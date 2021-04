Gaussin : la joint-venture GAME se dote d'un nouveau p.d.-g.

Gaussin annonce la nomination d'Emmanuel Parisse, dirigeant d'entreprises à l'expérience internationale, en tant que p.d.-g. de GAME, la joint-venture créée en juillet 2020 associant Gaussin au groupe qatari Al-Attiya.



'Cette nomination d'une personnalité aux compétences managériales reconnues est destinée à accompagner le Groupe dans sa montée en puissance', indique Gaussin.



Diplômé de l'Université catholique de Louvain, Emmanuel Parisse, 59 ans, apporte 30 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie et de la construction dans un environnement international.



Emmanuel Parisse a occupé précédemment le poste de Directeur financier et Directeur général par intérim du groupe Entrepose, filiale de VINCI, au Nigéria. Avant de rejoindre Entrepose, il a occupé le poste de Directeur administratif et financier auprès du groupe de construction BESIX au Qatar de 2007 à 2013, en Égypte puis en Belgique et précédemment 20 ans chez Bouygues Construction principalement en France, Belgique, Thaïlande et Afrique du Sud.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.