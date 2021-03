Gaussin : Groupe GAUSSIN publie des résultats consolidés 2020 en forte progression 16/03/2021 | 18:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Chiffre d'affaires et licences : 40,6 M€ contre 18,8 M€ en 2019 EBITDA de 5,1 M€ contre 3,5 M€ Résultat d'exploitation de 3,5 M€ contre -5,4 M€ Résultat net positif à 1,3 M€ contre -2,9 M€ Trésorerie consolidée de 16,3 M€ contre 3,4 M€ Carnet de commandes ferme de 67,9 M€ contre 17,6 M€ * Inclus Métalliance consolidé à 100 % depuis le 1er juillet 2020. GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce avoir réuni son Conseil d'administration le 15 mars 2021 et avoir arrêté les comptes semestriels consolidés clos au 31 décembre 2020, revus par les Commissaires aux comptes. Opinion des commissaires aux comptes L'opinion des commissaires aux comptes est ainsi formulée : Les procédures d'audit de ces comptes consolidés sont en cours ; le rapport des commissaires aux comptes n'est pas encore formellement émis car les procédures sur les vérifications spécifiques et les travaux de fin de mission restent à réaliser. Néanmoins, l'opinion des commissaires aux comptes sera formulée ainsi : Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes consolidés de la société GAUSSIN relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020 tels qu'ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Poursuite de l'évolution stratégique de la Société Les résultats 2020 reflètent à la fois une forte hausse du chiffre d'affaires et revenus des licences et une très nette amélioration de la rentabilité du Groupe malgré l'impact de la crise liée au covid-19, qui a perturbé la production pendant près d'un trimestre. La crise sanitaire n'a nullement remis en question les ambitions de GAUSSIN. Au contraire, le Groupe profite de la rapide montée en puissance du E-commerce au niveau mondial qui favorise les acteurs de la mobilité propre et intelligente tels que GAUSSIN. Le Groupe tire également les fruits de sa stratégie de licences. Avec un programme de R&D qui arrive à maturité, GAUSSIN nourrit une très forte ambition avec la perspective dès 2021 de mises sur le marché de nombreux nouveaux véhicules et de déploiements de nombreuses licences. Cette stratégie se décline sur plusieurs axes : L'activité de licence : GAUSSIN a d'abord attribué en 2018 (cf le CP 2 octobre 2018) un contrat de licence exclusive de 20 ans avec la branche des systèmes terrestres de ST Engineering, une multinationale singapourienne spécialisée dans la technologie, lui permettant de fabriquer et commercialiser l'AGV FULL ELEC PERFORMANCE® à charge ultra-rapide. Puis une licence exclusive à Qatar Railways Company, couvrant la gestion de flotte de véhicules manuels et autonomes au Qatar (cf. CP 24 juin 2019). Cette activité de licence s'est renforcée avec l'octroi d'une licence exclusive à Al Attiya Motors en juillet 2020 (cf. CP 16 juillet 2020). Cette licence, qui a été comptabilisée au second semestre 2020, est emblématique de la stratégie de déploiement rapide de la technologie GAUSSIN. Le développement avec Total (cf. CP 25 mai 2020) du premier camion avitailleur ART (Aircraft Refueller Transporter) 100% électrique au monde. Destiné au site industriel d'Airbus à Toulouse, ce prototype sera capable de tracter deux citernes de 30 tonnes de carburant chacune. Il devrait être livré au cours du 4ème trimestre 2021. Le rachat de la société Métalliance (cf. CP 1 juillet 2020). Elle permet à GAUSSIN d'adresser le marché des engins de logistique de chantiers du BTP et notamment tunneliers, et de développer des synergies de savoir-faire avec des capacités de production en séries. Les versions électriques de l'ATM et l'APM, confirment leur succès : le distributeur Blyyd a passé commande de 150 ATM en juillet 2020 (cf. CP 06 juillet 2020) et le véhicule est déjà utilisé aujourd'hui par 27 enseignes. Les premiers APM électriques sont, quant à eux, en opération depuis septembre 2020 sur le port d'Abidjan opéré par Bolloré Ports et depuis décembre sur le port maritime de Hamad (Qatar) opéré par QTerminals. La distribution du Bluebus hors de France, annoncée dans le cadre du renforcement du partenariat liant le GAUSSIN à Bolloré (cf. CP 01 septembre 2020), qui prévoit un accord de distribution exclusif du Bluebus 6 mètres électrique par GAUSSIN au Moyen-Orient (Qatar, Turquie, Emirats Arabes Unis, Oman, Koweït, Bahreïn et Israël) et un accord de distribution non-exclusif dans le reste du monde, hors France. Fin février (cf. CP du 22 février 2021), le Groupe a annoncé l'acquisition de 10 Bluebus avec l'objectif de les transformer en véhicules autonomes pour des applications sur route que le groupe va commercialiser. Le renforcement de la présence de GAUSSIN au Qatar avec la création d'une joint-venture avec Al Attiya, dénommée G.A.M.E (GAUSSIN Advanced Mobility Electric), qui a installé à Doha deux unités d'assemblage de véhicules électriques et autonomes GAUSSIN dans la zone franche (Qatar Free Zone) de Ras Bufontas (cf. CP 21 septembre 2020). Le Groupe a procédé le 13 décembre (cf. CP 14 décembre 2020) à la mise en service des premiers véhicules électriques assemblés au Qatar : des tracteurs portuaires électriques APM 75T destinés à QTerminals, opérateur portuaire qui gère et exploite le port maritime de Hamad. L'extension de la gamme aux véhicules à hydrogène avec le lancement prometteur des véhicules ATM-H2 et APM-H2 fonctionnant à l'hydrogène (cf. CP 06 octobre 2020). A l'occasion de la présentation de ces nouveaux véhicules début octobre, GAUSSIN a annoncé un partenariat avec Faurecia qui va fournir les réservoirs à hydrogène (cf. CP 08 octobre 2020). Le développement dans l'hydrogène a été renforcé par un partenariat avec Plug Power Inc. (cf. CP 30 novembre 2020) visant à mettre sur le marché en 2021 une gamme de véhicules de transport GAUSSIN motorisés par ProGen. Entrée sur le marché du poids lourd routier avec l'annonce d'un accord avec Magna International (cf. CP le 26 novembre 2020). Magna concède à GAUSSIN une licence exclusive mondiale pour son châssis modulaire, ultra-léger et polyvalent destiné aux applications de poids lourds routiers électriques (BEV) et à hydrogène (FCEV). Cet accord, d'une durée de 20 ans, fait entrer GAUSSIN sur le marché du poids lourd routier. Le Groupe a par ailleurs annoncé en décembre sa participation à partir de l'édition 2022 au Dakar devenant ainsi la 1ere équipe au monde Camions 100% hydrogène à concourir au célèbre rallye. Développement des véhicules autonomes à travers l'accord stratégique signé avec Robotic Research qui fournira à GAUSSIN l'"AutoDrive™ Stack" qui sera intégré aux véhicules autonomes de GAUSSIN (cf. CP 17 décembre 2020). Le Groupe a également acquit le système de conduite autonome d'un groupe multinational d'ingénierie (cf. CP le 22 février 2021) afin de renforcer sa technologie dans ce domaine et de déployer rapidement des solutions d'automatisation des flux en milieux fermés et route publique. Les résultats annuels 2020 sont à interpréter à la lumière de cette stratégie de moyen et long-terme. Ils permettent d'être optimiste et confiant pour les mois qui viennent, notamment au vu du carnet de commandes ferme de 67,9 M€, qui démontre le dynamisme commercial du Groupe et la confiance que lui témoignent ses partenaires et clients. Chiffre d'affaires et revenus de licence en 2020 de 40,6 M€, contre 18,8 M€ l'an dernier, en augmentation de 115 % Le groupe GAUSSIN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 20,6 M€ au cours de l'exercice 2020 (+182 %) impacté notamment par l'acquisition en juillet 2020 de la société METALLIANCE (10,4 M€ de chiffre d'affaires sur le deuxième semestre 2020). Par ailleurs le Groupe a facturé 20,0 M€ de produits de licences en 2020 (+74%) liés à une licence exclusive de 20 ans avec Al Attiya Motors and Trading Co. portant sur ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux Smart cities Le total du chiffre d'affaires et revenus de licences s'élève ainsi à 40,6 M€ en 2020, contre 18,8 M€ en 2019, soit une croissance des revenus de plus de 115 % en 2020 (61% à périmètre comparable). Composition du chiffre d'affaires : L'activité logistique, qui s'articule autour de véhicules propres électriques (Gammes ATM, TSBM et MTO), a généré un chiffre d'affaires de 3,90 M€ en 2020. Gamme ATM FULL ELEC (Automotive Trailer Mover) dédiée au déplacement des semi-remorques sur les sites logistiques : livraison de 10 ATM en 2020, principalement sur des sites logistiques. En juillet 2020, le distributeur BLYYD a réalisé une commande ferme de 150 ATM® FULL ELEC, des véhicules destinés à des acteurs de premier plan des secteurs de la logistique et de la grande distribution. Cette nouvelle commande survient après trois autres commandes d'ATM FULL ELEC de la part de BLYYD pour un total de 46 véhicules depuis 2017. Ces ATM équipent notamment des sites de CARREFOUR SUPPLY CHAIN, KUEHNE NAGEL, GERFLOR, LEROY MERLIN, CDISCOUNT, CONFORAMA, AUCHAN, BUT, COLISSIMO, DECATHLON et YVES ROCHER. Leur livraison a permis de valider sur le terrain, à échelle réelle, les performances de l'ATM® FULL ELEC, ouvrant la voie à cette nouvelle commande de 150 véhicules. Gamme ASBM FULL ELEC (Automotive Swap Body Mover) dédiée au déplacement des remorques, semi-remorques et swap bodies (container sur pieds) sur les sites logistiques : il s'agit d'un véhicule, variante de l'ATM, co-développé avec des acteurs majeurs de la logistique. En 2020, dans le cadre du contrat-cadre mondial signé avec la société UPS, le Groupe a réalisé la première livraison d'un ASBM. Gamme MTO (Made To Order), activité historique du Groupe, a généré des livraisons auprès de plusieurs clients, dont STOLL-MANULOC, SOCODEI-EDF, FIDELEASE-PEUGEOT. L'activité portuaire qui s'adresse aux opérateurs des grands ports à travers le monde avec la gamme de véhicules de transport de containers avec chauffeurs (APM 75T) ou autonomes (AGV PERFORMANCE, AIV REVOLUTION et APM 75T AUTONOME), de batteries Power Pack Full Elec, ainsi que des Docking Stations, a généré 5,8 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice, contre 0,2 M€ en 2019 (+2 496%). L'activité liée à l'APM 75T affiche une croissance significative avec la livraison de 24 APM en 2020 à plusieurs clients BOLLORE et QTERMINALS. Revenus de licences : Après l'introduction en 2018 et le développement en 2019 de la stratégie de licences, l'exercice 2020 vient concrétiser cette stratégie avec la vente d'une licence permettant de générer des revenus de 20,0 M€. La nouvelle licence de 20,0 M€ a été vendue à la société Qatarie AL ATTIYA MOTORS (Cf CP du 16 juillet 2020). La signature de cette licence exclusive de 20 ans avec cet acteur clé au Qatar, portant sur ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux smart cities représente pour le Groupe une étape importante dans le développement de son business model de licences. Le contrat comprend non seulement le droit d'entrée initial de 20 millions d'euros, pour une exclusivité couvrant les principaux pays du Moyen-Orient, mais aussi des royalties comprises entre 3% et 5% pour les éventuels développements futurs. Ce nouveau partenariat valide la stratégie mise en œuvre par GAUSSIN pour valoriser son savoir-faire technologique. Cette stratégie permet un déploiement rapide à l'international des produits GAUSSIN, tant pour la distribution que la maintenance. Ainsi, moins de 6 mois après la signature de la licence, les premiers APM FULL ELEC ont été assemblés au Qatar. Une forte croissance de l'activité et un redressement de la rentabilité en 2020 Une activité produite en nette progression à 29,9 M€ en 2020 contre 12,5 M€ en 2019 Le Groupe GAUSSIN affiche en 2020 une croissance de son activité produite de +17,5 M€ (+140%) liée à la hausse du chiffre d'affaires (+13,3 M€ ; +182%) et l'augmentation de la production stockée (+3,7 M€). La société METALLIANCE affiche une activité produite de 14,2 m€ entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. Une marge opérationnelle de 10,8 M€ en 2020 contre 5,1 M€ en 2019 La marge opérationnelle est en hausse de 5,8 M€ (+114%) en lien avec la progression de l'activité mais également de l'amélioration du taux de marge sur chiffre d'affaires. L'EBITDA s'élève à 5,1 M€ contre 3,5 M€ en 2019 (+43 %) La croissance du chiffre d'affaires combinée à la facturation des licences permet d'atteindre un EBITDA d'exploitation de 5,1 M€ en 2020, en hausse de 43 % par rapport à l'année précédente. Le résultat d'exploitation s'élève à 3,5 M€ contre -5,4 M€ en 2019 Après des exercices impactés par le changement de business model du Groupe, l'exercice 2020 laisse apparaitre un résultat d'exploitation positif de 3,4 M€ contre une perte de -5,4 M€ en 2019. La société METALLIANCE affiche un résultat d'exploitation de 0,3 m€ entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. Le résultat net des sociétés intégrées avant impôts ressort à +2,1 M€ contre -3,1 M€ au 31 décembre 2020 Le résultat net part du groupe s'établit à +1,3 M€ contre une perte de -2,9 M€ au 31 décembre 2019. La société METALLIANCE affiche un résultat net part du groupe de 0,2 m€ entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. La trésorerie du Groupe GAUSSIN s'élève à 16,3 M€ au 31 décembre 2020 contre 3,4 M€ en 2019 (+382 %) Le Groupe, qui intègre depuis le 1er juillet la société METALLIANCE, dispose d'une trésorerie de 16,3 M€ au 31 décembre 2020 contre 3,4 M€ en 2019. L'endettement et les emprunts du Groupe ont augmenté de 15,3 M€ au 31 décembre 2020. La hausse des emprunts du Groupe en 2020 est principalement relative à : La souscription en 2020 par la société GAUSSIN de 4 emprunts garantis par l'Etat (PGE) pour un total de 4,7 M€ ;

L'endettement de la société METALLIANCE et TSI pour un total de 10,4 M€ dont 6,0 M€ d'emprunts garantis par l'Etat (PGE). Le montant total des emprunts et dettes financières du Groupe s'élève à 25,4 M€ au 31 décembre 2020 contre 10,1 M€ au 31 décembre 2019 et se compose de 14,5 M€ d'emprunt, 7,5 M€ d'avances BPI dont 5,4 M€ remboursables en cas de succès commercial et 2,8 M€ d'écritures de retraitement des matériels en location. Les capitaux propres augmentent de 5,9 M€ (+44 %) et s'élèvent à 19,5 M€ au 31 décembre 2020 La hausse des capitaux propres de 5,9 M€ au cours de l'exercice 2020 résulte des variations

suivantes : Augmentations de capital en numéraire de 1,2 M€, dans le cadre d'une augmentation de capital réalisées par placement privé et par usage de délégations à personnes dénommées, par décision du Conseil d'administration du 15 avril 2020 ;

Augmentations de capital par conversion des BSA et BSAR pour un total 3,4 M€ entre juin et novembre 2020 ;

Résultat bénéficiaire de la période de +1,3 M€. Perspectives de développement sécurisées grâce à un carnet de commandes de 67,9 M€ au 31 décembre 2020 et la montée en puissance de l'activité de licences** Le carnet de commandes du Groupe GAUSSIN, hors redevances sur les ventes futures (royalties), s'élève à 67,9 M€ (hors options) au 31 décembre 2020 contre 17,6 M€ au 31 décembre 2019 (+286 %). Le Groupe a engrangé plus de 50,3 M€ de nouvelles commandes depuis le 31 décembre 2019. Le carnet de commandes au 31 décembre 2020 comprend notamment : 152 ATM destinés à des acteurs de premier plan des secteurs de la logistique et de la grande distribution avec le distributeur BLYYD ;

3 AGV autonomes de la part de PRB (Produits de Revêtement du Bâtiment) pour le transport autonome de charges lourdes en milieu industriel ;

1 avitailleur pour TOTAL, premier camion avitailleur 100% électrique au monde, destiné au site industriel d'Airbus à Toulouse ;

6 AMDT pour la société Qatarie QAS QATAR AIRAYS ;

7 tracteurs portuaires de type APM FULL ELEC 75T pour le port CENTREPORT en Nouvelle-Zélande ;

8 automoteurs pour les clients DISNEY et APPROLIS ;

Le carnet de commandes de la société METALLIANCE pour 25,8 M€. Le groupe communique sur un carnet de commandes qui s'étale sur une durée longue, il peut exister soit un décalage, sans remettre en cause le carnet de commandes, soit des annulations totales ou partielles liées à l'activité du client, ce qui aurait alors un impact sur l'activité, les résultats et la situation financière de la Société. Il faut noter par ailleurs que d'une manière générale, la revue du carnet de commandes n'entre pas dans les missions des commissaires aux comptes. Acquisition de METALLIANCE au 1er juillet 2020, la création d'un Groupe Le Groupe GAUSSIN a annoncé l'acquisition définitive de METALLIANCE le 1er juillet 2020 dont il détient désormais 95,74% du capital. L'opération donne naissance à un groupe français d'ingénierie de plus de 200 personnes spécialisées dans la conception et la fabrication de produits et services industriels destinés à 5 marchés prioritaires : les ports, les aéroports, la logistique, les travaux souterrains et la pose de voies, et les smart cities. A compter de début juillet 2020, le Groupe GAUSSIN consolide à 100% par intégration globale METALLIANCE. Stratégie de déploiement commercial à l'échelle mondiale Un plan stratégique de développement commercial global basé sur 3 piliers va permettre dès 2021 au Groupe d'accélérer et maitriser son expansion internationale et garantir la croissance des différentes sources de revenus sur les secteurs en plein essor tels que les véhicules électriques, à hydrogène, autonomes et connectés pour accompagner le boom du e-commerce et ses impacts sur la logistique. Le programme Global Licensing dont l'objectif est de construire un réseau mondial de licenciés pour la fabrication locale de l'ensemble des technologies du Groupe. Projet de création d'une filiale dédiée aux véhicules et systèmes hydrogènes pour les applications mobiles et stationnaires que la société souhaite développer. Le développement de nouveaux partenariats stratégiques régionaux et internationaux, commerciaux, technologiques, financiers et de services afin de proposer des solutions clés en main adaptés à chaque marché et faciliter la signature de contrats de vente cadre globaux. Développement de nouveaux véhicules dans le cadre des partenariats stratégiques · Partenariat avec Siemens : un contrat mondial exclusif sur 2 ans portant sur la distribution exclusive par Siemens des solutions AGV de GAUSSIN destinées au transport d'ULD (containers et palettes aéroportuaires). L'AAT FULL ELEC Automotive Airport Transporter présenté dans le cadre du salon InterAirport à Munich en 2019 et l'AMDT FULL ELEC Automotive Multi-Directional Transporter sont 2 véhicules propres issus de la collaboration avec Siemens Logistics et sont actuellement en phase d'appel d'offres et de préparation de tests dans de grands hubs aéroportuaires mondiaux. · Partenariat avec Bolloré : un contrat cadre avec droit préférentiel sur 7 ans concernant l'intégration de la batterie LMP® de Blue Solutions dans les véhicules GAUSSIN et le codéveloppement du véhicule APM 75T destiné au transport de containers en zone portuaire. Bolloré Port opère 23 ports dans le monde et GAUSSIN a signé en 2019 un contrat cadre intégrant un droit préférentiel sur 7 ans et une 1ère commande pour le Port d'Abidjan dont la livraison est finalisée. · GAUSSIN et Bluebus du Groupe Bolloré ont également signé en 2019 un contrat de partenariat concernant l'autonomisation du bluebus 6 mètres avec lequel GAUSSIN a participé et remporté le concours mondial du véhicule autonome à Dubaï dans la « Catégorie Leader - Best Energy and Environmental Sustainability ». · Partenariat avec ST Engineering : un contrat exclusif pour la distribution de la gamme STROBO sur 3 ans. En novembre 2019, GAUSSIN a signé un accord de distribution exclusif de la gamme de solutions de manutention logistique « STROBO » de ST Engineering Land Systems (STELS) pour la France, la Belgique, la Suisse, la Russie, la Turquie et le Moyen Orient et non exclusif pour le reste de l'Union européenne, excluant l'Italie. En proposant un complément de gamme avec les solutions de véhicules et logiciels STROBO à ses clients existants, GAUSSIN souhaite élargir son portefeuille produits et logiciels à l'«Intralogistique». · Partenariat Vasco visant à développer le premier système 100% automatisé avec guidage sans infrastructure (sans aucun équipement au sol) pour le transfert de conteneurs dans les terminaux portuaires. Il vise également à démontrer l'efficacité du système en conditions réelles. Une démonstration d'une flotte de véhicules AIV REVOLUTION 100% autonomes et 100% électriques et équipés du système ADV (Autonomous Driving Vasco) a été réalisée en mai 2019 sur le Port de Dourges (Nord-Pas-de-Calais). La phase projet de Recherche et Développement est dorénavant terminée et il passe en phase de commercialisation. L'AIV REVOLUTION connait un fort intérêt de la part des opérateurs de ports brown fields (ports existants) grâce à l'automatisation immédiate qu'il permet sans arrêter les opérations et sans installations d'infrastructure, combiné à une vitesse d'opération supérieure. · Partenariat BLYYD : le distributeur BLYYD renforce son partenariat avec GAUSSIN au travers d'un nouveau contrat pour la fourniture de 150 ATM minimum sur les 5 prochaines années qui viendront étoffer la flotte actuelle de 46 véhicules utilisés par 27 enseignes de la grande distribution et de l'industrie. Aujourd'hui, ce sont plus de 490 000 kms qui ont été parcourus, dont 300 000 kms uniquement en 2020, par ce tracteur de parc 100% électrique affichant une grande robustesse. · Partenariat avec HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES, INC. : une augmentation de capital avait été annoncée dans un communiqué de presse du 7 août 2020 d'un montant de 885.032,37 euros, prime d'émission incluse, par émission de 89.307 actions nouvelles réservée à Hyperloop Transportation Technologies, Inc. (HTT) suite à la signature d'un contrat de partenariat avec HTT annoncé le 30 octobre 2019. Les parties n'ayant pas trouvé un accord définitif sur la mise en œuvre de leurs accords, le contrat est résolu et par conséquent, l'augmentation de capital susmentionnée est devenue nulle et non avenue, conformément aux stipulations contractuelles. · Partenariat TOTAL : GAUSSIN et TOTAL vont développer l'ART (Aircraft Refueller Transporter), 1er avitailleur 100% électrique ART au Monde en s'appuyant sur le savoir-faire de SAFT (filiale de TOTAL) pour le choix des batteries qui équiperont ce véhicule. L'ART aura une capacité de transport de 80 000 litres de carburant, avec le dispositif d'avitaillement (Fardeau) embarqué. Un premier véhicule sera mis en exploitation sur le site AIRBUS de Toulouse et entrainera la signature d'un contrat cadre avec TOTAL pour plusieurs années. Ce partenariat ouvre également la voie au développement commun d'une flotte de véhicules innovants spécifiquement dédiée à l'aviation. · Partenariat avec Al-Attiya et JV GAME : GAUSSIN a octroyé une licence exclusive de 20 ans à Al Attiya Motors and Trading Co., une société du groupe Al Attiya, portant sur ses véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports, à la logistique et aux Smart cities. Le contrat comprend un droit d'entrée initial de 20 millions d'euros, des royalties situées entre 3 et 5% pour les développements futurs et une exclusivité couvrant les principaux pays du Moyen-Orient. Pour accompagner l'octroi de cette licence GAUSSIN et Al Attiya Motors ont décidé de créer une joint-venture dénommée GAME (GAUSSIN Advanced Mobility Electric) pour accélérer le déploiement des véhicules GAUSSIN Smart et sans émissions dans la région. GAME est établie dans la zone franche du Qatar, une plateforme de classe mondiale offrant des opportunités et des avantages exceptionnels pour se développer dans la région et dans le monde. · Partenariat Magna International : Fin décembre 2020, le groupe américain a concédé à GAUSSIN une licence exclusive mondiale pour son châssis modulaire, ultra-léger et polyvalent destiné aux applications de poids lourds routiers électriques (BEV) et à hydrogène (FCEV). Cet accord, d'une durée de 20 ans, fait entrer GAUSSIN sur le marché du poids lourd routier et renforce les activités de GAUSSIN dans la mobilité propre. · Partenariat Robotic Research : GAUSSIN et Robotic Research ont conclu un accord stratégique en décembre 2020 pour collaborer à la fourniture de solutions de véhicules autonomes avec la technologie AD Kit de Robotic Research aux opérations de flottes dans leurs secteurs cibles respectifs. · Partenariat Plug Power : GAUSSIN renforce sa montée en puissance dans l'hydrogène avec un partenariat avec Plug Power Inc. visant à mettre sur le marché en 2021 une gamme de véhicules de transport GAUSSIN motorisés par ProGen. Ce partenariat avec cet acteur américain reconnu de l'hydrogène contribue par ailleurs au développement de GAUSSIN sur le marché nord-américain. Principaux événements depuis le début de l'exercice 2021 Création de GAUSSIN North America Début janvier, GAUSSIN a annoncé la création de sa filiale nord-américaine qui mènera son déploiement commercial outre-Atlantique (cf. CP le 4 janvier 2021). Cette nouvelle entité stratégique va accélérer la mise sur le marché des véhicules électriques et, éventuellement, à hydrogène GAUSSIN suite aux partenariats stratégiques signés avec Magna, Plug Power et Robotic Research. Réorientation de la filiale Asie-Pacifique Cette entité, dont le siège est à Singapour (cf. CP le 14 janvier 2021), sera réorientée pour le déploiement des gammes de véhicules électriques et, éventuellement, à hydrogène GAUSSIN à travers les pays de la région : Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie, Nouvelle Zélande et les pays de l'ASEAN. Une stratégie qui passera en particulier par l'octroi de licences à des partenaires locaux. Première participation au célèbre rallye raid Le Dakar GAUSSIN a participé en janvier 2021 au plus grand rallye raid du monde, le Dakar, en tant que partenaire de l'équipe suisse Rebellion (cf. CP le 15 janvier 2021). À partir de l'édition 2022, et jusqu'en 2024 au moins, GAUSSIN sera la 1ere équipe au monde Camions 100% hydrogène à concourir au célèbre rallye. Le Groupe participera avec ses propres véhicules à hydrogène qui seront conçus spécialement pour l'épreuve. Lauréat du fonds de modernisation automobile GAUSSIN a été sélectionné par le Ministère chargé de l'Industrie comme lauréat de l'appel à projet « soutien aux investissements de la filière automobile » pour son projet NewLine (cf. CP le 18 février 2021). Cette reconnaissance va permettre au Groupe de bénéficier d'une subvention de l'État d'un montant de 993.786 euros, destinée à la modernisation du site GAUSSIN à Héricourt. Acquisition de 10 Bluebus 6 mètres du Groupe Bolloré GAUSSIN a fait l'acquisition de 10 Bluebus 6 mètres électriques, le véhicule phare de la gamme BLUEBUS, filiale du Groupe BOLLORE (cf. CP le 22 février 2021). L'objectif est de transformer les Bluebus en véhicules autonomes pour des applications sur route que le groupe va commercialiser. GAUSSIN a annoncé en parallèle l'acquisition complète du système de conduite autonome d'un groupe multinational d'ingénierie, une opération qui va permettre au Groupe de renforcer sa technologie dans ce domaine et de déployer rapidement des solutions d'automatisation des flux en milieux fermés et route publique. Finaliste du Concours mondial du véhicule autonome Dubaï World Challenge GAUSSIN est finaliste pour la deuxième fois consécutive du concours mondial du véhicule autonome Dubaï World Challenge 2021 (cf. CP le 23 février 2021). Pour cette nouvelle édition, le Groupe est en consortium avec Neolix Chine. Point sur les litiges Risques sur les litiges commerciaux Le groupe avait constaté une provision de 1,8 M€ dans ses comptes 2018 pour couvrir un litige commercial dont un premier jugement du Tribunal de commerce de Vesoul obligeait GAUSSIN à rembourser le client. GAUSSIN SA a interjeté appel de cette décision, le remboursement total de la dette ordonnée ayant été achevé en mai 2019. Dans son arrêt du 24 septembre 2019, la cour d'appel de Besançon a infirmé le jugement du 24 novembre 2017 rendu par le tribunal de commerce et a, en outre, condamné le client à payer la somme de 175 KE, ainsi que des pénalités et à rembourser le montant versé par GAUSSIN. GAUSSIN a obtenu le paiement de toutes les sommes qui lui étaient dues. Par conséquent, la provision constatée en 2018 de 1,8 M€ a été intégralement reprise sur 2019, nonobstant le fait que le client se soit pourvu en cassation. Le pourvoi du client est inscrit au rôle des audiences de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 23 mars 2021. Risques sur les litiges fiscaux La société METALLIANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 à 2017. Ce contrôle a donné lieu à une proposition de rectification en décembre 2019, portant sur le crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2015 à hauteur de 417.895 €. L'analyse du dossier montre, à ce stade, que les rectifications notifiées portent, selon le rapport de l'expert mandaté par l'administration, essentiellement sur des dossiers éligibles au crédit d'impôt recherche. Une issue favorable est donc attendue aux termes des discussions avec l‘administration L'administration fiscale n'a pas formulé de réponse à nos demandes d'annulation des redressements envisagés. En conséquence, aucune provision relative à cette proposition de rectification n'a été comptabilisée. Prochains rendez-vous Evénement de lancement le 23 mars 2021 Evénement de lancement le 27 avril 2021 Assemblée générale des actionnaires de METTALIANCE le 11 mai 2021 Assemblée générale des actionnaires de GAUSSIN le 18 mai 2021 Salon de L'intelligence Artificielle à Belfort le 16 et 17 juin 2021 À propos de GAUSSIN GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres. En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ». GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298). Plus d'informations sur https://www.gaussin.com Contacts GAUSSIN Ulysse Communication Christophe GAUSSIN, invest@GAUSSIN.com Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com +33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, ccourbet@ulysse-communication.com

+33(0)6.28.93.03.06 Retrouver toute l'information GAUSSIN sur https://www.gaussin.com ** Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de GAUSSIN et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. GAUSSIN attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de GAUSSIN, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel GAUSSIN opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. GAUSSIN ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yW6cYplnamicxmxuapxnmmSVb2tkw2DGm2OYlZZwZpvHaJ2Vlptil5SYZm9pl2pn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68251-cp-resultats-2020-vdef.pdf © Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com



© 2021 ActusNews © 2021 ActusNews Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur GAUSSIN SA 18:05 GAUSSIN : Groupe GAUSSIN publie des résultats consolidés 2020 en forte progress.. AN 10/03 GAUSSIN : GAUSSIN accueillera le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari.. AN 24/02 C'était Jerome Power 24/02 EN DIRECT DES MARCHES : Accor, Worldline, BioMérieux, Suez, Synthomer, AstraZen.. 23/02 GAUSSIN : GAUSSIN à nouveau finaliste du concours mondial du véhicule autonome .. AN 23/02 GAUSSIN : annonce l'acquisition de 10 Bluebus 6 mètres électriques de Bluebus d.. PU 23/02 Ça tourne, action ! 23/02 GAUSSIN : acquisition de 10 Bluebus électriques AO 23/02 EN DIRECT DES MARCHES : Total, Engie, HSBC, Aviva, Petrobras, Bonduelle, Tikeha.. 22/02 GAUSSIN : GAUSSIN annonce l’acquisition de 10 Bluebus 6 mètres électriques de B.. AN Recommandations des analystes sur GAUSSIN SA 2020 Des sorcières, des dragons et des pirates 2020 Une dernière soirée avec la Fed 2020 Pas de Brexit, pas de plan US, mais des vaccins