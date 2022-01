Gaussin : Groupe GAUSSIN publie ses revenus 2021

Chiffre d'affaires et revenus de licences : 52,8 M€ contre 40,6 M€ un an plus tôt (+30 %)

Chiffre d'affaires et revenus de licences du second semestre 2021 de 32,3 M€ contre 20,5 M€ sur le premier semestre 2021

Trésorerie de 20,4 M€ au 31 décembre 2021 contre 16,3 M€ en 2020

Excellentes perspectives grâce à une forte croissance du carnet de commandes qui passe de 67,9 M€ au 31 décembre 2020 à 77,1 M€** au 31 décembre 2021

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2021 (non audité).

Forte accélération de la croissance du Groupe GAUSSIN

Le chiffre d'affaires 2021 du Groupe GAUSSIN ressort en forte hausse (+30 %) par rapport à 2020 qui avait déjà vu un doublement des ventes par rapport à 2019. Cette dynamique traduit le succès des choix stratégiques de GAUSSIN dans le développement de la mobilité propre et intelligente des marchandises et des personnes.

Le succès en ce mois de janvier 2022 de la participation de GAUSSIN au rallye Dakar avec le H2 Racing Truck®, le camion à hydrogène le plus puissant du monde, a apporté au groupe une notoriété internationale qui devrait accélérer sa croissance. Les contacts noués au cours de la compétition vont notamment favoriser le déploiement de sa technologie de pointe dans les véhicules zéro-émission, qu'ils soient électriques ou à hydrogène et la vente de licences à l'international. En 2022, la priorité sera donnée aux Etats-Unis, au Canada, au Moyen-Orient, à la Russie et à la Chine. Alors que le groupe a déjà vendu une douzaine de licences depuis le lancement de cette stratégie en 2019, l'objectif reste d'en signer 40 dans les 24 mois à venir.

Retour sur les principales réalisations de 2021

Création de GAUSSIN North America Début janvier, GAUSSIN a annoncé la création de sa filiale nord-américaine qui mène son déploiement commercial outre-Atlantique (cf. CP le 4 janvier 2021). Cette nouvelle entité stratégique va accélérer la mise sur le marché des véhicules électriques et à hydrogène GAUSSIN.

La filiale Asie-Pacifique dont le siège est à Singapour (cf. CP le 14 janvier 2021) est chargée du déploiement des gammes de véhicules électriques et à hydrogène GAUSSIN à travers les pays de la région.

Lancement de « Zero-emission Yard Automation ». Fin mars, le groupe a présenté sa nouvelle solution de tracteurs à hydrogène autonomes équipés d'un bras robotisé, destinée aux grands acteurs de la logistique et du e-commerce (cf. CP le 23 mars 2021). Cette technologie de rupture développée à la demande de différents clients sera testée chez deux grands acteurs de la logistique et du e-commerce aux États-Unis et en Europe mi-2021. Visualisez la vidéo du véhicule

Bolloré Ports et le groupe Maersk commandent 36 APM® 75T HE. GAUSSIN a reçu une commande ferme de CIT Abidjan, terminal portuaire opéré conjointement par Bolloré Ports et APM Terminals, filiale du groupe Maersk, pour 36 tracteurs électriques APM® 75T HE, 24 Powerpacks et 6 stations de charge 36 voies (cf. CP le 22 mars 2021). Cette commande historique est la plus importante depuis le lancement de l'APM® 75T HE, tracteur 100% électrique destiné au transport de containers sur les ports. Elle représente un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros.

GAUSSIN se lance sur le marché du camion routier à hydrogène. Le groupe a présenté le 1er « skateboard » au monde pour camions routiers classe 8 tracteur ou porteur de 18t à 44t, hydrogène ou tout électrique, une plateforme roulante, polyvalente et modulaire destinée aux différents acteurs du marché (cf. CP le 27 avril 2021). La solution s'adresse aux constructeurs traditionnels de camions comme aux nouveaux entrants, mais aussi aux carrossiers, aux acteurs du logiciel de navigation autonome. Plus largement, le skateboard cible l'ensemble des acteurs souhaitant avoir accès à une plateforme hydrogène et électrique pour un transport propre et intelligent. Accéder à la présentation vidéo du skateboard et à la présentation technique.

Accord ECT, GAUSSIN et BOUYGUES ENERGIES & SERVICES. Ce protocole de coopération porte sur le développement de solutions de mobilité à hydrogène dans le secteur des travaux publics. Il prévoit, au cours de sa première phase, qu'ECT confie à BOUYGUES ENERGIES SERVICES le développement d'une station de production et de distribution d'hydrogène renouvelable de 2 MW (cf. CP le 20 mai 2021). En parallèle, ECT a confié à GAUSSIN les études de conception et de réalisation pour s'équiper de trois types de camions GAUSSIN à hydrogène.

Partenariat avec HYNAMICS pour mener 4 projets pilotes « Moonroad ». GAUSSIN et HYNAMICS, filiale d'EDF, ont signé un accord de partenariat pour la mise en œuvre de quatre projets pilotes permettant de démontrer l'efficacité et la productivité des solutions de transport 100% autonome de GAUSSIN et « dual energy », fonctionnant à l'hydrogène et à l'électricité (cf. CP le 25 mai 2021). Soutenu par le Ministère de la Transition écologique, chargé des Transports, le projet sera déployé jusqu'en 2023.

Partenariat avec MICROVAST dans les batteries nouvelle génération. Ce partenariat vise à intégrer la nouvelle génération de batteries de MICROVAST pour les applications de skateboard électrique et hydrogène de GAUSSIN (cf. CP le 8 juin 2021). Grâce à ses capacités d'intégration verticale, MICROVAST peut fournir un large choix de cellules chimiques différentes dans ses packs de batteries standards.

GAUSSIN choisit la plateforme NVIDIA pour ses camions autonomes. GAUSSIN a opté pour la plateforme NVIDIA DRIVE AGX Xavier™ pour accueillir son système de conduite intelligent centralisé, conçu pour transformer l'industrie du camion et accélérer la transition vers le transport de marchandises zéro émissions (cf. CP le 17 juin 2021).

Création de 2 lignes d'assemblage à Saint-Vallier, site de METALLIANCE. Le groupe a annoncé la création de deux lignes d'assemblage de véhicules ATM® (logistique) et APM® (portuaire) à Saint-Vallier en Saône-et-Loire, sur un site voisin de celui de sa filiale METALLIANCE (cf. CP le 24 juin 2021). Elles ont été mises en service est à l'automne.

PLUG POWER passe une première commande pour des tracteurs à hydrogène ATM-H2. Plug Power a passé commande mi-août (cf CP du 16 août 2021) de 20 tracteurs de parc fonctionnant à l'hydrogène (ATM-H2), qui seront déployés chez les clients actuels de Plug Power en Amérique du Nord.

METALLIANCE : commande de 16 engins mobiles souterrains en Grande-Bretagne. Cette commande de 16 engins mobiles souterrains (cf CP du 1er septembre 2021) est destinée à la section Sud du projet High Speed 2 en Grande-Bretagne. Les livraisons sont prévues entre mars 2022 et avril 2023.

Licence accordée à Nexport couvrant l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette licence exclusive pour 20 ans est accordée à NEXPORT Zero Emission Transport (cf CP du 22 septembre 2021) pour assembler et fournir localement des véhicules zéro émission en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Partenariat stratégique avec HRS pour la fourniture de 36 stations hydrogène Ce partenariat avec HRS–Hydrogen-Refueling-Solutions (cf CP du 30 septembre 2021) prévoit la fourniture de 36 stations hydrogène HRS entre 2021 et 2026, destinées à accompagner le déploiement de solutions de mobilité hydrogène clé en main de GAUSSIN, pour les applications onroad et off-road. A l'occasion de cette opération, HRS a souscrit à une augmentation de capital de GAUSSIN pour un montant de 7 M€ en numéraire.

Gaussin lauréat du Concours mondial du véhicule autonome Dubaï World Challenge. Pour la deuxième fois consécutive, le Groupe remporte le concours mondial du véhicule autonome Dubaï World Challenge 2021. GAUSSIN s'est présenté en consortium avec NEOLIX Chine. Les deux entreprises se partageront le prix d'un million de dollars offert au vainqueur (cf CP du 27 octobre 2021).

Post-clôture

Succès de la participation de GAUSSIN au rallye Dakar 2022. Le H2 Racing Truck®, conçu et assemblé par le groupe, est le premier camion à hydrogène à participer au plus grand rallye-raid au monde. Conçu pour résister aux environnements extrêmes, le camion avait pour objectif de démontrer les performances et la fiabilité de la motorisation hydrogène-électrique développée par GAUSSIN. Il est le précurseur de la nouvelle gamme de camions routiers de GAUSSIN, 100 % hydrogène et électrique, dessinée par PININFARINA, qui sera commercialisée cette année. Son parcours réussi lors du Dakar représente un atout indéniable pour séduire de nouveaux partenaires et clients sur le marché. La conquête de nouveaux accords de licence est un objectif affiché par GAUSSIN dans le cadre de sa participation au Dakar où plusieurs relations prometteuses ont déjà été nouées.

Le chiffre d'affaires et les revenus de licence s'établissent à 52,8 M€ en 2021, en hausse de 30,0 %

Le groupe GAUSSIN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 41,1 M€ au cours de l'exercice 2021, en très forte hausse par rapport à 2020 (+99,1 %). Le produit des licences s'est élevé quant à lui à 11,7 M€.

Le total des produits de l'activité s'élève ainsi à 52,8 M€ en 2021, contre 40,6 M€ en 2020, soit une croissance des revenus d'environ 30,0 % en 2021.

Les produits d'activité passent de 20,5 M€ au premier semestre 2021 à 32,3 M€ au second semestre 2021 soit + 57,9 % d'augmentation.

Composition du chiffre d'affaires :

L'activité logistique, qui s'articule autour de véhicules propres électriques (Gammes ATM et ATM Autonomous, TSBM et TSBM Autonomous, AGV IHD et Véhicules spéciaux (MTO), a généré un chiffre d'affaires de 9,9 M€ en 2021.

Gamme ATM FULL ELEC (Automotive Trailer Mover) dédiée au déplacement des semi-remorques sur les sites logistiques : livraison de 18 ATM en 2021 pour équiper des plateformes dédiées au transport et à la logistique comme MICHELIN, RENAULT, DECATHLON ou LEROY-MERLIN.

Gamme MTO (Made To Order), activité historique du Groupe, a généré des livraisons auprès de plusieurs clients, DISNEY, BOUYGUES, PRB et STOLL-MANULOC.

L'activité portuaire qui s'adresse aux opérateurs des grands ports à travers le monde avec la gamme de véhicules de transport de containers avec chauffeurs (APM 75T) ou autonomes (AGV PERFORMANCE, AIV REVOLUTION, APM 75T AUTONOME) et TERMINAL TRAILER (TT), de batteries Power Pack Full Elec ainsi que des Docking Stations, a généré 3,2 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice. Le groupe a livré des véhicules APM à la société CENTREPORT en Nouvelle-Zélande ainsi que des POWER-PACK à la société QTERMINALS au QATAR.

L'activité Aéroportuaire qui s'adresse aux aéroports avec des véhicules comme le Airport Transporter (AAT) et l'AAT Autonome, le Multi-Directionnal Transporter (AMDT) et le Aircraft Refueller (ART) a généré un chiffre d'affaires de 0,6 M€.

L'ART est un véhicule 100% électrique dédié à l'avitaillement des avions.

L'activité de METALLIANCE qui se concentre notamment sur les véhicules utilisés dans les sous-terrains et dans la machine spéciale a généré un chiffre d'affaires de 27,3 M€ en 2021.

Revenus de licences :

Le Groupe a enregistré 11,7 M€ de produits de licences en 2021. Ce montant inclut le versement de 10 millions d'euros suite à la signature de la licence exclusive de 20 ans avec NEXPORT pour assembler et fournir localement des véhicules zéro émission en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le partenariat renforce les capacités de Nexport et lui confère une position unique pour l'achat, l'assemblage et la fourniture d'une gamme de véhicules à émission zéro. Il s'agit d'un portefeuille de véhicules à émission zéro, de transporteurs et de ravitailleurs pour aéroports, de bus électriques, de générateurs à hydrogène et d'une gamme d'autres véhicules.

Le montant global inclut également 1,7 million d'euros liés à la licence signée avec ST ENGINEERING LAND SYSTEMS pour la fabrication et la commercialisation de l'AGV PERFORMANCE® FULL ELEC à Singapour.

La trésorerie s'élève à 20,4 M€ au 31 décembre 2021 contre 16,3 M€ en 2020 (+25,2 %)

Le Groupe dispose d'une trésorerie de 20,4 M€ au 31 décembre 2021 (dont 7,7 M€ pour la société METALLIANCE) contre 16,3 M€ en 2020.

Le solde de la licence vendue à NEXPORT sera versé sur les exercices 2022 et 2023, et le solde du contrat de sponsoring ARAMCO pour le Dakar 2022 a été versé après l'installation du premier bivouac, en janvier 2022.

La hausse du carnet de commande à 77,1 M€ (+13,6 %) ouvre des perspectives très prometteuses pour l'exercice 2022**

Le carnet de commandes du Groupe GAUSSIN, en intégrant METALLIANCE et hors redevances sur les ventes futures (royalties), s'élève à 77,1 M€ (hors options) au 31 décembre 2021 contre 67,9 M€ au 31 décembre 2020 (+13,6 %).

Le carnet de commandes au 31 décembre 2021 comprend notamment :

132 ATM destinés à des acteurs de premier plan des secteurs de la logistique et de la grande distribution avec le distributeur BLYYD ;

36 APM pour la société CIT ABIDJAN ;

26 ATM à destination du marché américain pour les sociétés PLUGPOWER (20) et ROBOTIC RESEARCH (6) ;

4 APM pour des opérateurs portuaires,

1 nouvel avitailleur, camion avitailleur 100% électrique ;

6 AMDT pour la société Qatarie QAS QATAR AIRAYS ;

Des automoteurs et des remorques industriels ;

Le carnet de commande de la société METALLIANCE pour 25,0 M€ (hors commandes quasi-fermes et abonnements) dans le domaine du sous-terrain et dans la fabrication de machines spéciales.

Sponsoring avec ARAMCO pour l'édition du DAKAR 2022. ARAMCO a versé 70% des 5 MUSD (soit 3 M€) en décembre 2021 et le solde, qui est pris en compte dans le carnet de commande au 31 décembre, en janvier 2022, soit 1,4 M€.

**Le groupe communique sur un carnet de commandes qui s'étale sur une durée longue, il peut exister soit un décalage, sans remettre en cause le carnet de commandes, soit des annulations totales ou partielles liées à l'activité du client, ce qui aurait alors un impact sur l'activité, les résultats et la situation financière de la Société. Il faut noter par ailleurs que d'une manière générale, la revue du carnet de commandes n'entre pas dans les missions des commissaires aux comptes.

Accélération de la stratégie de déploiement à l'échelle mondiale

Le groupe GAUSSIN met en oeuvre une stratégie de déploiement de sa technologie à l'échelle mondiale fondée sur le programme Global Licensing et le développement de partenariats stratégiques avec de grands acteurs internationaux. Son avance dans le domaine des technologies électriques et à hydrogène lui permet d'émerger comme un acteur innovant de la mobilité propre et intelligente au niveau global. Cette reconnaissance a encore été renforcée par le succès de GAUSSIN qui a fait courir le premier camion à hydrogène dans le rallye-raid Dakar en janvier 2022. Cette stratégie permet un déploiement rapide à l'international des produits GAUSSIN, tant pour la distribution que la maintenance.

Le groupe a signé une douzaine de licences à ce jour et vise toujours une quarantaine d'ici deux ans.

Vente de licences à l'international

ST ENGINEERING LAND SYSTEMS (STELS) a acheté une première licence pour fabriquer et commercialiser le véhicule AGV PERFORMANCE® FULL ELEC « Ultra Fast Charge » à Singapour. D'une durée de 20 ans, elle a permis à STELS de remporter l'appel d'offres pour la première tranche de 80 véhicules dans le cadre du projet du port de Tuas de PSA Port Singapore Authority.



Suite à ce succès, GAUSSIN a octroyé, en septembre 2019, 8 nouvelles licences à STELS, dont quatre licences exclusives pour les territoires de l'Arabie Saoudite, de la Thaïlande, des Émirats Arabes Unis et de la Corée du Sud et quatre licences non-exclusives pour les territoires de l'Indonésie, du Qatar, des Philippines et d'Oman.

La société AL ATTIYA MOTORS, acteur clé de l'économie du Qatar, a signé en 2020 une licence exclusive de 20 ans portant sur les véhicules électriques GAUSSIN dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux smart cities. Le contrat comprend non seulement le droit d'entrée initial de 20 millions d'euros, pour une exclusivité couvrant les principaux pays du Moyen-Orient, mais aussi des royalties comprises entre 3% et 5% pour les éventuels développements futurs.

La Société d'Etat QATAR RAILWAYS COMPANY a signé pour une licence portant sur le programme de gestion de flotte de véhicules autonomes FMP (Fleet Management Platform), pour des applications dans le secteur semi-privé, telles que le projet de Smart City Lusail, la Coupe du Monde 2022 de la FIFA, le transport entre les stations de métro et les stades ou l'Université de Doha.

NEXPORT, acteur majeur en Océanie, a signé à l'automne 2021 une licence exclusive de 10,0 M€ sur 20 ans pour l'assemblage et la commercialisation des véhicules électriques GAUSSIN dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux smart cities.

Partenariat stratégique avec ARAMCO, leader mondial de l'énergie et de la chimie

GAUSSIN a signé en décembre 2021 un accord de partenariat avec ARAMCO, l'un des leaders mondiaux de l'énergie et de la chimie intégrées, dans le domaine des véhicules à hydrogène. L'accord prévoit la construction d'une usine de fabrication de véhicules à hydrogène dans le Royaume d'Arabie Saoudite.

Les deux sociétés ont également convenu que le nouveau centre d'innovation avancée d'ARAMCO (LAB7) sera étroitement impliqué dans le développement des véhicules à hydrogène de GAUSSIN et dans le développement d'un camion de course à hydrogène télécommandé/autonome. LAB7 vise à intégrer les matériaux composites d'ARAMCO dans la gamme de produits existants de GAUSSIN afin de réduire le poids, la consommation d'énergie et le coût de ces véhicules.

Dans le cadre de ce partenariat, ARAMCO a parrainé le H2 Racing Truck® de GAUSSIN qui a participé au Dakar 2022 en tant que véhicule expérimental nouvelles énergies.

Dans le cadre de cet accord, ARAMACO dispose d'une option d'achat pour souscrire jusqu'à 20% des actions GAUSSIN.

Prochains rendez-vous

HyET Hydrogen Summit – Riyad, Arabie Saoudite : 27 février

Publication des comptes 2021 : 26 avril

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

