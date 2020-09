Gaussin : accord de distribution avec une filiale de Bolloré

01/09/2020 | 18:33

Le groupe Gaussin annonce ce soir la signature d'un accord de distribution exclusif du Bluebus 6 mètres électrique de Bluebus, filiale du groupe Bolloré, au Moyen-Orient (Qatar, Turquie, Emirats Arabes Unis, Oman, Koweit, Bahrein et Israel) et un accord de distribution non-exclusif dans le reste du monde, hors France.



'Véhicule phare de la gamme Bluebus, le Bluebus 6 mètres est une solution de transport de personnes axée sur la sécurité, la performance et le respect de l'environnement. Commercialisé depuis 2012, il est actuellement exploité dans plus de 60 agglomérations réparties sur 8 pays', explique le groupe, qui en assurera donc la distribution.



D'une capacité de 23 personnes, le BB6M embarque 90 kW/h de batteries et peut rouler jusqu'à 50 km/h.



