Test chez 2 grands acteurs de la logistique et du e-commerce aux Etats-Unis et en Europe mi-2021

GAUSSIN Manugistique (ALGAU - FR0013495298) présente « Zero-emission Yard Automation », sa nouvelle solution de tracteur à hydrogène autonome équipé d'un bras robotisé, qui est destinée aux grands acteurs de la logistique et du e-commerce.

Cette technologie de rupture développée à la demande de différents clients sera testée chez deux grands acteurs de la logistique et du e-commerce aux États-Unis et en Europe mi-2021.

Une solution clé en main, zéro émission, pour améliorer l'efficacité des processus, la productivité et la sécurité dans les centres logistiques

Les grands centres logistiques de la distribution ou du e-commerce reçoivent plusieurs dizaines de milliers de camions par an et sont soumis à des cadences très soutenues.

Pour garantir une livraison chez un particulier en 24h ou en juste à temps en magasin, les opérateurs logistiques doivent mettre en place des processus et des technologies fiables avec un très haut niveau de productivité.

Pour cela, l'organisation autour du centre logistique doit être aussi efficace que les systèmes de tri ayant fait leurs preuves à l'intérieur de l'entrepôt.

Pour répondre à la demande des acteurs de la logistique pour des solutions automatisées et respectueuses de l'environnement, GAUSSIN a développé une solution complète pour le mouvement des remorques, semi-remorques et caisses mobiles entre les zones de parkings des équipements et les quais.

Une combinaison de technologies qui redéfinit la nature du tracteur de parc

La nouvelle solution « Zero Emission Yard Automation » de GAUSIN est basée sur :

Les plateformes véhicules ATM et TSBM en version hydrogène déjà déployée en version électrique auprès de 40 enseignes.

La technologie de navigation autonome GAUSSIN permettant aux véhicules de se localiser, de comprendre leur environnement et d'adapter leur conduite en toute sécurité en fonction des évènements sur leur parcours.

Un logiciel de supervision et d'orchestration de flottes permettant de recevoir les ordres de missions de l'opérateur logistique et de les distribuer de manière optimale à chaque véhicule.

Un bras robotisé embarqué sur le véhicule qui permet la connexion et la déconnexion des connecteurs d'air et d'électricité liant la remorque et le tracteur. Le bras robotisé utilise ses caméras pour reconnaitre automatiquement les types de connecteurs et la manœuvre de connexion associée pour exécuter cette fonction clé du système logistique.

Tests en opérations réelles prévus mi-2021 chez deux grands acteurs du e-commerce et de la logistique

Des essais en opérations réelles de la solution complète sont prévus chez deux grands opérateurs du e-commerce et de la logistique aux États-Unis et en Europe. L'objectif de ces tests est de confirmer la performance du système dans la configuration des sites clients et prévoir un déploiement commercial avant la fin de l'année 2021.

Lien vidéo : https://youtu.be/DNUxY1BIKW0

Prochains rendez-vous

Evénement de lancement : 27 avril 2021

Assemblée générale des actionnaires de METTALIANCE : 11 mai 2021

Assemblée générale des actionnaires de GAUSSIN : 18 mai 2021

SIA : les 16 & 17 juin 2021 à Belfort

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur https://www.gaussin.com

