GAUSSIN China développera de nouveaux partenariats avec l'objectif de devenir un acteur clé de l'écosystème de la mobilité verte dans le pays

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce la création d'une filiale en Chine dont le siège est à Shanghai. William Lee, président de GAUSSIN Asie-Pacifique, sera le directeur général de la nouvelle entité et Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, en sera le représentant légal. La filiale sera chargée de nouer des partenariats de licence afin de déployer la gamme de véhicules électriques et à hydrogène de GAUSSIN sur le plus grand marché de camions du monde.

« Nous avons entamé nos opérations en Asie-Pacifique en 2018 avec notre partenaire sous licence, ST Engineering, à Singapour, puis en 2021 avec l'ajout d'un autre partenaire sous licence, Nexport, à Sydney, en Australie. La Chine étant le plus grand marché de camions au monde, notre ambition est d'y devenir un acteur clé de l'écosystème de la mobilité verte. Nous travaillons activement à identifier de nouveaux partenaires de licence dans le pays afin de déployer nos produits et technologies sur le marché en pleine croissance des poids lourds et des bus haut de gamme », déclare Christophe Gaussin, PDG du Groupe GAUSSIN.

William Lee, Président de GAUSSIN Asie-Pacifique et Directeur Général de GAUSSIN China, ajoute : « La Chine s'est engagée à atteindre la neutralité carbone avant 2060 lors de la COP 26 à Glasgow. Nous pensons qu'avec notre gamme complète de véhicules tout-terrain et routiers à émission zéro, intelligents et connectés pour le transport de marchandises et la mobilité des personnes, nous serons en mesure de contribuer à cet objectif climatique en Chine. Notre stratégie consiste à concevoir des camions aux spécifications adaptées à la Chine, à s'approvisionner en composants clés en Chine et à fabriquer en Chine. Avec l'établissement de GAUSSIN China à Shanghai et en collaboration avec nos partenaires, nous sommes convaincus que nous deviendrons l'un des principaux acteurs de la transformation du transport terrestre vers une mobilité sans carbone. »

Un marché prometteur pour GAUSSIN, avec des objectifs environnementaux ambitieux

Avec environ 1,5 million de poids lourds vendus chaque année, la Chine est le plus grand marché de camions au monde. Le pays a également des objectifs environnementaux ambitieux, en ligne avec l'objectif de GAUSSIN de décarboner le transport et la logistique. En effet, le 14ème plan quinquennal de la Chine comprend des objectifs de réduction de l'intensité énergétique et de l'intensité carbone d'ici 2025, tandis que l'engagement de la Chine à la COP 26 est d'atteindre la neutralité carbone avant 2060. GAUSSIN China est installé dans la zone franche de Shanghai Lingang New Area, Yangshan Special Comprehensive Bonded Zone.

Cette nouvelle entité confirme à nouveau l'ambition mondiale de GAUSSIN, le groupe étant déjà très impliqué dans d'autres régions du monde. GAUSSIN vient de participer au rallye Dakar en Arabie saoudite avec le premier camion de course au monde alimenté par une pile à combustible à hydrogène. En 2021, le Groupe a également remporté le Dubai World Challenge, une compétition de véhicules autonomes, en consortium avec Neolix China.

William Lee, un expert de la région Asie-Pacifique pour conduire le développement en Chine

GAUSSIN China sera dirigée par M. Lee qui, compte tenu de son poste actuel de président de GAUSSIN Asie-Pacifique, est prêt à mener le développement de GAUSSIN en Chine en tant que directeur général. La filiale sera supervisée par Damien Personeni, Executive Vice President, Global Business Development & CEO Asia de DELFINGEN, un leader mondial des solutions de protection et de routage pour les réseaux électriques et fluides embarqués.

Diplômé de l'Université du Texas et titulaire d'un MBA de la Golden Gate University de San Francisco, M. Lee, de nationalité singapourienne, possède des compétences reconnues en matière de développement commercial et de marketing, ainsi que de gestion de la qualité et d'ingénierie. Avant de rejoindre GAUSSIN, il a occupé le poste de Senior Vice President, Robotics and Autonomous Systems chez Singapore Technologies Engineering Land System, un fournisseur leader de systèmes de mobilité intégrés et de solutions de sécurité pour les marchés de la défense, de la sécurité intérieure et du commerce. À ce poste, il était responsable de l'activité d'automatisation de la logistique. Auparavant, il a été vice-président senior et président-directeur général de la région Asie-Pacifique chez MAN Truck & Bus AG, une filiale du fabricant allemand de machines et de véhicules commerciaux MAN.

William Lee, Président de GAUSSIN Asie-Pacifique et Directeur Général de GAUSSIN China

Prochain rendez-vous

HyET Hydrogen Summit – Riyadh, Arabie Saoudite : 27 février

Publication des résultats 2021 : 26 avril

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de GAUSSIN et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. GAUSSIN attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de GAUSSIN, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. GAUSSIN ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.

