Gaussin : chiffre d'affaires en hausse de 29% au premier semestre

Après une hausse de 30% de ses revenus en 2021, Gaussin a enregistré une forte progression de 29% de son activité au premier semestre 2022, à 26,5 millions d'euros. Le groupe a bénéficié de l'excellente performance de l'ensemble de la gamme zéro émissions. La branche portuaire a plus que doublé son activité par rapport au premier semestre 2021. Le groupe assure être aujourd'hui engagé dans une dynamique de croissance qui est appelée à s'accélérer et qui lui permet de confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires et de revenus des licences de 75 millions d'euros sur l'exercice en cours.