En 2022, GAUSSIN sera le premier groupe au monde à engager des camions à hydrogène dans le célèbre rallye-raid

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, félicite son partenaire, l'équipe suisse Rebellion, pour sa belle performance lors de l'édition 2021 du Dakar, arrivé ce jour à Jeddah (Arabie saoudite).

La team Rebellion était constituée de deux véhicules engagés dans la catégorie autos et d'un camion d'assistance. Le buggy piloté par Romain Dumas et Gilles De Turckheim se classe en 43ème position à l'issue des douze étapes. Celui d'Alexandre Pesci et Stephan Kuhni a dû jeter l'éponge dans la neuvième épreuve à la suite d'un accident, après avoir bravé les conditions extrêmes de la course. Les pilotes Ahmed Benbekhti et Bruno Seillet et le mécanicien Mickael Fauvel les ont accompagnés avec leur camion d'assistance tout au long du parcours.

« J'adresse toutes mes félicitations aux membres de l'équipe Rebellion et je tiens tout particulièrement à saluer l'engagement et le dépassement de soi dont ils ont fait preuve au cours de ce rallye hors-normes », déclare Christophe Gaussin, PDG du groupe GAUSSIN. « Et merci de nous avoir fait découvrir cet évènement de l'intérieur, nous permettant de préparer le Dakar 2022. »

Un tremplin vers la première participation d'une équipe GAUSSIN en 2022

Le partenariat avec Rebellion a permis à GAUSSIN de se familiariser avec le célèbre rally raid et de préparer sa participation à l'édition 2022 du Dakar sous ses propres couleurs (Cf CP du 15 décembre 2020). L'équipe GAUSSIN sera la 1ere au monde à concourir avec des Camions 100% hydrogène : le groupe engagera ses propres véhicules, conçus spécialement pour la course. Son objectif est d'établir le record d'autonomie dans la catégorie des camions à hydrogène, tout en démontrant la performance, la fiabilité et la sûreté de sa technologie.

Le défi permettra d'illustrer sur le terrain sportif la contribution de GAUSSIN à la décarbonisation du secteur logistique et des transports. Il consacre également l'arrivée de GAUSSIN sur le marché des poids lourds routiers zéro émission. Le groupe a ainsi annoncé la signature d'un accord de licence exclusif avec Magna International (NYSE : MGA), spécialiste des technologies de mobilité, pour fabriquer des poids lourds routiers électriques et à hydrogène (Cf CP du 26 novembre).

Prise de parole de Christophe Gaussin à la conférence NEOM

GAUSSIN fait partie des pionniers des énergies alternatives associés à la démarche entamée par le Dakar pour devenir 100% « vert » en 2030. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue à l'issue de la neuvième étape, le 11 janvier 2021 à NEOM, site d'un grand projet Saoudien de Smart city, Christophe Gaussin a réaffirmé sa volonté d'accélérer la transition énergétique en faveur d'un transport décarboné.

« Nous sommes la première génération à ressentir les effets du changement climatique et la dernière génération à pouvoir agir. Je suis convaincu qu'il faut agir maintenant ! Pourquoi GAUSSIN souhaite s'inscrire dans cette initiative ? Parce que c'est son ADN depuis quatre générations. Chaque génération a apporté une innovation technologique, et depuis 10 ans maintenant j'ai décidé de faire de GAUSSIN un leader des mobilités propres. C'est aujourd'hui que nous devons agir ! » a insisté Christophe Gaussin, PDG du groupe GAUSSIN, lors de la conférence de presse du Dakar à NEOM.

Christophe Gaussin (gauche) et Son Altesse Royale Prince Khalid Bin Sultan Al Faisal

Président de la fédération saoudienne des sports mécaniques

