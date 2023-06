Gaussin : les ambitions nord-américaines saluées en Bourse

Gaussin a annoncé mardi son intention d'accélérer sa stratégie nord-américaine grâce à une montée en puissance de la production de son site de Saint-Vallier, une initiative saluée en Bourse de Paris.



Le groupe de logistique, spécialisé dans les transports de marchandises et de personnes, dit viser un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars en 2025 aux Etats-Unis.



Il prévoit par ailleurs d'orchestrer une progression vers une production locale complète à un horizon de trois ans, sous l'impulsion de la forte croissance de son marché et de la signature de partenariats stratégiques.



La société assure que son site industriel situé à Saint-Vallier, en Saône-et-Loire, est prêt à répondre aux exigences de production des plus de 300 tracteurs de parc électriques devant être livrés aux Etats-Unis d'ici la fin de 2023



La capacité totale de l'usine atteint actuellement 2.400 véhicules par an, incluant les ATM (transport logistique), APM (portuaire) et MSV (sous-terrain).



Toutes ces annonces, effectuées à l'occasion des journées portes ouvertes du site de Saint-Vallier, étaient saluées en Bourse, l'action Gaussin progressant de plus de 3% mardi à la Bourse de Paris.



Le titre affiche un gain de plus de 34% sur le mois écoulé.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.