Grâce à la gamme de Powerpack® hydrogène développés par GAUSSIN, le projet consiste à remplacer les moteurs d'un Bateau à Grande Vitesse par un système de propulsion à hydrogène et proposer une approche H2 Mobility As A Service pour l'exploitation

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce la signature d'un term sheet avec un opérateur reliant Athènes et Mykonos en mer Égée (Grèce) en vue d'un partenariat stratégique dans le domaine du transport maritime. L'accord vise à remplacer le moteur du Bateau à Grande Vitesse (BGV) du transporteur par un système à hydrogène incluant un moteur électrique, une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène afin de convertir la navigation à la mobilité verte.

Une navigation maritime à décarboner

GAUSSIN s'engage par cet accord à réaliser les études permettant de transformer le bateau avec trois moteurs électriques utilisant l'hydrogène au travers d'une pile à combustible et parallèlement l'installation d'une station-service à hydrogène à Athènes et à Mykonos pour assurer le ravitaillement en hydrogène du Bateau à Grande Vitesse (BGV). GAUSSIN propose la mise en œuvre d'une offre de Transport as a service (TAAS) pour l'exploitation du BGV. Ces études feront l'objet d'une offre permettant au transporteur d'opérer le bateau en étant facturé à l'utilisation.

GAUSSIN développe et met sur le marché une gamme complète de Powerpack® hydrogène compacts et intégrant l'ensemble des composants permettant la production de l'énergie électrique alimentant les moteurs électriques et/ou l'ensemble des besoins en énergie des bateaux. La gamme propose trois Powerpack® pour répondre aux différents besoins et aux différentes tailles de bateaux : le FUEL CELL M de 15 KW, le FUEL CELL L de 60 KW, le FUEL CELL XL de 125 KW.

Cette technologie permet à GAUSSIN, dont l'empreinte est forte dans les secteurs logistiques, portuaires et aéroportuaires, d'accélérer son développement sur le marché du transport maritime de passagers. Ce partenariat vient concrétiser les avancées de GAUSSIN sur ce marché.

Outre l'innovation technologique, GAUSSIN a développé une approche globale de l'environnement portuaire appelée Ports H2 Mobility As a Service, intégrant l'ensemble de la chaîne d'un projet portuaire allant de la production et la distribution d'hydrogène, aux solutions de mobilité jusqu'aux opérations permettant une facturation à l'utilisation du client final.

« Il est primordial pour moi de décarboner l'activité de transport maritime. La transition énergétique du secteur est un impératif et je suis fier d'y contribuer à travers ce partenariat qui fait de mon bateau cigarette 50 SS maraudeur la première cigarette au monde à fonctionner avec ce système hydrogène. En tant qu'acteur du tourisme en Grèce, je souhaite promouvoir la mobilité à hydrogène et GAUSSIN partage cette ambition tout en offrant une maîtrise remarquable de cette technologie », déclare Georges Paollini, le propriétaire du Bateau à Grande Vitesse.

« GAUSSIN est devenu un expert internationalement reconnu de la mobilité à hydrogène. Avec ce nouvel accord, nous cherchons à adapter cette technologie au transport maritime de passagers, qui représente non seulement un marché important mais aussi un secteur dont il est indispensable de réduire les émissions de CO2. Au-delà de notre technologie éprouvée, nous visons à accélérer le développement de notre approche globale sur les ports en proposant notre offre Ports H2 Mobility As a Service. C'est donc un plaisir pour moi d'annoncer avec Georges Paollini, à l'occasion du Monaco Yacht Show, notre volonté de collaborer en faveur de la transition énergétique », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

À propos de Georges Paollini

Georges Paollini est un acteur du transport et du tourisme en Grèce, qui relie avec son Bateau à Grande Vitesse (BGV) la capitale Athènes et la célèbre île de Mykonos, en mer Égée, dans les deux sens.

