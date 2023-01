Gaussin : Groupe GAUSSIN publie ses revenus 2022 et ses perspectives 2023

Chiffre d'affaires et revenus de licences en hausse de 8.6 % à 57.3 M€ contre 52.8 M€ un an plus tôt

La trésorerie s'élève à 9.8 M€ contre 8 M€ au 30 juin 2022

Excellentes perspectives en 2023 grâce à une croissance du carnet de commandes de 68% à 130 M€, à comparer à 77 M€ un an plus tôt**

Le carnet de commandes livrable en 2023 dépasse 110 M€

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2022 (non audité).

L'exercice 2022 marque un tournant pour GAUSSIN. En remportant une commande majeure de 329 ATM® 38T FULL ELEC de la part d'Amazon (Cf le CP du 14 décembre 2022), l'entreprise change de dimension.

D'abord d'un point de vue industriel puisque les ATM sont en cours de fabrication sur le site de Saint-Vallier, en Saône-et-Loire. L'accroissement des capacités de production était un préalable pour pouvoir prétendre à ce nouveau marché. Aujourd'hui, les installations de 28.000 m2 supplémentaires permettent au Groupe de répondre à la rapide montée en puissance de la production puisque 441 ATM sont à fabriquer en 2023. Le déploiement de l'ATM sur le continent américain s'inscrit dans le cadre d'un succès confirmé en France, où le véhicule s'est déjà vendu auprès d'une quarantaine de grandes enseignes.

Ce déploiement va de pair avec l'accroissement de la réputation internationale du Groupe dans le secteur « portuaire », en particulier sur les continents asiatique et africain, grâce à l'opération emblématique avec PSA Port Singapore Authority auquel 80 AGV FULL ELEC® autonomes sans chauffeur ont été livrés dans le cadre d'une licence, et le contrat avec Abidjan CIT MAERSK-MSC pour 36 APM® FULL ELEC. Concernant le secteur travaux souterrains, l'activité 2022 est en forte progression avec des livraisons destinées au métro de Sydney ou encore au Grand Paris.

Les commandes de 2022 augurent d'excellentes perspectives pour GAUSSIN, ce qui se traduit par un carnet de commandes record de 130 millions d'euros au 31 décembre 2022. L'annulation contestée de la licence Charbone Hydrogen et certains glissements de calendrier, expliquent le décalage constaté par rapport aux prévisions de chiffres d'affaires.

Le niveau d'activité actuel permet en revanche de confirmer que l'objectif – communiqué en mars 2022 - d'un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros cette année devrait être atteint, voire dépassé grâce à un carnet de commande livrable 110 millions d'euros pour 2023.

Une accélération des ventes du Groupe GAUSSIN sur ses marchés cibles

GAUSSIN a poursuivi un développement rapide sur son cœur de métier que sont aujourd'hui les véhicules électriques zero emissions :

Livraison de 36 APM 75T HE en Côte d'Ivoire. Le groupe a annoncé la livraison des 36 tracteurs électriques APM 75T HE, 24 POWERPACKS LMP® et 6 stations de charge destinés à équiper Côte d'Ivoire Terminal, le deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan opéré (Cf CP du 4 avril 2022). Cette commande est la plus importante depuis le lancement de l'APM 75T HE, tracteur 100% électrique destiné au transport de containers sur les ports. Elle représente un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros.

Qatar Airways Cargo adopte l'AMDT Full Elec. Premier transporteur international de fret aérien, Qatar Airways Cargo a annoncé la réussite des essais et la mise en service du transporteur automobile multidirectionnel AMDT FULL ELEC pour palettes de fret aérien dont il est le premier utilisateur (Cf CP du 5 avril 2022).

1 million de kilomètres parcourus pour l'ATM. Cinq ans après sa mise en service, l'ATM 38T FULL ELEC, dédié à la logistique, a franchi le cap symbolique du million de kilomètres parcourus (Cf CP du 10 mai 2022). Aujourd'hui, ce sont plus de 40 enseignes qui font rouler chaque jour l'ATM, véhicule pionnier zéro-émission, sur les plateformes logistiques mais aussi sur des sites industriels. Cette commercialisation s'est faite par le biais du distributeur BLYYD, qui a commencé à livrer l'Allemagne et l'Angleterre, et bientôt l'Espagne et le Bénélux.

Commande de 329 ATM par Amazon (cf. CP du 14 décembre 2022). Le Groupe va livrer 329 tracteurs de parc ATM® 38T "FULL ELEC" à partir de 2023. Les véhicules seront utilisés sur les sites américains du client.

Le Groupe a également renforcé son leadership sur son autre axe de développement de la mobilité zéro émissions : les véhicules à hydrogène qui sont appelés à devenir un puissant relais de croissance.

Succès de la participation de GAUSSIN au rallye Dakar 2022. Le H2 Racing Truck®, conçu et assemblé par le groupe, est le premier camion à hydrogène à avoir participé au plus grand rallye-raid au monde. Conçu pour résister aux environnements extrêmes, le camion avait pour objectif de démontrer les performances et la fiabilité de la motorisation hydrogène-électrique développée par GAUSSIN. Il a également contribué à la notoriété du Groupe, notamment à travers une tournée internationale.

Présentation du premier AGV hydrogène. GAUSSIN a annoncé le lancement des premiers véhicules autonomes à hydrogène (AGV H2) pour les ports maritimes (cf. CP du 16 mars 2022). L'AGV peut être utilisé de manière autonome dans un environnement sans infrastructure et à trafic mixte.

Commande AIRBUS. GAUSSIN a reçu une nouvelle commande d'AIRBUS Atlantic (cf CP du 10 octobre 2022) pour deux véhicules polyvalents. Le Multi-Purpose Vehicle (MPV) est un transporteur de charges lourdes dédié aux opérations de manutention. Il aura une motorisation hybride et comprendra un PowerPack® interchangeable avec une solution hydrogène.

Ces avancées, et en particulier le succès du H2 Racing Truck® au Rallye Dakar, ont valu à Christophe Gaussin le titre de « Personnalité hydrogène de l'année » à l'occasion des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène (Cf CP du 16 mars 2022), co-organisés par le magazine Hydrogenium, la fédération France Hydrogène – qui réunit plus de 400 membres.

Le chiffre d'affaires et les revenus de licence s'établissent à 57.3 M€ en 2022, en augmentation de 8.6% par rapport à 2021

Le groupe GAUSSIN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé (hors licences) de 57 M€ au cours de l'exercice 2022, soit une hausse de 39% par rapport à 2021. Le produit des licences s'est élevé, quant à lui, à 0.3 M€.

Le total des produits de l'activité s'élève ainsi à 57.3 M€ en 2022, contre 52.8 M€ en 2021, soit une croissance des revenus de 8.6 % en 2022.

Composition du chiffre d'affaires :

L'activité logistique & e-commerce, qui s'articule autour de véhicules propres 100% FULL ELEC batteries ou H2 Hydrogène, manuels ou autonomes - ATM, TSBM, AGV IHD et véhicules spéciaux (MTO) -, a généré un chiffre d'affaires de 9.6 M€ en 2022. Elle bénéficie d'une augmentation substantielle des marges brutes.

Gamme ATM FULL ELEC (Automotive Trailer Mover) dédiée au déplacement des semi-remorques sur les sites logistiques : livraison de 30 ATM en 2022 pour équiper des plateformes dédiées au transport et à la logistique comme BHT, BUT, FERRERO, LECLERC, YVES ROCHER, IKEA.

Gamme MTO (Made To Order), activité historique du Groupe : livraisons auprès de plusieurs clients tels que STOLL, APROLIS et EDF.

L'activité portuaire & conteneurs, qui s'adresse aux opérateurs des grands ports à travers le monde avec la gamme de véhicules propres FULL ELEC batteries ou H2 Hydrogène, manuels ou autonomes - APM 75T, AGV PERFORMANCE et AIV REVOLUTION - a généré 11.3M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice. Le groupe a livré des véhicules APM à CIT Abidjan ainsi qu'à NEXPORT.

L'activité travaux souterrains et machines spéciales, qui s'adresse au secteur des travaux pour le rail et la route ainsi qu'à la construction de tunnels, a généré un chiffre d'affaires de 31.3 M€ en 2022 grâce à la vente de matériels pour travaux souterrains et pose de voie, la vente d'équipements spéciaux, ainsi que la vente d'équipement pour manutention en vrac, pour construction routière, principalement pour les clients Skanska, Aerophile, Westend Connector, Département 64, Hampton Roads.

Revenus de licences et royalties :

Le Groupe a enregistré 0.3 M€ de royalties en 2022. Ce montant est issu de la licence signée avec ST ENGINEERING LAND SYSTEMS pour la fabrication et la commercialisation de l'AGV PERFORMANCE® FULL ELEC à Singapour.

La trésorerie s'élève à 9.8 M€ au 31 décembre 2022 contre 8 M€ au 30 juin 2022

Le Groupe dispose d'une trésorerie de 9.8 M€ au 31 décembre contre 8 M€ au 30 juin 2022. La trésorerie soutient l'augmentation des stocks de matières premières et en-cours liée à la forte croissance de l'activité. Elle progresse malgré tout de 1,8 M€.

La forte hausse de 68% du carnet de commande à 1 30 M€, contre 77 M€ il y a un an, ouvre des perspectives très prometteuses pour l'exercice 2023**

Le carnet de commandes du Groupe GAUSSIN, hors redevances sur les ventes futures (royalties), s'élève à 130 M€ au 31 décembre 2022 contre 77 M€ au 31 décembre 2021 (+68 %).

Le carnet de commandes au 31 décembre 2022 du groupe GAUSSIN (hors redevances) s'élève à 130 M€ et comprend notamment :

455 ATM dont 349 à destination du marché américain – AMAZON et PLUGPOWER -, et 106 pour des acteurs de premier plan des secteurs de la logistique et de la grande distribution avec le distributeur BLYYD ;

10 APM pour de nouveaux acteurs du marché américain

5 AMDT pour la société QAS QATAR AIRWAYS ;

2 MPV pour le client AIRBUS

3 TSBM pour UPS.

Le carnet de commande pour l'activité travaux souterrains et machines spéciales s'établit à 30.3 M€ (hors commandes quasi-fermes et abonnements pour un total 7,2 M€).

**Le groupe communique sur un carnet de commandes qui s'étale sur une durée longue, il peut exister soit un décalage, sans remettre en cause le carnet de commandes, soit des annulations totales ou partielles liées à l'activité du client, ce qui aurait alors un impact sur l'activité, les résultats et la situation financière de la Société. Il faut noter par ailleurs que d'une manière générale, la revue du carnet de commandes n'entre pas dans les missions des commissaires aux comptes.

Quatre axes stratégiques qui porteront le chiffre d'affaires à plus de 100 M€ en 2023

En raison de l'annulation, contestée par GAUSSIN, de la licence signée en mai 2022 avec le canadien Charbone Hydrogene et de glissements de calendrier sur des appels d'offre internationaux, GAUSSIN n'a pu atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 75 M€ fixé pour 2022. Néanmoins, le succès remporté en fin d'année, le niveau historique du carnet de commande et les perspectives sur ses différents marchés cibles amènent GAUSSIN à confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires de 100 M€ en 2023 que le Groupe espère même dépasser.

Pour cela, l'accent est mis sur 4 axes stratégiques.

La montée en puissance industrielle

La commande Amazon entraîne un changement d'échelle pour GAUSSIN. L'un des enjeux de 2023 est de gérer le fort accroissement de la production puisqu'on devrait passer de 30 ATM assemblés en 2022 à 441 en 2023. Le Groupe a anticipé en sécurisant ces deux dernières années de nouvelles capacités de production sur le site de Saint-Vallier, en Saône-et-Loire, à côté des installations de Metalliance. Les installations de 28 000 m2 sont utilisées actuellement pour répondre aux commandes et le site est conçu pour accompagner durablement la croissance attendue de la production des véhicules GAUSSIN (ATM, APM et travaux souterrains avec METALLIANCE) pour le marché européen.

Actuellement, une centaine de recrutements sont en cours – en complément de la trentaine de recrutements déjà effectuée en 2022 - et les stocks sont prêts pour l'assemblage des premiers véhicules. Les livraisons à Amazon sont prévues de débuter au 1er trimestre 2023.

Trois marchés internationaux en forte croissance

La stratégie de GAUSSIN est aujourd'hui centrée sur trois segments de marché où le Groupe a un véritable avantage concurrentiel grâce au caractère innovant et performant de ses véhicules :

La logistique e-commerce avec l'ATM 38T FULL ELEC. Le succès récent sur le continent nord-américain va de pair avec la montée en puissance des ventes en France et en Europe où le distributeur BLYYD a pour objectif de doubler ses ventes en 2023 à une soixantaine de véhicules. GAUSSIN compte amplifier le succès de son véhicule phare en Europe et en Amérique du Nord.

avec l'ATM 38T FULL ELEC. Le succès récent sur le continent nord-américain va de pair avec la montée en puissance des ventes en France et en Europe où le distributeur BLYYD a pour objectif de doubler ses ventes en 2023 à une soixantaine de véhicules. GAUSSIN compte amplifier le succès de son véhicule phare en Europe et en Amérique du Nord. Le portuaire containers avec l'APM FULL ELEC . Après la livraison de la plus importante commande remportée par GAUSSIN en 2022 pour l'équipement du port d'Abidjan, le Groupe est en compétition sur plusieurs gros appels d'offres et espère concrétiser de nouvelles commandes substantielles sur l'année à venir.

avec l'APM FULL ELEC Après la livraison de la plus importante commande remportée par GAUSSIN en 2022 pour l'équipement du port d'Abidjan, le Groupe est en compétition sur plusieurs gros appels d'offres et espère concrétiser de nouvelles commandes substantielles sur l'année à venir. Les travaux souterrains avec la montée en puissance de Metalliance. La filiale de GAUSSIN, qui affiche de beaux succès en 2022 – métros de Sidney et de Singapour, ligne ferroviaire Naples-Bari - est un acteur reconnu dans le domaine des véhicules destinés aux constructions souterraines. Sur ce marché en expansion au niveau mondial, Metalliance vise une croissance de 10% de son activité sur l'année 2023.

L'hydrogène est un axe prioritaire de développement et devrait devenir un puissant relais de croissance dans les années à venir. Sur ce marché, GAUSSIN a prouvé son avance technologique avec le succès sur le Rallye Dakar et la présentation de ses ATM-H2 et APM-H2 hydrogène. Le Groupe a noué des partenariats avec des acteurs de premiers plans et se montre confiant sur sa capacité à renouveler sur ce marché émergent le succès rencontré avec ses véhicules électriques. Il dispose d'ailleurs d'un relai de croissance dans le Transport As A Service (TAAS) hydrogène, avec son offre H2 Mobility As A Service qui rencontre déjà de l'intérêt (cf. communiqués du 28 et 29 septembre 2022) et a été récompensée à l'occasion du Monaco Hydrogen Forum (cf. CP du 24 novembre 2022).

La stratégie de licences

La stratégie de licences pour accélérer le déploiement de la technologie GAUSSIN à l'échelle mondiale est confirmée malgré le retard par rapport aux objectifs initiaux. Les licences vendues à SINGAPORE au QATAR et en AUSTRALIE-NOUVELLE ZELANDE restent riches de promesses. Ces licences ont déjà généré un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros et ont ouvert la voie à de nombreuses opportunités prometteuses. Convaincu de la validité de cette stratégie, GAUSSIN vise la signature de contrats de licences pour un montant de 30 M€ par an dans les années à venir.

En effet, de nombreux pays accordent des droits préférentiels pour les fournisseurs de technologies stratégiques et à forte valeur ajoutée qui choisissent de localiser leur production. Ces pays sont à la recherche de souveraineté industrielle, de diversification de leur économie vers une "économie de la connaissance" et de création d'emplois locaux dans des domaines à forte valeur ajoutée, ce qui correspond pleinement à la vision initiale du modèle de licence Gaussin.

Le déploiement local de la technologie GAUSSIN est déjà en cours aux États-Unis, où le Groupe prévoit de développer une capacité de production capable de répondre à la demande croissante. L'Europe représente également un marché prometteur, avec des discussions actives en cours avec des candidats potentiels à une licence dans des zones ciblées pour leur potentiel de conversion vers les véhicules zéro-émission dans les environnements logistiques et portuaires, comme les Pays-Bas et la Belgique, le Royaume-Uni et l'Irlande, ainsi que les pays scandinaves.

Enfin, le Groupe est également en discussion pour de nouvelles licences au Moyen-Orient pour répondre à la forte demande des mega-projets et de transition rapide vers les technologies propres que la région envisage. GAUSSIN est confiant que sa stratégie de transfert de technologies et de création de joint-venture au niveau local lui permettra de prendre des parts de marché importantes et de devenir un leader mondial dans les années à venir.

Un management interne optimisé

Ces axes de développement s'appuient sur l'optimisation des processus de prise de décision au sein du Groupe à travers le renforcement de la gouvernance et la modernisation des outils informatiques.

Une gouvernance renforcée. Afin d'accompagner sa montée en puissance, GAUSSIN a renforcé son comité exécutif et sa gouvernance avec l'arrivée d'un nouveau directeur administratif et financier, d'un directeur des ressources humaines et d'un directeur projets afin d'affiner l'organisation, les processus de planification et le pilotage financier. Au sein de METALLIANCE, le management est désormais axé autour de Patrick Dubreuille à la Direction Générale, tandis que Jean-Claude Cothenet est devenu Président du Conseil d'administration.

Une modernisation des outils informatiques. GAUSSIN est aussi résolument engagé dans le projet de modernisation et de sécurisation de ses outils informatiques, à travers notamment le projet One Gaussin qui vise un démarrage au plus tard en janvier 2024 de l'ERP SAGE X3.

