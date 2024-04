Gaussin : ouverture d'une procédure de sauvegarde

Gaussin, en proie à des difficultés, a annoncé jeudi avoir obtenu une procédure de sauvegarde afin de garantir la pérennité de l'entreprise et de maintenir l'emploi.



Le groupe d'ingénierie, spécialisé dans le secteur de la logistique, précise que le Tribunal de Vesoul a ouvert une période d'observation pour une durée de six mois renouvelable.



Le fabricant de véhicules sans chauffeur destinés au transport de marchandises rappelle qu'il doit faire face depuis plusieurs mois à des difficultés opérationnelles et de gouvernance ayant fortement impacté ses capacités industrielles, ce qui s'est traduit par une baisse du chiffre d'affaires l'an dernier.



Par ailleurs, son besoin en fonds de roulement a augmenté du fait de commandes 'mal maîtrisées' de la part de sa filiale Metalliance, entraînant 34 millions d'encours non facturés.



Au niveau financier, Metalliance a, elle aussi, été placée en procédure de sauvegarde, provoquant une créance de la part de Metalliance de 16 millions d'euros à l'égard du groupe.



Dans un communiqué, Gaussin dit vouloir travailler sur un plan de continuité et un aménagement des échéances de dettes tout en poursuivant les mesures de restructurations déjà initiées.



L'entreprise prévoit également de s'atteler à mobiliser de nouveaux partenaires industriels et financiers afin d'assurer une relance durable des activités, des efforts qui n'ont pas pu se concrétiser jusqu'ici.



Le groupe, qui assure que le maintien de l'emploi reste sa priorité absolue, précise qu'il ne se trouve pas en situation de cessation des paiements, avec une continuité d'exploitation assurée pour les six prochains mois par une trésorerie positive.



En revanche, Gaussin indique qu'il ne sera pas en mesure d'arrêter et publier ses états financiers du 31 décembre 2023 dans les délais, lesquels seront publiés à une date ultérieure.



Suite à ces annonces, l'action dévissait de plus de 50% jeudi matin à la Bourse de Paris après avoir été à plusieurs reprises suspendue à la baisse.



