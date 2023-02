Analyse - Les recettes d'exportation de Gazprom pourraient chuter de 50 % en 2023

Les exportations réalisées par Gazprom, l'un des plus gros contribuables du pays, ont diminué après que l'"opération militaire spéciale" du président Vladimir Poutine en Ukraine ait déclenché des sanctions occidentales et que certaines fournitures de gaz à l'Europe en provenance de Russie aient diminué.

Selon les calculs de Reuters, basés sur les droits d'exportation et les volumes, les revenus de Gazprom provenant des ventes à l'étranger pourraient avoir baissé en janvier à 3,4 milliards de dollars, contre 6,3 milliards de dollars l'année précédente, suite à la baisse des fournitures de gaz à l'Europe.

Si la tendance se poursuit, les recettes d'exportation de Gazprom pour l'ensemble de l'année pourraient être réduites de moitié par rapport à 2022, année où ses volumes d'exportation ont également diminué de près de la moitié.

Le premier producteur mondial de gaz naturel, qui ne publie plus ses bénéfices, n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le ministère russe des Finances non plus.

Gazprom est l'un des plus gros contributeurs au budget de la Russie, qui a connu un déficit de 1,76 trillion de roubles (24 milliards de dollars) en janvier, en raison de l'effondrement des revenus énergétiques et de la flambée des dépenses.

Moscou dépend des revenus du pétrole et du gaz - environ 11,6 trillions de roubles l'an dernier - et a été contraint de commencer à vendre des réserves de change internationales pour couvrir un déficit budgétaire accru par le coût du conflit en Ukraine.

BAISSE DES RECETTES

En 2022, les volumes d'exportation de Gazprom ont chuté de 46 %, selon l'entreprise. Selon les calculs de Reuters, elle aurait tout de même pu engranger des recettes record de 80 milliards de dollars en raison de la hausse des prix, ce qui a contribué à renforcer les recettes fiscales de l'État, qui a également bénéficié de la hausse des taxes sur le gaz et des généreux dividendes de Gazprom.

Gazprom a réalisé un bénéfice net record de 2,5 trillions de roubles (34 milliards de dollars) au cours du premier semestre 2022, dopé par les prix du gaz, qui ont bondi sur les marchés internationaux en raison des craintes de rupture d'approvisionnement. Après cela, la société, à l'instar de nombreuses entreprises russes, a cessé de divulguer ses résultats financiers.

Le directeur général de Gazprom, Alexei Miller, un allié de Poutine, a déclaré que la société avait payé 5 000 milliards de roubles d'impôts aux budgets fédéral et régionaux l'année dernière, ce qui représente près d'un cinquième des procédures du budget fédéral.

Mais 2023 risque d'être plus difficile car les prix internationaux du gaz ont chuté et la quantité de gaz fournie à l'Europe est bien inférieure à celle des premiers mois de l'année dernière.

Gazprom n'a pas fourni de prévisions concernant les exportations de gaz pour cette année. Selon les projections de certains analystes, les exportations en dehors de l'ex-Union soviétique pourraient atteindre quelque 50-65 milliards de mètres cubes (bcm), sans compter les fournitures à la Chine.

"Les fournitures à la Turquie (quelque 30-32 milliards de mètres cubes), à la Chine (15,5 milliards de mètres cubes avec une augmentation à 25-30 milliards de mètres cubes en 2023) et à la CEI (ex-Union soviétique) de quelque 25 milliards de mètres cubes ne seront pas en mesure de remplacer le marché de l'UE", a déclaré Loko-Invest, basé à Moscou, dans une étude.

Les exportations de Gazprom hors de l'ex-Union soviétique ont chuté de plus de 45 %, passant de 185,1 milliards de m3 en 2021 à 100,9 milliards de m3 en 2022.

Le ministère de l'Économie prévoit que le prix des exportations de Gazprom pour 2023 s'élèvera à 700 dollars pour 1 000 mètres cubes. Si les calculs sont justes, les recettes d'exportation de Gazprom pourraient atteindre entre 35 et 46 milliards de dollars cette année.

Ronald Smith, analyste de la société de courtage BCS, a déclaré que si le prix moyen est plus proche de 615 $, "les recettes européennes baisseraient alors à seulement 40 milliards de dollars."

La Russie s'est détournée de l'Occident et développera de nouveaux marchés pour son pétrole et son gaz, affirme M. Poutine. Mais cela prendra du temps.

Il a évoqué l'idée d'un centre gazier en Turquie en octobre dernier, pour rediriger le gaz de la mer Baltique vers la région de la mer Noire.

"Pour réaliser le plein potentiel du concept, la Russie devra travailler beaucoup avec ses partenaires dans la région, ce qui est encore possible, mais demande du temps", a déclaré Sergei Kapitonov du centre de projet Skoltech pour la transition énergétique et l'ESG.

(1 $ = 73,7000 roubles)