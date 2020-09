Gaussin : nomination d'un nouveau VP Relation client

02/09/2020 | 18:20

Le groupe Gaussin annonce la nomination de Gary Patterson en tant que Vice-Président en charge de la Relation client et des Opérations.



Il aura pour mission d'optimiser l'expérience client à travers les services, le déploiement ou encore le support.



Avant de rejoindre le groupe, Gary Patterson a occupé précédemment le poste de directeur des opérations chez Bestmile, fournisseur suisse d'une plateforme de gestion de flotte pour des acteurs de la mobilité visant à déployer, gérer et optimiser les flottes de véhicules, autonomes ou non.



