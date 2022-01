Gaussin : activité en hausse de 30% en 2021

Gaussin, une société d'ingénierie spécialisée dans les secteurs du transport et de la logistique, a fait état mardi soir d'une forte accélération de la croissance de son activité en 2021.



Le groupe français, qui développe des tracteurs électriques et des camions autonomes, annonce que son chiffre d'affaires et ses revenus de licences ont atteint 52,8 millions d'euros l'an dernier, contre 40,6 millions un an plus tôt, soit une progression de 30%.



Le spécialiste de la mobilité propre et intelligente des marchandises et des personnes fait également part d'excellentes perspectives grâce à un carnet de commandes qui atteignait 77,1 millions d'euros fin 2021, contre 67,9 millions d'euros un an plus tôt.



Gaussin - qui déjà vendu une douzaine de ses licences depuis le lancement de cette stratégie en 2019 - s'est donné comme objectif d'en signer 40 de plus dans les 24 mois à venir.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Gaussin affichait un gain de l'ordre de 8% suite à cette publication.



