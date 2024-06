Gaussin : cession de sa participation majoritaire dans Gama à Macnica

Gaussin, spécialiste des solutions de transport et de logistique innovantes, annonce la cession de sa participation majoritaire dans Gama (Gaussin-Macnica-Mobility) à son partenaire Macnica. Cette transaction inclut l’ensemble des titres et créances détenus par Gaussin dans Gama, née de la reprise des actifs de la société Navya en avril 2023. Cette co-entreprise, dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises était initialement détenue par Gaussin à 51% et Macnica à 49%.



Gaussin a décidé de cette cession pour se recentrer sur ses activités rentables à court terme, à savoir les véhicules électriques "off-road" (logistique), APM (portuaire) afin de mieux répondre aux attentes de ses clients.



La vente des actifs renforce la trésorerie de l'entreprise et permet de financer une partie des besoins financiers du plan de sauvegarde.



Cette cession réduit également les couts opérationnels et de R&D. L'équipe dédiée aux développements du logiciel de conduite autonome ayant été depuis transféré vers Gama.