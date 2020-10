Faurecia et Gaussin annoncent la signature d'un partenariat visant à équiper des véhicules Gaussin dédiés à la logistique et à la manutention portuaire, de systèmes de stockage à hydrogène Faurecia.

Embarquant 5kg d'hydrogène à 350 bars et offrant une autonomie allant jusqu'à 12 heures d'utilisation, les systèmes de stockage seront développés et produits par Faurecia depuis son centre d'expertise mondial de Bavans, dédié aux réservoirs à hydrogène.

Les livraisons de ces systèmes débuteront avant la fin de l'année 2020 pour deux types de véhicules Gaussin :

L'ATM-H2 dédié au transport en centre logistique d'une capacité de traction de 38 tonnes,

L'APM-H2, adapté aux transports portuaires, pouvant tracter jusqu'à 75 tonnes.

Christophe Gaussin, Président de Gaussin déclare : « Le lancement cette semaine de nos premiers véhicules à hydrogène est une étape importante dans la stratégie de Gaussin visant à offrir une gamme complète de véhicules zéro émission. Longtemps considérée comme une technologie d'après-demain, la filière hydrogène prend de l'ampleur et nous sommes fiers de contribuer à son avenir en partenariat avec Faurecia, un grand groupe français ».

Mathias Miedreich, Vice-Président Exécutif de Faurecia Clean Mobility, ajoute : « Le système de piles à combustible est parfaitement adapté aux usages intensifs des véhicules nécessitant une forte puissance et une autonomie accrue, tout en étant zéro émission. Ce partenariat français, au rayonnement mondial, constitue donc une étape importante dans la stratégie hydrogène de Faurecia visant à proposer des solutions zéro émission pour les véhicules utilitaires, off-road et les applications industrielle ».

Marie-Guite Dufay, Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, déclare : « Gaussin et Faurecia sont tous deux connus pour leur expertise dans les secteurs de la logistique et de l'automobile ainsi que pour leur culture de l'innovation. Je suis très fier de soutenir ce partenariat qui vise à développer des véhicules à hydrogène. Cela ouvrira la voie à une industrie plus respectueuse de l'environnement et créera de nouveaux emplois qualifiés dans la région ».

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l'industrie automobile mondiale. Avec 248 sites industriels, 37 centres de R&D et 115 500 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d'activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2019, le Groupe a réalisé 17,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext Paris. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.gaussin.com

