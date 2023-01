Gaussin : croît ses revenus de 8,6% en 2022

Le groupe Gaussin a réalisé un chiffre d'affaires consolidé (hors licences) de 57 millions d'euros au cours de l'exercice 2022, soit une hausse de 39% par rapport à 2021. Le produit des licences s'est élevé, quant à lui, à 0,3 million d'euro. Le total des produits de l'activité s'élève ainsi à 57,3 millions d'euros en 2022, contre 52,8 millions d'euros en 2021, soit une croissance des revenus de 8,6 % en 2022. L'entreprise française spécialisée dans la construction dispose d'une trésorerie de 9,8 millions d'euros au 31 décembre contre 8 millions d'euros au 30 juin 2022.



La trésorerie soutient l'augmentation des stocks de matières premières et en-cours liée à la forte croissance de l'activité. Elle progresse malgré tout de 1,8 million d'euro.



Son carnet de commandes, hors redevances sur les ventes futures (royalties), s'élève à 130 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre 77 millions d'euros au 31 décembre 2021 (+68 %).



En raison de l'annulation, contestée par Gaussin, de la licence signée en mai 2022 avec le canadien Charbone Hydrogene et de glissements de calendrier sur des appels d'offre internationaux, le groupe n'a pu atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 75 M€ fixé pour 2022.



Néanmoins, le succès remporté en fin d'année, le niveau historique du carnet de commande et les perspectives sur ses différents marchés cibles amènent Gaussin à confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires de 100 M€ en 2023 que le groupe espère même dépasser.



Pour cela, l'accent est mis sur 4 axes stratégiques : la montée en puissance industrielle ; viser trois marchés internationaux en forte croissance ; la stratégie de licences ; et un management interne optimisé.