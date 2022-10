Gaussin : Rapport d Activite 30 JUIN 2022

1 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION DU GROUPE GAUSSIN Le Groupe GAUSSIN établit des comptes consolidés pour répondre aux obligations liées à sa cotation sur Euronext Growth. Le périmètre et les méthodes de consolidation, retenus en fonction des critères d'usage, suivant que les filiales sont soit sous contrôle exclusif, soit sous contrôle conjoint, soit sous influence notable, sont les suivants : critères de consolidation société mère contrôle exclusif intégration globale consolidante contrôle conjoint intégration proportionnelle influence notable mise en équivalence GAUSSIN SA GAUSSIN SA 99,98% LEADERLEASE intégration globale détient LEADERLEASE 99,90% SCI HALL 7 intégration globale détient LEADERLEASE 99,90% SCI HALL 8 intégration globale détient LEADERLEASE 99,90% SCI HALL 9 Bis intégration globale détient LEADERLEASE 99,90% SCI GDS VERGERS intégration globale détient GAUSSIN SA 100% GAUSSIN ASIA PACIFIC (ex DOCK IT) intégration globale détient GAUSSIN SA 100% GAUSSIN NORTH AMERICA Intégration globale détient GAUSSIN SA 99.90% GAUSSIN H2 RACING - G.H.R. Intégration globale détient GAUSSIN SA 100% GAUSSIN CHINA CO LTD Intégration globale détient GAUSSIN SA 95,74% METALLIANCE SA Intégration globale détient METALLIANCE 100% TRIANGLE SERVICES Intégration globale détient INDUSTRIES 100% METALLIANCE Intégration globale AUSTRALIE GAUSSIN SA 49% GAUSSIN ADVANCE détient MOBILITY Intégration proportionnelle 49% GAZE Intégration proportionnelle 2 PARTICIPATIONS CONSOLIDEES L'activité de chacune des sociétés mentionnées au périmètre de consolidation est rappelée succinctement ci-après : 2.1 GAUSSIN SA- intégration globale GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres. 2

En octobre 2021, GAUSSIN est lauréat du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome.En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2. En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies - Trophées de l'hydrogène. GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). 2.2 LEADERLEASE - intégration globale Société ayant pour objet la détention indirecte d'un parc foncier par ses filiales SCI Hall 7, SCI Hall 8, SCI Hall 9bis et SCI Grand Vergers. Les détentions foncières concernent les bâtiments industriels occupés par GAUSSIN SA à Héricourt (70400). La société LEADERLEASE a pour objectif de proposer à la vente et à la location les produits construits par le Groupe GAUSSIN. Elle a été sortie de la cote le 13 mars 2018. 2.3 GAUSSIN ASIA PACIFIC (anciennement DOCK IT PORT EQUIPMENT) - intégration globale Société dénommée GAUSSIN ASIA lors de sa constitution, filiale à 100% de GAUSSIN SA, de droit singapourien, créée en mai 2010 comme tête de pont du développement commercial du groupe en Asie. 2.4 METALLIANCE -intégration globale depuis le 1er juillet 2020 suite à l'acquisition de 51,42 % du capital METALLIANCE est une Société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles. Elle conçoit et construit des équipements pour la réalisation d'infrastructures dans l'univers des transports (routiers, ferroviaires, métros), et de l'énergie (pétrole et gaz, gaz, vapeur…). Depuis juillet 2020, METALLIANCE fait partie de GAUSSIN, groupe d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport de marchandise et de la mobilité propre et intelligente. 2.5 GAUSSIN ADVANCE MOBILITY- intégration proportionnelle Cette société, détenue à hauteur de 49% par GAUSSIN SA, est une joint-venture créée avec la société AL-ATTIYA MOTORS, qui en détient 51%, et qui sera dédiée à l'assemblage des véhicules électriques développés par GAUSSIN. 2.6 GAUSSIN NORTH AMERICA- intégration globale La société GAUSSIN a créé une filiale afin de mener son déploiement commercial en outre-Atlantique. Cette nouvelle entité va accélérer la commercialisation des véhicules électriques et à hydrogène GAUSSIN suite aux partenariats stratégiques signés avec Magna, Plug Power et Robotic Research. La société GAUSSIN NORTH AMERICA est détenue à 100 % et est consolidée selon la méthode d'intégration globale. 2.7 METALLIANCE PTY LTD- intégration globale METALLIANCE PTY LTD est une filiale australienne nouvellement créée et détenue à 100 % par METALLIANCE. Cette entité est détenue à 100 % et est consolidée selon la méthode d'intégration globale. 2.8 GAUSSIN H2 RACING TRUCK- G.H.R.- intégration globale La société GAUSSIN a créé une filiale pour notamment supporter tous les coûts liés à sa participation au rallye du DAKAR ainsi que les opération MARKETING autour de cet évènement. Cette entité est détenue à 99.9% et est consolidée selon la méthode d'intégration globale. 2.9 GAUSSIN CHINA CO LTD. - intégration globale La société GAUSSIN a créé une filiale basée à Shanghai pour assurer le développement commercial en Chine. Cette entité est détenue à 100 % et est consolidée selon la méthode d'intégration globale. 2.10 GAZE- intégration proportionnelle Cette société, détenue à hauteur de 49% par GAUSSIN SA, est une joint-venture créée avec la société NEXPORT, qui en détient 51%, et qui sera dédiée à l'assemblage des véhicules électriques développés par GAUSSIN 3 ACTIVITÉ DU GROUPE AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2022 Le groupe GAUSSIN a connu au premier trimestre 2022 des succès majeurs qui lui ont apporté une reconnaissance des acteurs globaux du secteur de la mobilité et de la logistique. En janvier 2022, la technologie pionnière du groupe dans l'hydrogène a permis à GAUSSIN de participer avec succès au Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®. Ce véhicule, premier camion hydrogène au monde à s'engager dans la course génère zéro émission de CO2. Il a été développé en à peine un an par les équipes R&D de GAUSSIN et a entamé depuis lors une tournée mondiale, le H2 World tour, qui vise à renforcer la notoriété du groupe et promouvoir sa technologie afin de déployer de futures licences et d'amplifier les ventes des produits phares de la gamme.

Enfin, en mars 2022, Christophe Gaussin a été sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale à Paris dans le cadre des Hydrogénies - Trophées de l'hydrogène. 3.1 Activité industrielle L'activité industrielle du groupe GAUSSIN est segmentée en 6 gammes : 3

L'activité Logistique (12% du chiffre d'affaires du Groupe du 1 er semestre 2022) L'activité Portuaire (23% du chiffre d'affaires du Groupe du 1 er semestre 2022) L'activité Aéroportuaire (0% du chiffre d'affaires du Groupe du 1 er semestre 2022) L'activité Smart Cities (0% du chiffre d'affaires du Groupe du 1 er semestre 2022) L'activité du sous-terrain et autre de METALLIANCE (48% du chiffre d'affaires du Groupe du 1 er semestre 2022) L'activité Marketing (17% du chiffre d'affaires du groupe du 1 er semestre 2022) Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022, se répartit entre les secteurs d'activité suivant : L'activité Logistiquecorrespond à la conception et à la fabrication de véhicules totalement électriques dédiés à la manutention des remorques, semi-remorques et swap body (container sur pieds) sur des plateformes logistiques. Ces véhicules permettent de remplacer un tracteur routier sur site, afin de libérer celui-ci pour des activités de transport sur longues distances et cible principalement le secteur de l'industrie, de la distribution, de la logistique et des transports. Cette activité intègre aussi le secteur dit MTO (Make to Order) qui correspond à une activité liée à la conception et à la fabrication de machine pour le transport de charges lourdes (+ 500 tonnes), selon les spécifications techniques demandées par le client. La gamme de véhicules composée de tracteur de parc l'ATM, l'ASBM et le TSBM permet de couvrir l'ensemble des fonctions recherchées par les opérateurs de centres logistiques avec le transport de tous types de remorques, semi-remorques et swap bodies (container su pied). La gamme est exclusivement électrique et disponible avec différents niveaux de conduite autonome afin de répondre aux contraintes des opérateurs en termes de respect de l'environnement, de productivité, de disponibilité, de réduction d'erreur et d'amélioration de la sécurité. Cette activité a généré un chiffre d'affaires de 3.097 K€ au cours du 1er semestre 2022. L'activité Portuairecorrespond à la conception et à la fabrication de véhicules destinés au transport horizontal de containers entre les zones de quai et les zones de stockage dans les terminaux portuaires à containers. Il s'agit principalement de tracteurs électriques attelés à des remorques portuaires ou des véhicules « tout en un » de type AGV Automated Guided Vehicle. La gamme composée de l'APM75T, de l'AGV PERFORMANCE et de l'AIV REVOLUTION est exclusivement électrique et disponible avec différents niveaux de conduite autonome afin de répondre aux contraintes des opérateurs en termes de respect de l'environnement, de productivité, de disponibilité, de réduction d'erreur et d'amélioration de la sécurité. Cette activité a généré un chiffre d'affaires de 6.099 K€ au cours du 1er semestre 2022. L'activité Aéroportuairecorrespond à la conception et à la fabrication de véhicules dédiés à la manutention de conteneurs bagages ou de palettes cargo dans le domaine aéroportuaire en sous-terrain, dans un terminal cargo ou au sol à proximité des aires de stationnement des avions. La gamme AAT est constituée de véhicules pouvant transporter 4, 6 ou 8 ULD avec un système « tout en un » permettant un positionnement des ULD et palettes Cargo en paire dans le sens de la largeur réduisant de moitié la longueur d'un convoi pour la même quantité de marchandises avec une vitesse plus de 2 fois supérieure pouvant atteindre 35 Km/h. La gamme AAT est une réponse simple, efficace et immédiate aux aéroports connaissant une congestion importante au sol créée par les flux croissants de centaines de véhicules destinés aux transports de bagages, de marchandises, de nourriture, les véhicules destinés aux nettoyages, aux déplacements des avions et à la mobilité des passagers et du personnels. La gamme AAT est exclusivement électrique et disponible avec différents niveaux de conduite autonome afin de répondre aux contraintes des opérateurs en termes de respect de l'environnement, de productivité, de disponibilité, de réduction d'erreur et d'amélioration de la sécurité. Cette activité n'a pas généré de chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2022. L'activité Smart Citiescorrespond au développement d'une nouvelle solution de mobilité des personnes pour le « premier et dernier kilomètres » afin de connecter les transports principaux avec les destinations finales et origines. La « smart city » ville intelligente est un nouveau concept de développement urbain. Il s'agit d'améliorer la qualité de vie des citadins en rendant la ville plus adaptative et efficace, à l'aide de nouvelles technologies qui s'appuient sur un écosystème d'objets et de services dont les nouveaux modes de transport. Le bus électrique et autonome e-AB est basé sur une plateforme autonome éprouvée de bus homologué pour le transport public de Bluebus du Groupe Bolloré. L'e-AB est équipée de batterie LMP®, Lithium tout solide qui se distingue par sa forte densité énergétique et sa sécurité d'utilisation. Cette activité n'a pas généré de chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2022. L'activité du sous-terrain et des véhicules spéciaux de METALLIANCE Les travaux souterrains avec les engins comme le BUTOR, le MENRIDER, le TRAIN SUR PNEUS, 4