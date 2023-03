Gaussin : ses tracteurs reconnus comme propres au Canada

Gaussin a annoncé vendredi que ses tracteurs logistiques et portuaires étaient désormais reconnus comme des véhicules propres au Canada, une homologation qui les rend éligibles aux subventions.



Le groupe d'ingénierie indique que l'ATM, son tracteur logistique, et l'APM, son tracteur portuaire, vont pouvoir bénéficier d'aides allant jusqu'à 100.000 dollars canadiens (soit environ 73.000 dollars US) par véhicule de la part du ministère des Transports du Canada au niveau fédéral.



Au Québec, ils pourront être subventionnés à hauteur de 85.000 dollars canadiens par ATM (62.000 dollars US) ou 105.000 dollars par APM (77.000 dollars US) de la part du ministère des Transports.



Ces annonces intervient alors que le gouvernement canadien a mis en place un programme incitatif pour les véhicules moyens et lourds zéro émission, destiné aux entreprises qui souhaitent louer ou acheter un nouveau véhicule moyen et lourd zéro émission.



Ce programme octroie des subventions publiques pour l'achat ou la location des véhicules éligibles.



Le gouvernement du Québec a mis en place le même type de mesures afin de favoriser la décarbonation du secteur des transports dans la province, où le transport routier représentait plus de 35% des émissions de gaz à effet de serre en 2018.



Basés sur les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur, les véhicules conçus par Gaussin peuvent intégrer tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes.



Suite à ces annonces, le titre Gaussin grimpait de 5,8% vendredi matin à la Bourse de Paris.



