Gaussin : Gaussin étend son partenariat avec Bolloré avec un contrat de distribution mondial du Bluebus électrique hors France

Un véhicule sans émission de CO2 adapté à l'essor des smart cities

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce la signature d'un accord de distribution exclusif du Bluebus 6 mètres électrique de BLUEBUS, filiale du Groupe BOLLORE, par GAUSSIN au Moyen-Orient (Qatar, Turquie, Emirats Arabes Unis, Oman, Koweit, Bahrein et Israel) et un accord de distribution non-exclusif dans le reste du monde, hors France.

Le Bluebus 6 mètres, véhicule phare de la gamme BLUEBUS

Véhicule phare de la gamme BLUEBUS, le Bluebus 6 mètres est une solution de transport de personnes axée sur la sécurité, la performance et le respect de l'environnement. Commercialisé depuis 2012, il est actuellement exploité dans plus de 60 Agglomérations réparties sur 8 pays.

D'une capacité de 23 personnes, le BB6M embarque 90 kW/h de batteries et peut rouler jusqu'à 50 km/h.

Une solution unique de mobilité électrique pour les pays chauds

Le Bluebus 6 mètres est équipé des batteries LMP® de Blue Solutions, également filiale du Groupe BOLLORE spécialisée dans la fabrication des batteries.

Produites par Blue Solutions dans ses usines en France et au Canada, les batteries LMP® sont le résultat d'une technologie « lithium métal tout solide » unique au monde qui leur confère à la fois un niveau très élevé de sécurité, sans emballement thermique, mais aussi la capacité de supporter des températures extérieures extrêmes jusqu'à 65°c sans refroidissement. Leur composition, exempte de cobalt et de nickel, garantit une indépendance de la technologie vis-à-vis de matériaux de plus en plus critiqués sur le plan sociétal et environnemental. De plus, en fin de vie, tous les composants utilisés dans leur conception sont recyclés ou revalorisés.

Le Bluebus 6 mètres affiche un avantage compétitif important sur les OPEX (coûts d'exploitation) grâce aux gains de consommation liés à l'absence de système de refroidissement des batteries LMP®, à la grande capacité énergétique de ces dernières et au nombre de passagers transportés, soit 23 personnes offrant ainsi un coût au passager par km particulièrement faible.

Une nouvelle expérience de la mobilité

Ce Bluebus se distingue par la qualité et la finition de ses équipements intérieurs, sa facilité d'accès aux personnes à mobilité réduite et par ses différentes fonctionnalités « d'infotainment” (information et divertissement) à bord.

Plusieurs écrans et tablettes sont disponibles à bord et permettent d'interagir avec le bus ou les services associés : définir une destination, recevoir des informations pratiques et personnalisées… L'expérience à bord s'en trouve améliorée pour le passager et ces nouveaux services permettent de diversifier les sources de revenus pour l'opérateur.

Le marché de la mobilité électrique en plein essor et plus particulièrement au Moyen-Orient

Selon Mc Kinsey (https://www.mckinsey.com/features/mckinsey-center-for-future-mobility/overview/shared-mobility) le marché mondial de la mobilité partagée s'élève à 60 Milliards de dollars avec un taux de croissance annuel de 20% jusqu'à 2030, stimulé par les nouvelles formes de mobilité intelligente en smart cities.

La grande majorité des pays du Moyen-Orient ont fait de la mobilité propre un pilier de leur développement économique et environnemental. C'est le cas, par exemple, du Qatar. Le pays prévoit que la majeure partie des transports en commun utiliseront des solutions de mobilité propre à très court terme, en particulier pour les grands évènements à venir mais aussi pour assurer le transport de la population dans un contexte économique en très fort développement.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe fort de plus de 200 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

A propos de Bluebus et de BlueSolutions

La société Bluebus, est un constructeur français de bus 100% électriques, disponibles en 6 mètres et 12 mètres. Les sites de production des bus électriques Bluebus et des batteries sont certifiés ISO 9001:2015 et labellisés Origine France Garantie. La gamme Bluebus offre une technologie zéro-émission et une solution silencieuse répondant à la demande des collectivités et des opérateurs de transport pour une mobilité propre et durable. Aujourd'hui, plus de 400 bus électriques Bluebus sont en exploitation dans le monde.

Blue Solutions est la société qui regroupe l'ensemble des activités de stockage d'énergie du Groupe Bolloré. Blue Solutions développe et produit des batteries basées sur sa propre technologie, , Lithium Métal Polymère (LMP®). Après plus de 20 ans de R&D et s'appuyant sur son expertise dans les papiers ultrafins, les plastiques, les films et les condensateurs, le Groupe a développé des cellules et batteries tout solides. Ces batteries sont capables de répondre aux demandes de nombreux marchés et aux deux principaux défis de la transition énergétique : le développement de transports propres et la gestion intelligente de l'énergie. Pionnier des batteries tout solides, Blue Solutions est le seul acteur capable de déployer cette technologie éprouvée à grande échelle grâce au retour d'expérience de son marché depuis près de 10 ans.

Plus d'information sur www.bluebus.fr /www.blue-solutions.com

