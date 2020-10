Succès de la Journée Portes-Ouvertes à Héricourt

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce le succès de sa Journée Portes Ouvertes organisée ce jour sur son site d'Héricourt (Haute-Saône). Trois cent cinquante invités étaient conviés dans le respect des consignes sanitaires, en présence de la Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté Marie-Guite Dufay. Guillaume Pepy, ancien PDG de la SNCF et nouvel administrateur de la joint-venture GAUSSIN/Al Attiya (G.A.M.E.), également nouveau membre du Conseil Scientifique de GAUSSIN (cf communiqué du 5 octobre 2020), s'est aussi exprimé par visioconférence.

Lors de cet évènement, le Groupe a présenté en exclusivité ses deux nouveaux véhicules à hydrogène, l'ATM-H2 et l'APM-H2, destinés respectivement au transport en centre logistique et dans les terminaux portuaires. Des démonstrations ont été organisées ainsi qu'une visite des lignes de production.

Lancement de deux véhicules à hydrogène : l'ATM-H2 et l'APM-H2

Capitalisant sur son expérience unique dans les véhicules électriques, GAUSSIN complète sa gamme en lançant deux nouvelles versions fonctionnant à l'hydrogène : l'ATM-H2 destiné aux centres logistiques avec une capacité de traction de 38 tonnes et l'APM-H2 dédié au transport des containers sur les terminaux ports avec une capacité supérieure de traction de 75 tonnes.

Une énergie propre développée historiquement avec le Commissariat à l'Energie Atomique

Ces véhicules seront équipés du Powerpack Hydrogène dont les premiers développements remontent au partenariat avec le CEA-Liten (Commissariat à l'Energie Atomique – Laboratoire d'Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles et les Nanoparticules).

Utilisé dans une pile à combustible, l'hydrogène se combine à l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité en ne rejetant que de l'eau. L'hydrogène peut être produit à partir de sources d'énergie diverses et, en particulier, à partir d'énergies renouvelables. Il constitue par conséquent une alternative intéressante aux énergies fossiles et pourrait permettre à l'Europe d'atteindre les objectifs ambitieux de neutralité carbone qu'elle s'est fixés.

Facilité d'utilisation et performance

Avec les véhicules à hydrogène GAUSSIN, le plein du réservoir se fait en quelques minutes seulement et permet une autonomie de plusieurs heures. Ce ratio entre le temps de recharge et l'autonomie donne à l'hydrogène un net avantage sur les autres solutions technologiques. En outre, les gestes habituels effectués à la pompe à essence étant semblables lors du remplissage de l'hydrogène, la facilité d'utilisation est conservée et l'utilisateur se sent très vite à l'aise.

Enfin, cette technologie ouvre la voie à d'autres innovations pour l'avenir. L'hydrogène est non seulement un acteur majeur pour l'avenir du transport de charges lourdes mais aussi un vecteur énergétique important dans l'avènement des énergies solaires et éoliennes. Avec l'hydrogène, il devrait être possible de lisser la production de ces énergies propres et de mieux les intégrer aux réseaux de distribution électrique.

L'ATM-H2 et l'APM-H2, nouveaux fers de lance de la gamme de véhicules GAUSSIN

2. Intervention de Madame la Présidente de Région Marie-Guite Dufay

À l'occasion de cette Journée Portes Ouvertes, le Groupe GAUSSIN a eu le plaisir de recevoir la Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, qui a présenté le plan de relance de la région en faveur de l'hydrogène.

Madame Dufay, lors de son discours présentant le plan de relance régional en faveur de l'hydrogène

Prochains rendez-vous

Assemblée Générale Extraordinaire le 19 octobre 2020

Assemblées des titulaires de BSAR et BSA-2016NC le 19 octobre 2020

Salon « Hydrogen Business for Climate » à Belfort : 13 et 14 janvier 2021

Salon de L'intelligence Artificielle à Belfort : 16 et 17 juin 2021

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

