COMMUNIQUE DE PRESSE Héricourt, le 31 octobre 2022 Groupe GAUSSIN publie ses résultats semestriels consolidés du 30 juin 2022* Chiffre d'affaires et revenus de licences : 26,5 M€ contre 20,5 M€ au S1 2021, +29% Résultat net de -13 M€ contre -10M€ au S1 2021 Capitaux propres 16,6 M€ contre 9,5 M€ au S1 juin 2021, +75% Trésorerie consolidée 8 M€ contre 10,8 M€ au S1 2021 Perspectives solides grâce à un carnet de commandes fermes de 89,5 M€ contre 74,7 M€ au 30 juin 2022, +20%** GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce avoir arrêté les comptes semestriels consolidés clos au 30 juin 2022. Opinion des commissaires aux comptes L'opinion des commissaires aux comptes est ainsi formulée : Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et méthodes comptables français, le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de l'ensemble constitué, par les personnes et entités comprises dans la consolidation au 30 juin 2022, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée. Ce premier semestre 2022 a permis à GAUSSIN de préparer l'avenir et d'amorcer le changement de dimension du Groupe. Le chiffre d'affaires ressort en hausse sensible, +29%, reflétant la montée en puissance commerciale de GAUSSIN, mais le groupe enregistre malgré tout des pertes dues, pour l'essentiel, aux dépenses d'innovation, de développement produits et de commercialisation. Ces dépenses doivent être vues comme des investissements pour l'avenir, d'autant qu'ils portent déjà leurs fruits. En effet, GAUSSIN vient de remporter une première commande de 45 ATM® 38T FULL ELEC de la part d'un acteur américain de la logistique. Les livraisons sur les sites américains de l'entreprise commenceront début 2023 et se poursuivront tout au long de l'année. Ainsi, GAUSSIN développe d'une façon très positive son activité commerciale en Amérique du Nord. Le Groupe anticipe d'autres commandes en Amérique du Nord. L'accroissement des capacités de production de GAUSSIN, annoncé en avril 2022, était un préalable pour pouvoir prétendre à ces nouveaux marchés. L'installation d'un nouveau site de 28.000 m2 à Saint 1

Vallier, en Saône-et-Loire, dédié à la production des véhicules ATM® logistique et APM® portuaire permettra à GAUSSIN de répondre à la rapide montée en puissance de la production attendue pour les mois à venir. 1. Chiffre d'affaires et revenus de licences : 26,5 M€ contre 20,5 M€ au S1 2021, +29% 2. Le Groupe GAUSSIN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26,5 M€ au cours du 1er semestre 2022, contre 20,5 M€ au 30 juin 2021, soit une augmentation de 29%. L'activité portuaire affiche un chiffre d'affaires en hausse de 138% au 1er semestre 2022 à 6,1 M€ contre 2,6 M€ au 30 juin 2021. Cette activité s'adresse aux opérateurs des grands ports à travers le monde avec la gamme de véhicules de transport de containers automatiques (AGV PERFORMANCE, AIV REVOLUTION et APM 75T AUTONOME) ou avec chauffeurs (APM 75T), de batteries Power Pack Full Elec, ainsi que des Docking Stations. L'activité au premier semestre a été marquée par la livraison des 36 tracteurs électriques APM® 75T HE, 24 POWERPACKS LMP® et 6 stations de charges destinés à équiper CÔTE D'IVOIRE TERMINAL, le terminal à conteneurs du port d'Abidjan (cf. CP du 04 avril 2022). Cette commande était la plus importante depuis le lancement de l'APM 75T HE. L'activité logistique, qui s'articule autour de véhicules propres totalement électriques ou hydrogènes (Gammes ATM, TSBM et MTO), a généré un chiffre d'affaires de 3,1 M€, contre 2,5 M€ au 30 juin 2021, soit une croissance de +22%. L'activité Sponsoring qui a permis de participer au rallye du DAKAR début 2022 a généré un chiffre d'affaires de 4,5 M€ avec Aramco. La société METALLIANCE, avec ses engins pour travaux souterrains, pour travaux ferroviaires ou pour travaux routiers, a généré un chiffre d'affaires de 12,7 M€ au 1er semestre 2022 contre 14,1 M€ au 30 juin 2021. Licences Au 30 juin 2022, le Groupe a constaté des revenus de licence de 0,2 M€ lié à la licence signée avec STELS correspondant à l'encaissement de royalties sur la vente des premiers véhicules AGV a Singapore dont le terminal automatisé Tuas Mega Port a été inauguré en septembre dernier. 2

2. Résultats du Groupe au 1er semestre 2022 Parmi les variations importantes, on note une hausse de 53% des produits immobilisés liée à la production de véhicules de démonstration pour 1,4 M€. Les amortissements augmentent, quant à eux, de 77% en raison de l'amortissement du camion H2 Racing Truck, le camion hydrogène le plus puissant, ainsi que de l'amortissement des frais d'études, à hauteur de 1,6 M€. L'EBITDA ressort à -10,7 M€ comprenant des dépenses importantes de nouvelles innovations, le développement de 8 nouveaux produits, tests et commercialisations. La perte au 30 juin 2022 doit être interprétée à la lumière de 3 grands postes de dépense pour GAUSSIN totalisant 6,1 M€, dont 0,8 M€ pour l'innovation, 1,2 M€ pour le développement de nouveaux produits, et 4,1 M€ pour des dépenses liées à la commercialisation des véhicules. L'innovation, au cœur de la stratégie de GAUSSIN : le Groupe a investi pour maintenir et

renforcer ses atouts technologiques : 0,8 M€ dans l'innovation sur les technologies de batteries H2 et la navigation naturelle d'engins sans chauffeur dans une optique « transport as a service » :

Gaussin Drive-By-Wire : Certification CE de l'option de pilotage électronique des véhicules de la gamme ATM/TSBM pour les applications de conduites autonome et de télé- opération. Gaussin Drive : Ajout des fonctionnalités de manœuvre autonome de caisse mobile (swap body) et renforcement des manœuvres de docking station. Validation de la solution de localisation interne en environnement tunnel. Gaussin Fleet management : Mise en service de la solution de gestion de mission et d'anticollision pour les applications de logistiques et les sites de productions. Gaussin RMS : Développement et mise en service de la solution de gestion à distance des véhicules de la flotte GAUSSIN. Cette fonctionnalité permet un accès à la télémétrie des véhicules aux clients GAUSSIN et autorise le diagnostic à distance et les mise à jour FOTA pour une amélioration de nos services.

Le développement de nouveaux produits : Le Groupe a investi 1,2 M€ afin de poursuivre le développement de nouveaux véhicules qui permettront de capter des parts de marché importantes tout en optimisant les marges :

l'AMDT, un transporteur multidirectionnel, zéro émission, 100% électrique, dédié aux opérations de fret aéroportuaire. Il offre une plus grande maniabilité, grâce au système de direction multimode unique de Gaussin et permet le transfert des ULD et des palettes directement du chargeur d'avion à la zone de stockage des terminaux de fret. l'ART, un ravitailleur d'aéronefs zéro émission, 100 % électrique, conçu pour un ravitaillement efficace et sûr des aéronefs. l'AGV IHD, un automoteur 100% électrique, entièrement autonome dédié aux applications industrielles et logistiques pour le transport de palettes ou charges lourdes. Associé au système Docking Station, l'AGV IHD offre une efficacité de fonctionnement significative en évitant les opérations de manutention et les temps d'attente des véhicules. le TSBM, un tracteur 100% électrique pour le transport de remorques, semi-remorques et caisses mobiles dans les centres de distribution, les plateformes logistiques, les dépôts de conteneurs et les applications industrielles. C'est le seul tracteur électrique natif du marché construit à partir d'une page blanche avec les plus grandes entreprises logistiques et industrielles, qui offre un meilleur TCO que les tracteurs diesel en plus d'être zéro émission. L'ATM (tracteur logistique) et l'APM (tracteur portuaire) FAST CHARGE, véhicules 100%

électriques conçus à partir de batteries NMC hautes performances, permettant une recharge en moins de 30 minutes pour une autonomie de 14 à 16 heures (2 shifts) d'opération. L'ATM a également été mis en conformité pour le marché américain. Les ATM et APM H2 fonctionnant à l'hydrogène et conçus à partir d'une pile à combustible, de réservoirs 350 bars et de batteries, permettant une autonomie de 14 à 16 heures d'opération pour un temps de rechargement de moins de 10 minutes.

Un plan de communication pour accélérer la commercialisation : Afin d'accroître la notoriété de la marque et d'accélérer la commercialisation de sa gamme sur les zone géographiques cibles, GAUSSIN a investi 2,8 M€ en frais de personnel et marketing ainsi que 1,3 M€, au-delà du sponsoring, pour être présent sur le Dakar et le H2 World Tour sur un plan de communication structuré autour de 3 axes :

La notoriété de la marque et la fiabilité des solutions techniques grâce à la participation du H2 Racing Truck au Dakar 2022 et ainsi qu'au H2 World Tour effectué avec l'intégralité de la gamme portuaire, logistique et smart cities en Europe, aux USA et au Canada. La présentation du H2 Racing Truck, de l'APM et ATM au 24 Heures du Mans Camion a permis de faire connaître la gamme auprès des acteurs de la logistique et du grand public. L'accélération de la commercialisation en faisant connaître et essayer la gamme aux prospects et investisseurs afin de mettre en valeur la performance des véhicules en opération et de se différencier par la preuve. De nombreuses démonstrations ont été réalisées tant en Europe qu'en Amérique du Nord : Port de Gênes, Long Beach, New Jersey, Montréal… La connaissance précise de la gamme de véhicules GAUSSIN par les professionnels de la filière électrique et hydrogène, incontournables pour créer les écosystèmes de mobilité zéro émissions. Ainsi la participation aux salons professionnels a permis de rendre incontournable GAUSSIN en tant qu'acteur de la mobilité lourde zéro émission : Salon ACT à Long-Beach, Meet4Hydrogen à Toulon, Hydrogénies…

