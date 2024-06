Gaussin : nomination d'un administrateur judiciaire

Gaussin, spécialiste des solutions de transport et de logistique innovantes, annonce la désignation par le Tribunal de Commerce de Vesoul l de la SELARL AJRS, représentée par Me Philippe Jeannerot en qualité d'administrateur provisoire de l'entreprise. Cette décision fait suite à la demande formulée par Me Charles-Henri Carboni, administrateur judiciaire, et de Christophe Gaussin, président et directeur général. Cette nomination répond aux dysfonctionnements de gouvernance actuelle dont l'entreprise a déjà fait état.



Philippe Jeannerot exercera ses fonctions jusqu'au 18 juin inclus, date de l'Assemblée Générale de Gaussin. Son mandat pourra être renouvelé si nécessaire.