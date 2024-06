GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) leader mondial des solutions de transport et de logistique innovantes, annonce la désignation par le Tribunal de Commerce de Vesoul le 30 mai 2024 de la SELARL AJRS, représentée par Me Philippe JEANNEROT, en qualité d'administrateur provisoire de l'entreprise.

Cette décision fait suite à la demande formulée par Me Charles-Henri CARBONI, administrateur judiciaire, et de Christophe GAUSSIN, Président et Directeur Général. Cette nomination répond aux dysfonctionnements de gouvernance actuelle dont l'entreprise a déjà fait état (Cf. CP du 20 mai 2024).

Me JEANNEROT exercera ses fonctions jusqu'au 18 juin inclus, date de l'Assemblée Générale de GAUSSIN SA (Cf. CP du 13 mai 2024). Son mandat pourra être renouvelé si nécessaire.

Me JEANNEROT a reçu mission de gérer et d'administrer GAUSSIN SA avec les pleins pouvoirs nécessaires en pareilles circonstances pour représenter l'entreprise et prendre toutes les décisions utiles dans son fonctionnement quotidien.

Toujours dans le but de protéger les intérêts de l'entreprise, le Tribunal de Commerce de Vesoul, a également modifié, à la demande de Me Charles-Henri CARBONI, la mission de surveillance de ce dernier en une mission à compter du 28 mai 2024. Le renforcement de ses pouvoirs vise à assurer le bon déroulement de la période d'observation et à finaliser le plan de sauvegarde.

Prochains rendez-vous :

18 juin 2024 : Assemblée Générale

