Gaussin : GAUSSIN nomme Jean-Claude Bailly Executive Vice-President et Managing Director de la Division Truck et Bus

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), acteur innovant dans le domaine des nouvelles technologies du transport et de la logistique, annonce la nomination de Jean-Claude Bailly en tant que Executive Vice-President et Managing Director de la Division Trucks & Bus. Il aura pour mission de développer cette division dans le Groupe et de commercialiser les véhicules routiers électriques et hydrogènes avec ou sans chauffeurs ainsi que les licences pour ces véhicules.

Diplômé d'un Master en électronique et Automatique de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris et d'un Master de Marketing de HEC Paris, Jean-Claude, âgé de 53 ans, apporte plus de 25 ans d'expérience dans le développement et le management dont 13 années en tant que Senior Executive dans le monde du Camion.

Jean-Claude a débuté sa carrière chez Schindler France en 1999 où il occupe différents postes de management. Il rejoint par la suite Volvo Trucks France en 1999 comme Directeur Commercial et Marketing. En 2002, il intègre SPIE BATIGNOLLES comme Directeur Marketing & Développement et devient en 2005 Directeur Général d'Eurelec, la filiale Énergie du Groupe. Il participe alors activement au LMBO de Spie Batignolles.

En 2009, il réintègre le Groupe Volvo en tant que Directeur Général Volvo Truck Center Nord, puis Vice-Président Commercial Europe Sud en 2013. En 2014, il est nommé CEO Volvo Group Trucks France en charge de l'ensemble des activités de Volvo Trucks et de Renault Trucks en France, la plus importante filiale du Groupe en Europe avec 42% de part de marché. En 2018, il devient SVP Volvo Group & Président Renault Trucks Europe, membre de l'Executive Management Team de Renault Trucks, couvrant un périmètre de plus de 30 pays et plus de 30 000 véhicules facturés par an.

« En intégrant GAUSSIN, je me suis immédiatement rendu à l'évidence. C'est un Groupe technologique pionnier, maîtrisant et commercialisant d'ores et déjà les technologies qui feront le transport de demain : les véhicules électriques et hydrogènes, la conduite autonome, l'optimisation de la logistique, la connectivité… en somme, tout ce qui rend la mobilité efficace et respectueuse de notre planète. Je suis fier de participer à ce magnifique projet où croissance et technologie riment avec responsabilité sociétale et environnementale ! » déclare Jean-Claude Bailly.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Claude Bailly, un professionnel reconnu qui va renforcer l'équipe GAUSSIN en apportant sa pierre à un formidable projet : l'émergence d'un champion mondial des solutions de transport propres. Cette ambition se déploie dans un environnement post-Covid où tout évolue très vite. Grâce à sa technologie unique, GAUSSIN se positionne sur un marché en devenir, celui d'une mobilité renouvelée où, avec ses clients, le groupe répond aux nouveaux besoins de Bus et de Camions électriques et hydrogènes, non seulement dans le TaaS (transport as a service) mais en anticipant la révolution des modes traditionnels de transports. Nous avons tous intérêt à voir arriver un transport propre qui place l'humain et la nature au centre des préoccupations », déclare Christophe Gaussin, PDG du groupe GAUSSIN.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

