Gaussin : A suivre aujourd'hui

Gaussin et Microvast, un spécialiste des batteries de nouvelle génération pour véhicules commerciaux et spécialisés, ont annoncé un partenariat visant à intégrer la nouvelle génération de batteries du second pour les applications de " skateboard " électrique et hydrogène de Gaussin. Ce dernier a lancé en avril 2021 le 1er " skateboard " au monde pour camions routiers classe 8 tracteur ou porteur de 18t à 44t, hydrogène ou tout électrique, une plateforme roulante, polyvalente et modulaire destinée aux différents acteurs du marché.



La solution s'adresse aux constructeurs traditionnels de camions comme aux nouveaux entrants, mais aussi aux carrossiers et aux acteurs du logiciel de navigation autonome. Plus largement, le skateboard cible l'ensemble des acteurs souhaitant avoir accès à une plateforme hydrogène et électrique pour un transport propre et intelligent.



Grâce à son usine de Clarksville dans l'Etat du Tennessee, prévue pour être opérationnelle en 2022, Microvast sera en mesure de livrer Gaussin et ses futurs licenciés américains directement depuis son usine américaine qui produira localement les cellules, les modules et les packs assemblés, permettant ainsi de fiabiliser et de raccourcir sa chaine logistique et de poursuivre la construction d'écosystèmes locaux dans chaque région du monde afin d'accompagner la croissance du groupe.



Un schéma identique est prévu en Europe où Microvast pourra livrer les besoins Européens de Gaussin pour l'ensemble de la gamme de produits actuels et futurs depuis son usine de Ludwigsfelde en Allemagne.