Gaussin : Rapport de gestion Décembre 2022

électriques et hydrogènes. GAUSSIN SA bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility.

2.2 LEADERLEASE - intégration globale

Société ayant pour objet la détention indirecte d'un parc foncier par ses filiales SCI Hall 7, SCI Hall 8, SCI Hall 9bis et SCI

Grand Vergers.

Les détentions foncières concernent les bâtiments industriels occupés par GAUSSIN SA à Héricourt (70400). En 2014, la SCI Grands Vergers a acheté un terrain de 4 hectares à Héricourt situé « aux Guinnottes » pour construire un site de démonstration pour les matériels conçus par le groupe GAUSSIN.

La société LEADERLEASE a pour objectif de proposer à la vente et à la location les produits construits par le Groupe GAUSSIN. Elle a été sortie de la cote le 13 mars 2018.

Le 23 Juin 2022, la société GAUSSIN a acquis 187.271 actions de la société LEADERLEASE sur un total de 187.275 titres pour un montant de 37 k€ faisant passer son taux de détention de 99,98% à 99,998%. La participation complémentaire n'entraîne pas de changement de périmètre.

2.3 GAUSSIN ASIA PACIFIC - intégration globale

Société dénommée GAUSSIN ASIA lors de sa constitution, filiale à 100% de GAUSSIN SA, de droit singapourien, créée en mai 2010 comme tête de pont du développement commercial du groupe en Asie.

2.4 METALLIANCE - intégration globale

Société industrielle établie à Saint-Vallier en Saône et Loire, avec laquelle GAUSSIN a établi une collaboration industrielle dans le domaine de la fabrication d'éléments entrant dans la construction des automoteurs GAUSSIN SA.

Les échanges industriels et commerciaux entre le groupe GAUSSIN et METALLIANCE se font aux conditions d'usage du marché

et l'information financière porte exclusivement sur le montant des échanges facturés entre entreprises liées.

Le rapprochement entre GAUSSIN et METALLIANCE, permet de réaliser des synergies fortes sur les marchés des équipements

mobiles et autour des technologies de batteries électriques et véhicules autonomes, de renforcer la présence à l'international

et de développer et optimiser les capacités industrielles des deux sociétés. GAUSSIN et METALLIANCE présentent une grande

complémentarité des savoir-faire, des moyens d'étude et de réalisation. Pour GAUSSIN, cette acquisition a renforcé sa

stratégie de croissance par l'apport de marques iconiques à la rentabilité établie depuis de nombreuses années. En effet, avec 7 marques reconnues et plus de 700 véhicules en opération à travers le monde, METALLIANCE propose des solutions personnalisées et innovantes en Europe, Russie, Etats-Unis et Moyen-Orient à travers son réseau de 10 distributeurs. La société est notamment l'inventeur du Train Sur Pneus et du Véhicule Multi Service, utilisés pour la construction et la rénovation de tunnels. METALLIANCE a par exemple placé des équipements pour les travaux des métros de Londres, Los Angeles, San Francisco, Sao Paulo, le Caire et Sydney et est actuellement présente sur les chantiers du futur métro du Grand Paris avec notamment des Trains Sur Pneus Full Elec.

2.5 GAUSSIN ADVANCE MOBILITY- intégration proportionnelle

Cette société, détenue à hauteur de 49% par GAUSSIN SA, est une joint-venture créée avec la société AL-ATTIYA MOTORS,

qui en détient 51%, et qui est dédiée à l'assemblage des véhicules électriques développés par GAUSSIN.

2.6 GAUSSIN NORTH AMERICA- intégration globale

La société GAUSSIN a créé une filiale afin de mener son déploiement commercial en outre-Atlantique. Cette nouvelle entité va accélérer la commercialisation des véhicules électriques et à hydrogène GAUSSIN suite aux partenariats stratégiques signés avec Magna, Plug Power et Robotic Research. La société GAUSSIN NORTH AMERICA est détenue à 100 % et est consolidée selon la méthode d'intégration globale.

2.7 METALLIANCE PTY LTD- intégration globale

METALLIANCE PTY LTD est une filiale australienne détenue à 100 % par METALLIANCE et est consolidée selon la méthode d'intégration globale.

2.8 GAUSSIN H2 RACING TRUCK- G.H.R.- intégration globale

La société GAUSSIN a créé une filiale pour notamment supporter tous les coûts liés à sa participation au rallye du DAKAR ainsi que les opération MARKETING autour de cet évènement. Cette entité est détenue à 99.9% et est consolidée selon la méthode d'intégration globale.

2.9 GAUSSIN CHINA CO LTD.- intégration globale

La société GAUSSIN a créé une filiale basée à Shanghai pour assurer le développement commercial en Chine. Cette entité est détenue à 100 % et est consolidée selon la méthode d'intégration globale.

2.10 GAUSSIN NEXPORT PTY - intégration proportionnelle

Cette société, détenue à 49% par GAUSSIN S.A., est une joint-venture créée avec la société NEXPORT, qui en détient 51% et qui est dédiée à l'assemblage des véhicules électriques développés par GAUSSIN.

2.11 GAUSSIN UK LTD - intégration globale

La société GAUSSIN a créé une filiale basée à Wickford à côté de Londre pour assurer le développement commercial au Royaume-Uni. Cette entité est détenue à 100 % et est consolidée selon la méthode d'intégration globale.