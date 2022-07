Gaussin : Groupe GAUSSIN publie ses revenus du 1er semestre 2022

Chiffre d'affaires et revenus de licences : +29 %

à 26,5 M€ contre 20,4 M€ un an plus tôt

Des perspectives de croissance importante soutenue par un carnet de commandes fermes de 75 M€ au 30 juin 2022*

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre 2022**.

Après une hausse de 30% de ses revenus en 2021, GAUSSIN a encore enregistré une forte progression de +29% de son activité au premier semestre 2022, à 26,5 millions d'euros.

Le groupe a bénéficié de l'excellente performance de l'ensemble de la gamme zéro émissions. La branche portuaire a plus que doublé son activité par rapport au premier semestre 2021 avec, notamment, la livraison de l'essentiel de la commande de 36 APM 75T HE au port d'Abidjan en Côte d'Ivoire, filiale des groupes Maersk et Bolloré Ports, et qui sera le premier port zéro émissions de cette envergure en Afrique. L'activité logistique ressort également en hausse à +12% grâce au succès de l'ATM FULL ELEC qui a franchi au cours du semestre le cap symbolique du million de kilomètres parcourus depuis son lancement il y a cinq ans. Il équipe désormais plus de 40 grandes enseignes de la logistique et de la distribution en France. Et le distributeur Blyyd a commencé à le vendre dans les pays européens voisins. Le business model de licences poursuit son déploiement avec la signature en mai d'un Term Sheet avec CHARBONE HYDROGENE pour une nouvelle licence exclusive couvrant le Canada. Enfin, si le chiffre d'affaires de METALLIANCE s'affiche en légère baisse, la hausse de +25% de son carnet de commande au cours de la période est riche de promesse pour l'avenir.

Le premier semestre a été marqué par la participation de GAUSSIN au Rallye Dakar avec le H2 Racing Truck, le camion hydrogène le plus puissant du monde. Le succès rencontré sur l'épreuve reine du rallye-raid a valu à Christophe Gaussin, PDG du groupe, de recevoir le prix de la « Personnalité hydrogène de l'année » et a apporté au groupe une notoriété qui favorise aujourd'hui le déploiement de sa technologie à l'échelle internationale. Dans le sillage de la compétition, le H2 Racing Truck a démarré une tournée mondiale qui l'a déjà amené à travers l'Europe, les Etats-Unis et le Canada. La tournée se poursuivra tout au long de 2022 avec une étape importante en novembre prochain à Charm El-Cheikh à l'occasion de la COP 27.

GAUSSIN est aujourd'hui engagée dans une dynamique de croissance qui est appelée à s'accélérer et qui permet au groupe de confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires et de revenus des licences de 75 millions d'euros sur l'exercice en cours.

Le chiffre d'affaires et les revenus de licence s'établissent à 26,5 M€ au premier semestre 2022, en hausse de 29,4%

Le groupe GAUSSIN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26,3 M€ au cours du premier semestre 2022, en forte hausse, de +32%, par rapport au premier semestre 2021. Cette évolution provient en particulier de la progression de l'activité portuaire qui a plus que doublé à +137%.

Le total des produits de l'activité ressort à 26,5 M€ au 30 juin 2022, contre 20,5 M€ un an plus tôt, soit une croissance des revenus de +29 %.

Composition du chiffre d'affaires :

L'activité logistique, qui s'articule autour de véhicules propres électriques (Gammes ATM et ATM Autonomous, TSBM et TSBM Autonomous, AGV IHD) et des véhicules spéciaux (MTO) a généré un chiffre d'affaires de 3,1 M€ au 30 juin 2022.

L'activité portuaire, qui s'adresse aux opérateurs des grands ports à travers le monde avec la gamme de véhicules de transport de containers avec chauffeurs (APM 75T) ou autonomes (AGV PERFORMANCE, AIV REVOLUTION, APM 75T AUTONOME) et TERMINAL TRAILER (TT), de batteries Power Pack Full Elec ainsi que des Docking Stations, a généré un chiffre d'affaires de 6,1 M€ au cours du semestre. Le groupe a livré 24 APM à la société COTE D'IVOIRE TERMINAL qui gère le terminal vert d'Abidjan, le solde des 12 APM FULL ELEC est en cours de livraison.

L'activité Aéroportuaire, qui s'adresse aux aéroports avec des véhicules comme le Airport Transporter (AAT) et l'AAT Autonome, le Multi-Directional Transporter (AMDT) et le Aircraft Refueller (ART), n'a pas généré de chiffre d'affaires au premier semestre 2022.

L'activité Sponsoring, destinée à promouvoir l'image de Gaussin à travers des évènements comme le Dakar et le H2 World Tour, a généré un chiffre d'affaires de 4,5 M€.

L'activité « Véhicules souterrains » et « Machines spéciales » de Metalliance comprend les activités « Matériel pour travaux Souterrain et pose de Voies », « Construction Soudées-Mécanique de précision et Équipements spéciaux », « Équipements pour Manutention en Vrac (Matériel Vibrants standards et Spéciaux) - Matériels pour Construction Routière et Pièces de Rechange » et a généré un chiffre d'affaires de 12,7 M€ sur le semestre.

Revenus de licences et de royalties :

GAUSSIN a enregistré 0,2 M€ de produits de royalties au premier semestre 2022. Il s'agit des royalties encaissées suite à la livraison du premier AGV FULL ELEC fabriqué par le licencié ST ENGINEERING, pour équiper le port de Singapour PSA. Le Groupe a signé en mai 2022 un Term Sheet avec le canadien CHARBONE HYDROGENE pour une licence exclusive de 20 ans. L'enregistrement du chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et l'encaissement devraient avoir lieu au deuxième semestre.

Des perspectives de croissance importante grâce à un carnet de commandes de 75 M€ au 30 juin 2022*

Le carnet de commandes de GAUSSIN s'établit à 74,8 M€ au 30 juin 2022, un niveau élevé malgré une légère baisse par rapport à la fin 2021 où il était de 77,1 M€. Cette évolution s'explique principalement par la livraison de l'importante commande d'APM 75T HE au port d'Abidjan. Le niveau actuel du carnet de commandes permet une bonne visibilité quant à la croissance future.

Le carnet de commandes au 30 juin 2022 comprend notamment :

132 ATM destinés à des acteurs de premier plan des secteurs de la logistique et de la grande distribution avec le distributeur BLYYD ;

12 APM pour la société CIT ABIDJAN ;

26 ATM à destination du marché américain pour les sociétés PLUGPOWER (20) et ROBOTIC RESEARCH (6) ;

4 APM pour des opérateurs portuaires,

1 nouvel avitailleur, camion avitailleur 100% électrique ;

6 AMDT pour la société Qatarie QAS QATAR AIRAYS ;

12 VMS pour le métro de Sydney en Australie et 4 TSP pour la ligne ferroviaire à grande vitesse Naples-Bari en Italie

Des automoteurs et des remorques industriels.

*Le groupe communique sur un carnet de commandes qui s'étale sur une durée longue, il peut exister soit un décalage, sans remettre en cause le carnet de commandes, soit des annulations totales ou partielles liées à l'activité du client, ce qui aurait alors un impact sur l'activité, les résultats et la situation financière de la Société. Il faut noter par ailleurs que d'une manière générale, la revue du carnet de commandes n'entre pas dans les missions des commissaires aux comptes.

Un 1er semestre 2022 riche en nouveaux développements

Succès de la participation de GAUSSIN au rallye Dakar 2022. Le H2 Racing Truck®, conçu et assemblé par le groupe, est le premier camion à hydrogène à participer au plus grand rallye-raid au monde. Conçu pour résister aux environnements extrêmes, le camion avait pour objectif de démontrer les performances et la fiabilité de la motorisation hydrogène-électrique développée par GAUSSIN. Il est le précurseur de la nouvelle gamme de camions routiers de GAUSSIN, 100 % hydrogène et électrique, dessinée par PININFARINA, qui sera commercialisée cette année. Son parcours réussi lors du Dakar représente un atout indéniable pour séduire de nouveaux partenaires et clients sur le marché. La conquête de nouveaux accords de licence est un objectif affiché par GAUSSIN dans le cadre de sa participation au Dakar où plusieurs relations prometteuses ont déjà été nouées.

Création de GAUSSIN China. La création d'une filiale en Chine (Cf CP du 22 février 2022), dont le siège est à Shanghai, a pour mission de nouer des partenariats de licence afin de déployer la gamme de véhicules électriques et à hydrogène de GAUSSIN sur le plus grand marché de camions du monde.

Tournée internationale du H2 Racing Truck. Capitalisant sur le succès du Rallye Dakar, GAUSSIN a entamé en mars (Cf CP du 3 mars 2022) le H2 Racing Truck World Tour. Entamé à Gênes le 10 mars, la tournée a servi de vitrine à la technologie hydrogène du groupe en France d'abord puis à travers les Etats-Unis en avril et au Canada avant de revenir en Europe à la fin du printemps. La tournée va se poursuivre au 4ème trimestre 2022 en Afrique. Elle fera étape en particulier à Charm el-Cheik à l'occasion de la COP 27 le 7 novembre prochain. Début 2023, le H2 Racing Truck sera exposé à travers le Moyen-Orient avant de poursuivre sa route à travers les plus grandes villes asiatiques d'avril à juillet. Enfin, près d'une dizaine d'étapes sont prévues au 3ème trimestre 2023 en Australie.

Christophe Gaussin, « Personnalité hydrogène de l'année ». A l'occasion des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène (Cf CP du 16 mars 2022), co-organisés par le magazine Hydrogenium, la fédération France Hydrogène – qui réunit plus de 400 membres et représente les acteurs de la filière auprès des pouvoirs publics – et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), Christophe Gaussin a été sacré « Personnalité hydrogène de l'année ». La cérémonie, organisée à l'Assemblée nationale le 15 mars 2022, a été l'occasion d'une présentation de la technologie GAUSSIN à l'ensemble de l'écosystème économique de l'hydrogène.

Présentation du premier AGV hydrogène. GAUSSIN a annoncé le lancement des premiers véhicules autonomes à hydrogène (AGV H2) pour les ports maritimes (Cf CP du 16 mars 2022). L'AGV peut être utilisé de manière autonome dans un environnement sans infrastructure et à trafic mixte. Il aidera les opérateurs portuaires à passer immédiatement à zéro émission tout en offrant une autonomie plus longue, des ravitaillements plus courts et moins fréquents, ainsi qu'un transport silencieux et efficace.

Livraison de 36 APM 75T HE en Côte d'Ivoire. Le groupe a annoncé la livraison des 36 tracteurs électriques APM 75T HE, 24 POWERPACKS LMP® et 6 stations de charges destinés à équiper Côte d'Ivoire Terminal, le deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan opéré (Cf CP du 4 avril 2022). Cette commande historique est la plus importante depuis le lancement de l'APM 75T HE, tracteur 100% électrique destiné au transport de containers sur les ports. Elle représente un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros.

Qatar Airways Cargo adopte l'AMDT Full Elec. Premier transporteur international de fret aérien, Qatar Airways Cargo a annoncé la réussite des essais et la mise en service du transporteur automobile multidirectionnel AMDT FULL ELEC pour palettes de fret aérien dont il est le premier utilisateur (Cf CP du 5 avril 2022). La version de série de cette innovation zéro émission de GAUSSIN sera assemblée localement, au Qatar.

Accroissement des capacités de production. Début avril, GAUSSIN a annoncé l'accroissement de ses capacités de production avec l'installation d'un nouveau site de 20.000 m2 à Saint Vallier, en Saône-et-Loire (Cf CP du 7 avril 2022). Il sera dédié à la production des véhicules ATM® (logistique) et APM® (portuaire) afin de répondre à la hausse de la demande sur les marchés européen et américain notamment. Cette extension portera la capacité totale du site à 2.400 véhicules par an.

1 million de kilomètres parcourus pour l'ATM . Cinq ans après sa mise en service, l'ATM 38T FULL ELEC, dédié à la logistique, a franchi le cap symbolique du million de kilomètres parcourus (Cf CP du 10 mai 2022). Aujourd'hui, ce sont plus de 40 enseignes qui font rouler chaque jour l'ATM, véhicule pionnier zéro-émission, sur les plateformes logistiques mais aussi sur des sites industriels. Cette commercialisation s'est faite par le biais du distributeur BLYYD, qui a commencé à livrer l'Allemagne et l'Angleterre, et bientôt l'Espagne et le Bénélux.

. Cinq ans après sa mise en service, l'ATM 38T FULL ELEC, dédié à la logistique, a franchi le cap symbolique du million de kilomètres parcourus (Cf CP du 10 mai 2022). Aujourd'hui, ce sont plus de 40 enseignes qui font rouler chaque jour l'ATM, véhicule pionnier zéro-émission, sur les plateformes logistiques mais aussi sur des sites industriels. Cette commercialisation s'est faite par le biais du distributeur BLYYD, qui a commencé à livrer l'Allemagne et l'Angleterre, et bientôt l'Espagne et le Bénélux. Signature d'un Term Sheet avec CHARBONE HYDROGENE au Canada. GAUSSIN a signé avec CHARBONE HYDROGENE un Term Sheet pour un accord exclusif d'une durée de 20 ans portant sur l'assemblage local et la commercialisation de véhicules APM et ATM zéro émission au Canada (Cf CP du 23 mai 2022). Le partenariat inclut un droit d'entrée initial de 14 millions de CAD et des redevances de 5% pour les développements futurs et une exclusivité couvrant le Canada. En complément de la licence, les deux sociétés projettent de créer une joint-venture afin d'assurer le succès à long terme du partenariat et d'accélérer le déploiement des véhicules GAUSSIN smart et sans émission sur le territoire canadien.

METALLIANCE équipe le métro de Sidney. La filiale de GAUSSIN a annoncé (Cf CP du 7 juin 2022) une commande de 12 Véhicules Multi-Services sur pneus de la part de la joint-venture composée des entreprises Acciona Construction Australia Pty Ltd et Ferrovial Construction (Australia) Pty Ltd (AFJV). Ces véhicules sont destinés à la construction du tunnelier central de la ligne Sydney Metro West en Australie. Ils seront livrés à partir de fin 2022.

Commande pour la ligne ferroviaire Naples-Bari. Metalliance a reçu une commande de 4 trains sur pneus (TSP) de la part de la joint-venture Hirpinia AV Scarl, composée des entreprises Webuild et Astaldi, pour le compte de RFI/Italfer (Cf CP du 21 juin 2022). Ces véhicules sont destinés à la réalisation du tronçon ferroviaire reliant Apice à Hirpinia dans le cadre de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse Naples-Bari en Italie. Les véhicules doivent être livrés en deux étapes, avec les 2 premiers TSP qui arriveront sur le chantier italien dès mi-2022.

Une bonne visibilité sur la croissance future

Les bons résultats du premier semestre 2022 permettent à GAUSSIN de confirmer son objectif annoncé en début d'année d'un chiffre d'affaires de 75 M€ pour l'exercice entier. Le groupe est engagé dans une dynamique de croissance de l'activité et de la rentabilité qui devrait s'accélérer au cours des mois qui viennent.

La notoriété croissante de GAUSSIN à l'international a favorisé la signature de Master Purchase Agreements (MPA) en fin d'année avec le leader du e-commerce et celui du transport et de la logistique, qui permettent aux véhicules du groupe GAUSSIN d'être référencés mondialement. Un appel d'offre, RFQ Request for Quotation, est en cours pour des livraisons importantes début 2023 de la nouvelle version de l'ATM FULL ELEC dont l'adjudication est prévue cet été. L'accroissement récent de ses capacités de production sur son nouveau site industriel de Saint Vallier permet à GAUSSIN de répondre à une montée en puissance des commandes.

Cette dynamique s'appuie également sur le business model des licences qui a encore montré sa pertinence au premier semestre avec la signature d'un Term Sheet pour une licence exclusive de 20 ans avec la société canadienne CHARBONE HYDROGENE pour 14 M de CAD. A la suite des discussions sur ce Term Sheet, le chiffre d'affaires et l'encaissement devraient intervenir au second semestre 2022. Ce nouveau partenariat vient s'ajouter aux licences déjà concédées à ST ENGINEERING LAND SYSTEMS à Singapour, à AL ATTIYA MOTORS et QATAR RAILWAYS COMPANY au Qatar et à NEXPORT en Nouvelle-Zélande. L'objectif de GAUSSIN est de signer une quarantaine d'accords de licence sur les deux années à venir.

Prochains rendez-vous

Assemblée générale des actionnaires : 1er août 2022

H2 Racing Truck World Tour (dates ci-dessous) :

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

Contacts

METALLIANCE Ulysse Communication

info@metalliance-tsi.com Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)3.85.57.01.34 +33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, ccourbet@ulysse-communication.com

+33(0)6.28.93.03.06

GAUSSIN LHA Investor Relations – USA

invest@gaussin.com Jody Burfening, jburfening@lhai.com

+33(0)3.84.46.13.45

Retrouvez toute l'information GAUSSIN sur www.gaussin.com

** Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de GAUSSIN et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. GAUSSIN attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de GAUSSIN, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. GAUSSIN ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yHCbYcZraGqblnFtlMaXbmloZpmVlWTGamnLlJVvapmcb5pjl5dqmZzKZnBmmmVv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75509-cp-chiffre-d_affaires-s1-vf-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews