution technologique dynamique. Pour en savoir plus sur la recherche robotique, visitez le site www.rr.ai et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Contacts

GAUSSIN Ulysse Communication

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, ccourbet@ulysse-communication.com

+33(0)6.28.93.03.06

* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de Gaussin et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur.

