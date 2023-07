Gautam Gems Limited est un fabricant et négociant de diamants bruts et polis basé en Inde. La société vend des diamants dans plusieurs catégories, notamment la forme, la coupe, la taille et la couleur. Sa gamme de diamants comprend des diamants ronds et de toutes formes fantaisie, de 0,18 carats à 15,00 carats et de couleur D à N avec tous types de diamants de couleur fantaisie. Ses diamants polis sont utilisés par les fabricants de bijoux, les grossistes en bijoux, les détaillants en bijoux, les négociants en bijoux, les grossistes en diamants, les détaillants en diamants et ses diamants bruts sont utilisés par les négociants en diamants bruts et les fabricants de diamants.

Secteur Habillement et accessoires