PININFARINA signe le design de la nouvelle gamme des camions routiers GAUSSIN GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce que sa nouvelle gamme de camions routiers sera conçue par l'emblématique maison de design italienne PININFARINA.

Et un tout nouveau concept de cabine conçu par PININFARINA pour le confort et la sécurité du conducteur. La cabine a également été dessinée pour se fondre dans l'environnement de manière silencieuse et intelligente.

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique, Bluebus dans le transport de personnes et Magna dans le domaine du transport routier. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde.

Nous sommes heureux et fiers de cette collaboration avec GAUSSIN, un acteur reconnu de la mobilité propre et innovante. Le groupe PININFARINA est profondément impliqué dans la conception de parcours clients et d'expériences utilisateurs uniques qui fusionnent les mondes physique et numérique à travers l'esthétique et la technologie. Nous sommes convaincus que la combinaison de nos

La cabine doit être alignée sur les nouveaux besoins de mobilité. Elle constitue le lien entre le conducteur et sa mission, entre le camion et son environnement. Elle doit être propre, sûre et conviviale mais aussi intelligente pour offrir le plus haut niveau d'efficacité.... Et elle doit avoir une signature qui dure dans le temps. PININFARINA n'a pas seulement conçu une cabine moderne et élégante mais a créé une histoire transgénérationnelle. Chez Gaussin, nous travaillons bien sûr pour la performance de nos clients mais aussi pour la planète et les générations futures. C'est exactement pour cela que nous avons choisi de collaborer avec PININFARINA ", déclare

Grâce à un long processus de croissance et de transformation, d'idées et de créativité, PININFARINA est passé d'une entreprise artisanale à un groupe de services international. Coté en Bourse et faisant partie de la galaxie Mahindra depuis 2016, le Groupe PININFARINA continue d'être la référence de l'automobile et du design industriel, profondément impliqué dans la conception de parcours clients et d'expériences utilisateurs uniques fusionnant les mondes physique et numérique à travers l'esthétique et la technologie.

Icône mondiale du style italien, PININFARINA est reconnu pour sa capacité inégalée à créer une beauté intemporelle grâce à ses valeurs d'élégance, de pureté et d'innovation. Fondée en 1930, PININFARINA est passée d'une entreprise artisanale à un groupe de services international, expression suprême du style automobile et réalité établie dans le design industriel et d'expérience, l'architecture, le nautisme et la mobilité au-delà de l'automobile. Un groupe qui emploie 600 personnes, des bureaux en Italie, en Allemagne, en Chine et aux États-Unis et qui est coté en bourse depuis 1986. Au cours de neuf décennies, PININFARINA a conçu plus de 1 200 véhicules et plus de 600 projets dans différents domaines, recevant de nombreux prix internationaux.

