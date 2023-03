L'ATM ® et l'APM ® vont bénéficier de subventions jusqu'à 100 000 dollars canadiens (soit environ 73 000 US$) par véhicule de la part du ministère des Transports du Canada au niveau fédéral, et 85 000$ par ATM ® (62 000 US$) ou 105 000$ par APM ® (77 000 US$) de la part du ministère des Transports du Québec

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce que ses véhicules ATM® et APM®, destinés respectivement aux activités logistiques et portuaires, ont été homologués par le ministère des Transports du Canada et par le ministère des Transports du Québec. L'achat et la location de ces véhicules, reconnus comme des véhicules participant à la décarbonation du secteur des transports, seront favorisés par l'octroi de subventions jusqu'à 100 000$ (autour de 73 000 US$) au niveau fédéral. Au Québec, la subvention s'élève à 105 000$ (77 000 US$) pour l'APM® et 85 000$ (62 000 US$) pour l'ATM®. Ces subventions fédérales et provinciales peuvent être cumulées, pour des clients basés au Québec.

GAUSSIN retenu comme acteur de la mobilité décarbonée

Le ministère des Transports du Canada (Transports Canada) a mis en place un programme d'incitatifs pour les véhicules moyens et lourds zéro émission (iVMLZE), destiné aux entreprises et organisations qui souhaitent louer ou acheter un nouveau véhicule moyen et lourd zéro émission. Ce programme octroie des subventions publiques pour l'achat ou la location des véhicules éligibles.

De même, le gouvernement du Québec souhaite favoriser la décarbonation du secteur des transports dans la province, alors que le transport routier représentait plus de 35% des émissions de gaz à effet de serre totales au Québec en 2018.

L'ATM® 38T (tracteur logistique) et l'APM® 75T (tracteur portuaire) ont été homologués parmi les véhicules éligibles aux subventions des autorités canadiennes, au niveau fédéral et au Québec. Cette homologation est une nouvelle reconnaissance internationale de la technologie zéro-émission de GAUSSIN.

Une mesure favorable au développement de GAUSSIN en Amérique du Nord

Les incitations des autorités canadiennes vont favoriser et accélérer la conversion à la mobilité décarbonée des entreprises dans la région.

Pour les ATM® et APM® de GAUSSIN, Transports Canada propose une incitation financière par véhicule de 25 000$ (environ 18 000 US$) pour une location 12 mois, 50 000$ (36 500 US$) pour une location 24 mois ou 100 000$ (73 000 US$) pour une location 48 mois ou l'achat du véhicule. Le ministère des Transports du Québec propose pour sa part une subvention de 85 000$ (62 000 US$) par ATM® et 105 000$ (77 000 US$) par APM® pour l'acquisition ou la location pendant au moins 4 ans de ces véhicules. Une entreprise basée au Québec peut bénéficier à la fois de la subvention fédérale et de celle proposée par les autorités québécoises.

L'homologation des ATM® et APM® représente ainsi pour GAUSSIN, au-delà d'une nouvelle reconnaissance de la qualité de sa technologie, une opportunité d'accroître encore sa présence en Amérique du Nord, dans un contexte très porteur pour le Groupe aux États-Unis.

« Je suis heureux que nos tracteurs logistiques ATM et portuaires APM soient reconnus au Canada parmi les véhicules propres bénéficiant des incitations des autorités publiques. Nos véhicules, qui ont déjà un excellent TCO (Total Cost Of Ownership), deviennent avec cette homologation et ces incitations un vecteur d'accélération de la transition vers le zéro-émission pour les acteurs portuaires et logistiques. Pour nous cette reconnaissance favorisera notre développement commercial au Canada, alors que GAUSSIN est d'ores et déjà plus implanté que jamais en Amérique du Nord », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Prochains rendez-vous

Publication des résultats 2022 : 27 avril 2023

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

