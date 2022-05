Gaussin : GAUSSIN renforce son activité en Amérique du Nord en signant un partenariat stratégique avec CHARBONE Hydrogen, pour fournir sa gamme de véhicules ATM et APM électriques et à hydrogène au Canada

Une joint-venture incluant une licence de 10 millions d'euros (13,3 millions de dollars canadiens) pour assembler localement les véhicules GAUSSIN afin d'accélérer la transition vers des activités zéro émission au Canada

GAUSSIN (EURONEXT CROISSANCE : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, a signé avec CHARBONE HYDROGEN un accord exclusif d'une durée de 20 ans portant sur l'assemblage local et la commercialisation de véhicules APM et ATM zéro émission au Canada. Le contrat inclut un droit d'entrée initial de 10 millions d'euros comprenant tous les coûts, y compris les coûts de développement déjà comptabilisés pour le développement des produits GAUSSIN, des redevances de 5% pour les développements futurs et une exclusivité couvrant le Canada.

En complément de la licence accordée par GAUSSIN à CHARBONE HYDROGEN, les deux sociétés ont décidé de créer une joint-venture afin d'assurer le succès à long terme du partenariat et d'accélérer le déploiement des véhicules GAUSSIN smart et sans émission sur le territoire canadien.

Cet accord renforce l'intérêt de CHARBONE HYDROGEN pour les solutions technologiques utilisant de l'hydrogène vert, fondé sur des énergies renouvelables, avec une nouvelle verticale pour l'achat, l'assemblage et la fourniture d'une gamme de véhicules électriques et à hydrogène sans émission, destinés aux ports maritimes et aux segments logistiques.

Sponsoring du H2 World Tour de GAUSSIN

De plus, CHARBONE HYDROGEN devient un partenaire officiel du GAUSSIN H2 World Tour sur le territoire nord-américain - USA et Canada. CHARBONE HYDROGEN a désormais son logo sur le H2 Racing Truck de GAUSSIN, qui commence à parcourir le Canada avec des arrêts à Vancouver, Calgary, Winnipeg, Ottawa, Toronto, Montréal, Québec, Saint John et Halifax. Le H2 Racing Truck vient de terminer sa tournée américaine, qui a débuté à Baltimore en avril et s'est terminée à Seattle, avec des arrêts dans des villes emblématiques telles que New York, Los Angeles, Las Vegas et San Francisco.

« Ce partenariat est éminemment stratégique pour nous et je suis très fier de l'annoncer aujourd'hui. Nos centrales hydroélectriques existantes et futures, américaines et canadiennes, permettront de produire de l'hydrogène vert à destination des entreprises. Le term sheet signé avec GAUSSIN et la future joint-venture vont nous permettre de proposer des véhicules propres et d'accélérer la transition écologique du secteur de la mobilité. Le marché est très prometteur. La révolution verte est en cours et je suis heureux d'y prendre pleinement part », déclare Dave B. GAGNON, PDG de CHARBONE HYDROGEN.

« Ce partenariat stratégique avec CHARBONE HYDROGEN est une excellente nouvelle à plusieurs titres. Il valide notre stratégie de licences et ouvre des perspectives considérables pour GAUSSIN en Amérique du Nord. Il démontre une nouvelle fois l'esprit pionnier du Groupe, qui va permettre la fabrication de véhicules propres et de haute technologie au Canada. Je me réjouis aussi de l'impact environnemental de ce partenariat. CHARBONE HYDROGEN produit de l'hydrogène vert et le succès de notre collaboration va montrer au marché et au public le potentiel remarquable de cette énergie pour la mobilité de demain », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Prochains rendez-vous

H2 Racing Truck World Tour (dates ci-dessous) :

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

À propos de CHARBONE HYDROGEN

CHARBONE est un groupe canadien d'hydrogène vert implanté en Amérique du Nord. La stratégie de la société consiste à développer des installations d'hydrogène modulaires et extensibles. Grâce à l'acquisition de centrales hydroélectriques aux Etats-Unis et au Canada, Charbone sera en mesure de produire des molécules de dihydrogène vert en utilisant une énergie fiable et durable afin de se distinguer en tant que fournisseur d'une solution écologique pour les entreprises industrielles et commerciales.

www.charbone.com

Plus d'informations sur www.gaussin.com

