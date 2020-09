Gaussin : un pas en avant dans le développement au Qatar

21/09/2020 | 09:57

Gaussin a annoncé lundi la signature d'un accord en vue de l'installation au Qatar de deux unités d'assemblage de véhicules électriques dédiés aux ports maritimes, aux aéroports et à la logistique.



Le spécialiste de la manutention sur roues précise que l'accord conclu avec l'Autorité des zones franches du Qatar (QFZA) prévoit l'installation, dans la zone franche de Ras Bufontas, de la première usine d'assemblage de véhicules électriques du pays.



Cet accord fait suite à la signature, en juillet dernier, d'une licence exclusive de 20 ans avec le groupe Al Attiya, l'un des premières entreprises familiales du Qatar.



Le 'deal' prévoit par ailleurs l'établissement à Doha du siège social de Gaussin Advanced Mobility Electric (G.A.M.E.), la joint-venture avec Al-Attiya, ainsi que la future création d'un centre de R&D.



La société d'ingénierie française dit avoir l'intention de travailler avec des fournisseurs nationaux pour fabriquer les composants utilisés dans les produits produits par sa coentreprise.



Pour mémoire, le Qatar s'est donné pour objectif de devenir '100% vert et autonome' à horizon 2030.



L'action Gaussin progresse actuellement de plus de 3% sur Euronext Growth Paris, le compartiment d'Euronext dédié aux PME à forte croissance.



